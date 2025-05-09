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Новини
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Середня зарплата серед вакансій в Україні щомісяця зростає на 500 гривень: де пропонують найбільше

скільки українців отримали тисячу Зеленського

У квітні розмір середньої заробітної плати серед вакансій в Україні зріс до 24 500 грн. За словами аналітиків, від початку року щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн.

Про це йдеться у квітневому дослідженні порталі пропозицій роботи Work.ua.

"Від початку 2025 року зберігається тенденція: щомісяця розмір середньої зарплати збільшується на 500 грн. Квітень не став винятком – показник зріс до 24 500 грн", – наголосили аналітики.

Зокрема, виріс дохід у категоріях:

  • Транспорт, автобізнес – 35 000 грн, +8% до березня;
  • Продаж, закупівля – 32 500 грн, +5%;
  • Юриспруденція – 25 000 грн, +5%;
  • Страхування – 25 975 грн, +4%.

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Утім, як і раніше, найвищі зарплати пропонують на вакансії до Сил оборони, у сфері IT і на керівні позиції.

Поза цими сферами вищий за середній дохід мають медіабаєри (65 000 грн), брокери (60 000 грн), ортодонти (58 750 грн), ендодонтисти (55 000 грн), водії-міжнародники (55 000 грн), акумуляторники (52 500 грн), рієлтори (52 500 грн), трейдери (52 500 грн).

Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні пропонують зарплати майже вдвічі менші, ніж очікують шукачі роботи, а найчастіше цього року українці шукають роботу в сферах торгівлі та продажу, транспорту й логістики, в IT-секторі, а також у сфері виробництва та інженерії. Ці самі галузі вважаються найбільш перспективними.

До того стало відомо, що щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.

Автор: 

робота (889) зарплата (1129)


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Топ коментарі
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09.05.2025 12:11
+1
"вищий за середній дохід мають медіабаєри". Шо це таке? Це приносить дохід в скабницю держави?
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09.05.2025 12:29
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09.05.2025 12:05 Відповісти
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09.05.2025 12:11 Відповісти
я просто ридаю з цієї статистики
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09.05.2025 12:25 Відповісти
Це все про інфляцію, статистика тут все врахувала.
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09.05.2025 13:45 Відповісти
"вищий за середній дохід мають медіабаєри". Шо це таке? Це приносить дохід в скабницю держави?
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09.05.2025 12:29 Відповісти
Ти селянин-гречкосій воно тобі не треба. По твоєму посту зрозуміло, що все, що не точить втулку на верстаті або комбайном жито збирати, або за три копійки вчителем в школі терпіти - це не робота, мабуть.
Більш того, будь хто платить податки: ПДВ, акцизи і тд ніхто не відміняв. А те що хтось не хочу сплачувати збори щоб утримувати когось типу пєнсів, то це їхня справа особиста
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09.05.2025 13:00 Відповісти
Ти медіабайер?
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09.05.2025 13:29 Відповісти
Той, хто так відзиваеться про тих, хто точить втулку на верстаті або комбайном збирае жито вартий почесного звання гандона штопанного.
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09.05.2025 13:34 Відповісти
Але такому підару як ти то недосяжне, медіабайєр.
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09.05.2025 13:36 Відповісти
не ****** за ЗСУ, отримуемо мало, ще за свій рахунок покриваемо потреби в якісні амуніції, паливі та решті необхідного майна. затримки постійно. і чому на такі "шалені" гроші не мае бажаючих служити серед поліцаїв чи депутатів з прокурорами???
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09.05.2025 12:32 Відповісти
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09.05.2025 12:37 Відповісти

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