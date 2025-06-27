"Нова пошта" вперше готує масові звільнення працівників. Компанія є одним з найбільших роботодавців в Україні

Найбільший український приватний поштовий оператор "Нова пошта" планує скоротити до кінця року близько 2900 працівників, або приблизно 10% від загальної чисельності.

Про це компанія повідомила свого кредитора – Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у травні 2025 року, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на матеріали банку.

Водночас за даними української редакції Forbes, у "Новій пошті" вивчають роботу близько 7000 офісних працівників, половину з них планують перевести на нові посади – "ближче до посилок" або звільнити. Зокрема, вже звільнилася топменеджерка компанії, що відповідала за репутацію.

ЄБРР у серпні минулого року надав групі "Нової пошти" кредит на 70 млн євро для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік, а зараз планує надати компанії ще одну позику на суму до 50 млн євро для фінансування частини програми капітальних інвестицій на 2025-2026 роки. Загальна вартість проєкту становитиме 69,1 млн.

ЄБРР нагадує, що "Нова пошта" є провідним приватним оператором поштового та кур’єрського зв’язку в Україні, який має мережу з понад 12 тис. відділень і 27 тис. поштоматів та близько 34 тис. працівників. Щомісяця компанія надає послуги понад 11 млн клієнтів в Україні.

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Як повідомлялося, "Нова пошта" входить до переліку найбільших роботодавців в Україні, у 2024 році вона займала за цим показником шосте місце, забезпечивши роботою понад 27 тис. осіб, свідчать дані "Опендатабот".

Згідно із фінансовим звітом "Нової пошти" за перший квартал 2025 року, її чистий консолідований дохід зріс на 20,7% порівняно із першим кварталом минулого року – до 14,33 млрд грн, тоді як чистий прибуток зменшився на 21,4% – до 567,7 млн грн.

Кінцевими бенефiцiарними власниками компанії є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.