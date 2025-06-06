Нацбанк оштрафував платіжний сервіс "Нової пошти" на 90 мільйонів. Після цього правила для клієнтів змінили

Національний банк України у травні оштрафував шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів та валютного законодавства.

Зокрема, ТОВ "НоваПей" (NovaPay), яке надає платіжні послуги клієнтам "Нової пошти", оштрафовано на 90,66 мільйона гривень, повідомляє пресслужба НБУ.

Підставою для накладення штрафу стало "невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу".

Серед іншого, це призвело до "незабезпечення своєчасного виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та належного інформаційного обміну з спеціально уповноваженим органом", вказують у Нацбанку.

Крім того, ТОВ "НоваПей" отримало два письмових застереження:

за порушення вимог щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов'язані з ними, а також низку інших порушень;

за надання фінансових платіжних послуг з транскордонних переказів валютних цінностей з України без наявності ліцензії Національного банку.

Крім того НБУ оштрафував у травні низку інших фінансових компаній, проте на значно менші суми.

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Як повідомлялося, з 2 червня платіжний сервіс "Нової пошти" – NovaPay – почав обмежувати перекази відправникам великої кількості посилок з післяплатою, які не оформлені як ФОП.

В компанії пояснили, що сама "Нова пошта" не обмежує кількість посилок, які відправляються або отримуються, але "в умовах зростаючого контролю підприємницької діяльності з боку держави" обмежити надання послуг деяким категоріям клієнтів вимушений платіжний сервіс NovaPay.

"Так, за вимогами держави, будь-який фінансовий сервіс або банк зобов'язаний перевіряти клієнтів на критерії ризику, уважно вивчати усі фінансові операції на предмет законності, в тому числі їхні цілі, характер, зв'язки. Якщо ви, як фізична особа, отримуєте велику кількість післяплат, то наш фінансовий партнер – NovaPay, зобовʼязаний вимогами закону №361-IX обмежити надання своїх фінансових послуг до моменту отримання пояснень щодо походження грошей", – пояснили в компанії.