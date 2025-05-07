В Україні почнуть перевіряти вакансії на дискримінацію за віком і статтю

Держпродспоживслужба з травня цього року новий напрям роботи – контроль за змістом оголошень про вакансії. Таким чином буде відслідковуватися дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування.

Про це йдеться в повідомленні Служби.

Під моніторинг потрапляють усі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Основна увага приділяється:

виявленню дискримінаційних формулювань – за віком ("до 35 років", "молодий колектив"), статтю ("тільки для жінок/чоловіків"), станом здоров'я, расою чи етнічним походженням;

фіксації ознак маніпуляцій – перебільшення заробітної плати без уточнення умов, замовчування важливої інформації (наприклад, нічні зміни чи випробувальний термін), використання нечітких або оманливих формулювань.

"Якщо ви помітили дискримінаційні або оманливі вакансії – зафіксуйте порушення та зверніться до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. На ринку праці мають діяти прозорі й рівні правила для всіх", – наголосив заступник голови відомства Андрій Крейтор.

Окрім того, такий підхід відповідає європейським стандартам.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки України працює над розробкою Стратегії зайнятості населення. Її метою є підтримка економічного розвитку через зниження рівня безробіття, забезпечення рівного доступу до якісних робочих місць та підвищення гнучкості ринку.

Перед тим Державна служба зайнятості України оприлюднила тренди на ринку праці. Найбільш дефіцитними є кваліфіковані робітники та професіонали – тобто ті, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, а також ті, які мають вищу освіту.

Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні пропонують зарплати майже вдвічі менші, ніж очікують шукачі роботи, а найчастіше цього року українці шукають роботу в сферах торгівлі та продажу, транспорту й логістики, в IT-секторі, а також у сфері виробництва та інженерії. Ці самі галузі вважаються найбільш перспективними.

До того стало відомо, що щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.