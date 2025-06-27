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Новини
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"Нова пошта" вперше готує масові звільнення працівників. Компанія є одним з найбільших роботодавців в Україні

Найбільший український приватний поштовий оператор "Нова пошта" планує скоротити до кінця року близько 2900 працівників, або приблизно 10% від загальної чисельності.

Про це компанія повідомила свого кредитора – Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у травні 2025 року, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на матеріали банку.

Водночас за даними української редакції Forbes, у "Новій пошті" вивчають роботу близько 7000 офісних працівників, половину з них планують перевести на нові посади – "ближче до посилок" або звільнити. Зокрема, вже звільнилася топменеджерка компанії, що відповідала за репутацію.

ЄБРР у серпні минулого року надав групі "Нової пошти" кредит на 70 млн євро для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік, а зараз планує надати компанії ще одну позику на суму до 50 млн євро для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки. Загальна вартість проєкту становитиме 69,1 млн.

ЄБРР нагадує, що "Нова пошта" є провідним приватним оператором поштового та кур’єрського зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тис. відділень і 27 тис. поштоматів та близько 34 тис. працівників. Щомісяця компанія надає послуги понад 11 млн клієнтів в Україні.

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Як повідомлялося, "Нова пошта" входить до переліку найбільших роботодавців в Україні, у 2024 році вона займала за цим показником шосте місце, забезпечивши роботою понад 27 тис. осіб, свідчать дані "Опендатабот".

Згідно із фінансовим звітом "Нової пошти" за перший квартал 2025 року, її чистий консолідований дохід зріс на 20,7% порівняно із першим кварталом минулого року – до 14,33 млрд грн, тоді як чистий прибуток зменшився на 21,4% – до 567,7 млн грн.

Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

Автор: 

робота (917) скорочення (129) звільнення (1014) Нова пошта (294)


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Топ коментарі
+7
***** в тебе каша в голові...
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27.06.2025 16:24 Відповісти
+4
Україна зменшилась і побіднішала, ділова активність впала. Чинуші та генерали виводять гроші за кордон. Тож не дивно, що зменшуються і системні українські бізнеси.
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27.06.2025 18:18 Відповісти
+1
Власники великіх бізнесів усі такі, приблизно. Інакше б не були власниками.
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27.06.2025 19:46 Відповісти
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да йде до жопи у місті було3 відділеня скільки залишецця йок шо робити з пенсами інвалідами котрі через НОВУ ПОШТУ як і я заказували ліки і мазі через не а в місті їх не було чи коштували в рази дорожче ЦЕ ЩО НА ВСУ ЧИ на хабарі і взятки для ОПи
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27.06.2025 16:07 Відповісти
***** в тебе каша в голові...
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27.06.2025 16:24 Відповісти
зараз більшість посилок можна отримувати через поштомат. Варто вигадати як відпривляти через поштомат і можна лишити лише вантажні. Всю іншу роботу буде виконувати ШІ
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27.06.2025 16:33 Відповісти
Відправка вже э
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27.06.2025 19:22 Відповісти
Це добре. Фанатів нелюда поперешнюка поменшає.
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27.06.2025 16:34 Відповісти
Власники великіх бізнесів усі такі, приблизно. Інакше б не були власниками.
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27.06.2025 19:46 Відповісти
дякую.
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27.06.2025 20:45 Відповісти
раніше менеджерок з репутації називали - PR
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27.06.2025 16:35 Відповісти
Звільнених хлопців на фронт?
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27.06.2025 17:44 Відповісти
Є ще "Укрпошта". Доки є конкуренція, доти буде порядок.
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27.06.2025 18:17 Відповісти
Україна зменшилась і побіднішала, ділова активність впала. Чинуші та генерали виводять гроші за кордон. Тож не дивно, що зменшуються і системні українські бізнеси.
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27.06.2025 18:18 Відповісти

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