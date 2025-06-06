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Новини
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Нацбанк оштрафував платіжний сервіс "Нової пошти" на 90 мільйонів. Після цього правила для клієнтів змінили

Нацбанк оштрафував платіжний сервіс

Національний банк України у травні оштрафував шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів та валютного законодавства.

Зокрема, ТОВ "НоваПей" (NovaPay), яке надає платіжні послуги клієнтам "Нової пошти", оштрафовано на 90,66 мільйона гривень, повідомляє пресслужба НБУ.

Підставою для накладення штрафу стало "невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу".

Серед іншого, це призвело до "незабезпечення своєчасного виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та належного інформаційного обміну з спеціально уповноваженим органом", вказують у Нацбанку.

Крім того, ТОВ "НоваПей" отримало два письмових застереження:

  • за порушення вимог щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов'язані з ними, а також низку інших порушень;
  • за надання фінансових платіжних послуг з транскордонних переказів валютних цінностей з України без наявності ліцензії Національного банку.

Крім того НБУ оштрафував у травні низку інших фінансових компаній, проте на значно менші суми.

Читайте також: НБУ оштрафував шість банків за місяць за порушення у сфері фінмоніторингу

Як повідомлялося, з 2 червня платіжний сервіс "Нової пошти" – NovaPay – почав обмежувати перекази відправникам великої кількості посилок з післяплатою, які не оформлені як ФОП.

В компанії пояснили, що сама "Нова пошта" не обмежує кількість посилок, які відправляються або отримуються, але "в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави" обмежити надання послуг деяким категоріям клієнтів вимушений платіжний сервіс NovaPay.

"Так, за вимогами держави, будь-який фінансовий сервіс або банк зобов'язаний перевіряти клієнтів на критерії ризику, уважно вивчати усі фінансові операції на предмет законності, в тому числі їхні цілі, характер, зв'язки. Якщо ви, як фізична особа, отримуєте велику кількість післяплат, то наш фінансовий партнер – NovaPay, зобовʼязаний вимогами закону №361-IX обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень щодо походження грошей", – пояснили в компанії.

Автор: 

НБУ (9362) платежі (330) Нова пошта (291) штраф (1124)


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Топ коментарі
+12
Гниди! На горло готові людям наступити!...
Злодіїв при владі шукайте!...
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06.06.2025 19:41 Відповісти
+9
634 евро - это максимальная сумма, которую можно получить за наложенный платеж, большинство посылок стоят горяздо меньше, несколько сотен или тысяч гривен - копейки. При этом мрази во власти воруют миллиардами И эти уроды хотят ограничить количество посылок в месяц до 5 и сумма общая за месяц до 30000 гривен. Охреневшые в край, люди продают последнее потому что и жрать не чего, не чем детей кормить, а у них хотят забрать и это, как во времена Голодомора и НКВД. П-сы.
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06.06.2025 19:47 Відповісти
+7
Коли самі не можуть працювати, то давай другим мішати.
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06.06.2025 19:48 Відповісти
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Гниди! На горло готові людям наступити!...
Злодіїв при владі шукайте!...
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06.06.2025 19:41 Відповісти
А може гниди ті -хто займається комерційною діяльністю і йому впадлу заплатити як фоп 5% податок, або навіть менше і військовий збір? Оформляйся як іор і роби саій бізнес. А звичайні користувачі не ганяють сотні посилок
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06.06.2025 19:56 Відповісти
якщо я за 1 рік продам свій б\в телефон, б\в телевізор і з десяток б\в книжок - я підприємець?
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06.06.2025 19:59 Відповісти
Передавай привіт https://t.me/oleksiihoncharenko/47515 Ользі Стефанішиній!
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06.06.2025 20:03 Відповісти
А ще не забувайте ЄСВ та військовий збір. І ще не забувайте, що сьогодні одні умови, а завтра придумають щось інше. Новеньке, так би мовити.
Насправді варто стежити за нововведеннями на оркостані. І, - оце дивина! - наші буквально за місяць роблять те ж саме. Ніколи такого не було, і от - знов!
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06.06.2025 20:38 Відповісти
634 евро - это максимальная сумма, которую можно получить за наложенный платеж, большинство посылок стоят горяздо меньше, несколько сотен или тысяч гривен - копейки. При этом мрази во власти воруют миллиардами И эти уроды хотят ограничить количество посылок в месяц до 5 и сумма общая за месяц до 30000 гривен. Охреневшые в край, люди продают последнее потому что и жрать не чего, не чем детей кормить, а у них хотят забрать и это, как во времена Голодомора и НКВД. П-сы.
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06.06.2025 19:47 Відповісти
В той же ЕС платежи вообще не проверяют платежи от 2000 до 10000 евро в зависимости от страны. За 1 платеж. А тут ...
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06.06.2025 19:48 Відповісти
Коли самі не можуть працювати, то давай другим мішати.
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06.06.2025 19:48 Відповісти
Думаю причина в донатах изза границы и поддержке родствееников.
Хотят обанкротить тех кто еще верит в нашу страну и помогает чем может
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06.06.2025 19:48 Відповісти
за порушення вимог щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов'язані з ними, а також низку інших порушень; Джерело: https://censor.net/n3556573
Цікавенько...
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06.06.2025 19:57 Відповісти
Нічого цікавого - в банках вже давно існує практика перевірки даних клієнтів, і серед пунктів є графа про політично значущих осіб.
Це вимога ЄС.
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06.06.2025 20:01 Відповісти
Все - повертаємось в 90-і роки - будемо пересилати посилки через автобуси і потяги!
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06.06.2025 19:58 Відповісти
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06.06.2025 20:06 Відповісти
Ріdаrasы
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06.06.2025 20:11 Відповісти

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