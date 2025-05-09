Середня зарплата серед вакансій в Україні щомісяця зростає на 500 гривень: де пропонують найбільше

У квітні розмір середньої заробітної плати серед вакансій в Україні зріс до 24 500 грн. За словами аналітиків, від початку року щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн.

Про це йдеться у квітневому дослідженні порталі пропозицій роботи Work.ua.

"Від початку 2025 року зберігається тенденція: щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн. Квітень не став винятком – показник зріс до 24 500 грн", – наголосили аналітики.

Зокрема, виріс дохід у категоріях:

Транспорт, автобізнес – 35 000 грн, +8% до березня;

Продаж, закупівля – 32 500 грн, +5%;

Юриспруденція – 25 000 грн, +5%;

Страхування – 25 975 грн, +4%.

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Утім, як і раніше, найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції.

Поза цими сферами вищий за середній дохід мають медіабаєри (65 000 грн), брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), ендодонтисти (55 000 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), акумуляторники (52 500 грн), рієлтори (52 500 грн), трейдери (52 500 грн).

Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні пропонують зарплати майже вдвічі менші, ніж очікують шукачі роботи, а найчастіше цього року українці шукають роботу в сферах торгівлі та продажу, транспорту й логістики, в IT-секторі, а також у сфері виробництва та інженерії. Ці самі галузі вважаються найбільш перспективними.

До того стало відомо, що щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.