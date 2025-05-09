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Новини
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В Україні зросла кількість вакансій для людей без досвіду роботи. Таких майже половина

В Україні зросла кількість вакансій для людей без досвіду роботи

В Україні в квітні цього року в 56% вакансій роботодавці очікували від шукачів досвід роботи. Відповідно, 44% пропозицій могли бути запропоновані й новачкам. Для порівняння: рік тому таких було 39%.

Про це йдеться в дослідженні Work.ua. 

Як сказано в дослідженні, ймовірно, для подолання дефіциту кадрів роботодавці все частіше готові знижувати вимоги до кандидатів і вкладатися в їхнє навчання.

Ще одна тенденція на ринку праці в Україні – це збільшення кількості роботи для студентів. На 25% вакансій компанії готові наймати людей, що паралельно здобувають освіту.

Дистанційна робота як інструмент залучення більшої кількості кандидатів не така затребувана в роботодавців –  квітні кількість віддалених вакансій зросла лише на 1%.

Також повідомлялося, що в квітні розмір середньої заробітної плати серед вакансій в Україні зріс до 24 500 грн. За словами аналітиків, від початку року щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн.

Перед тим стало відомо, що роботодавці в Україні пропонують зарплати майже вдвічі менші, ніж очікують шукачі роботи, а найчастіше цього року українці шукають роботу в сферах торгівлі та продажу, транспорту й логістики, в IT-секторі, а також у сфері виробництва та інженерії. Ці самі галузі вважаються найбільш перспективними.

Окрім того, повідомлялося, що щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.

Автор: 

безробіття (352) дослідження (384) робота (889)


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Офіси простих рішень 6 рочків поспіль... І тєлємарафон.
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09.05.2025 15:23 Відповісти
Бери більше, кидай дальше за миску каші.
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09.05.2025 15:32 Відповісти
А який треба досвід, лопату в руки , та всі на добичу копалин. Зє з Трампом влаштує українцям " рідко земельну лихоманку" на кшталт золотої, що була в Америці в минулому сторіччі.А Гетьманців прослідкує, щоб з кожної гривні було сплачено податок, все як мріяли.
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09.05.2025 15:45 Відповісти

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