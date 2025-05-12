В Україні змінилися лідери серед найбільших роботодавців. Хто потрапив до рейтингу

Платформа "Опендатабот" сформувала рейтинг найбільших роботодавців 2025 року на основі даних Державної служби статистики та фінансовій звітності підприємств.

Про це повідомили аналітики проєкту.

Зазначається, що найбільшим роботодавцем України вже 4 роки поспіль є "Укрзалізниця", в якій працює 178 616 працівників. Утім, за рік компанія втратила понад 9 тисяч працівників – штат скоротився майже на 5%. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії зменшився на 54 тисячі працівників.

На другій сходинці опинився "АТБ-Маркет" із 46 084 працівниками. За рік компанія виросла на майже 2 тисячі працівників.

Замикає трійку компанія "Газорозподільні мережі України" – 37 714 працівників. За останній рік компанії вдалось збільшити штат на 4,2 тисячі співробітників.

До десятки найбільших роботодавців також увійшли торгівельні мережі, логістичні компанії, енергетичні гіганти та державні структури. Серед них – "Укрпошта" (31 739 працівників), "Сільпо" (31 366), "Нова пошта" (27 509), "Енергоатом" (27 352), "Ліси України" (23 717), "Укрнафта" (18 926) та "Укргазвидобування" (17 317).

Варто зазначити, що "Газорозподільні мережі України" та "Ліси України" потрапили до десятки лідерів уперше.

За даними аналітиків, лише чотири компанії скоротили штат торік. Найбільше втратив саме лідер – "Укрзалізниця". "Укрпошта" теж зменшила кількість працівників на понад 3 тисячі, "Енергоатом" – на 1,8 тисячі, а "Ліси України" – на 20% (понад 6 тисяч робочих місць).

Водночас інші компанії, навпаки, розширюються. Найбільше – "Газорозподільні мережі" України: +12,5%. Свої команди також активно збільшували "Сільпо" (+4,9%), АТБ (+4.5%), "Нова пошта" (+4.5%), "Укрнафта" (+3.2%) та "Укргазвидобування" (+2.9%).

При цьому є компанії, які не потрапили до топу, проте мають значне зростання кількості працівників. Так, мережа магазинів "Аврора" за час повномасштабної війни збільшила штат у чотири рази – із 3 до понад 12 тисяч працівників.

"НоваПей", яка входить до групи "Нова пошта" у 2024 році наростила штат на 7,5%, мережа магазинів EVA – на 2%.

Водночас компанія "МакДональдз" зросла лише на 0,2% та досі не відновилась до довоєнних обсягів працівників, як і більшість компаній.

Як повідомлялося, в квітні розмір середньої заробітної плати серед вакансій в Україні зріс до 24 500 грн. За словами аналітиків, від початку року щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн.

Перед тим стало відомо, що роботодавці в Україні пропонують зарплати майже вдвічі менші, ніж очікують шукачі роботи, а найчастіше цього року українці шукають роботу в сферах торгівлі та продажу, транспорту й логістики, в IT-секторі, а також у сфері виробництва та інженерії. Ці самі галузі вважаються найбільш перспективними.

Окрім того, повідомлялося, що щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.