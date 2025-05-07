БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
655 6

В Україні почнуть перевіряти вакансії на дискримінацію за віком і статтю

В Україні перевірятимуть вакансії на дискримінацію за віком і статтю

Держпродспоживслужба з травня цього року новий напрям роботи – контроль за змістом оголошень про вакансії. Таким чином буде відслідковуватися дотримання законодавства про рекламу в частині працевлаштування.

Про це йдеться в повідомленні Служби. 

Під моніторинг потрапляють усі оголошення, які публікують роботодавці чи рекрутингові агентства. Основна увага приділяється:

  • виявленню дискримінаційних формулювань – за віком ("до 35 років", "молодий колектив"), статтю ("тільки для жінок/чоловіків"), станом здоров'я, расою чи етнічним походженням;
  • фіксації ознак маніпуляцій – перебільшення заробітної плати без уточнення умов, замовчування важливої інформації (наприклад, нічні зміни чи випробувальний термін), використання нечітких або оманливих формулювань.

"Якщо ви помітили дискримінаційні або оманливі вакансії – зафіксуйте порушення та зверніться до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. На ринку праці мають діяти прозорі й рівні правила для всіх", – наголосив заступник голови відомства Андрій Крейтор.

Окрім того, такий підхід відповідає європейським стандартам.

Раніше повідомлялося, що Міністерство економіки України працює над розробкою Стратегії зайнятості населення. Її метою є підтримка економічного розвитку через зниження рівня безробіття, забезпечення рівного доступу до якісних робочих місць та підвищення гнучкості ринку.

Перед тим Державна служба зайнятості України оприлюднила тренди на ринку праці. Найбільш дефіцитними є кваліфіковані робітники та професіонали – тобто ті, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, а також ті, які мають вищу освіту.

Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні пропонують зарплати майже вдвічі менші, ніж очікують шукачі роботи, а найчастіше цього року українці шукають роботу в сферах торгівлі та продажу, транспорту й логістики, в IT-секторі, а також у сфері виробництва та інженерії. Ці самі галузі вважаються найбільш перспективними.

До того стало відомо, що щороку середній вік штатних працівників в Україні зростає на 4-5 місяців.

Автор: 

безробіття (349) перевірка (641) робота (886) Держпродспоживслужба1 (337)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
о то там може бути дискримінація? а дискримінація у бусифікації най буде
показати весь коментар
07.05.2025 18:40 Відповісти
це відбір працівника - ще б професіїї зробили б відбір робити - леваки п***сти
показати весь коментар
07.05.2025 21:03 Відповісти
Бригада женщин - шпалоукладчиц ищет работу. Интим не предлагать!
показати весь коментар
07.05.2025 18:42 Відповісти
шпалоукладчиці сумують!
цілодобово.
показати весь коментар
07.05.2025 18:49 Відповісти
Так,дискримінація за віком це топ((можна в 50 робити 10 підйомів переворотів за підхід,але перевагу дадуть на 20 років молодшому,котрий і 2 рази не підтягнеться через пузо та тиск)
показати весь коментар
07.05.2025 19:13 Відповісти
Скарги писати у найближчі відділення тцк
показати весь коментар
07.05.2025 19:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 