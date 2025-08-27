УКР
Угорщина подала на ЄС до суду через використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Уряд Угорщини подав позов до Суду ЄС, щоб оскаржити рішення про використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру без погодження такого кроку з Будапештом.

Про це йдеться у позові, опублікованому на сайті Суду Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.

Позов, поданий у липні проти Ради ЄС та Європейського фонду миру, Суд ЄС прийняв до розгляду цього тижня.

Угорщина вимагає у Суду скасувати рішення Ради Євросоюзу від 21 травня 2024 року щодо розподілу допоміжних заходів для військової підтримки України, а саме надсилання доходів від російських активів до Європейського фонду миру. Тоді Угорщина утрималась від підтримки рішення щодо доходів від російських активів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто після ударів по нафтопроводу "Дружба": Угорщина може обмежити постачання електроенергії Україні

Нагадаємо, ЄС тоді вирішив передавати майже всі надходження від оподаткування прибутків заморожених росактивів до Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого компенсують державам-членам вартість військової допомоги Україні.

Також Угорщина вимагає визнати недійсним рішення Європейського фонду миру від березня 2025 року щодо використання доходів від російських активів на фінансування військової допомоги Україні.

Будапешт вважає, що її рішення утриматись від підтримки передачі доходів на користь Україні на Раді Євросоюзу не означало фактичну підтримку надання такої допомоги через фонд.

Угорщина подала позов ще у липні 2025 року, та 25 серпня Суд прийняв позов та передав на розгляд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військова допомога ЄС на €6,6 млрд для України заморожена через Угорщину, - Боррель

Угорщина (2432) допомога (8681) Євросоюз (14025) заморожені активи (607)
+16
Орбан вже не приховує, що він нацюцюрник для ху"ла
27.08.2025 18:44 Відповісти
+12
ну що ж мадяри-ваше місце в тайожном союзє.
27.08.2025 18:45 Відповісти
+8
Які ще докази треба ? Тут і прямі і не прямі вже зашкалюють ..І те що Сяятро 1 раз в дві неділі літає в Москву жалітися
27.08.2025 18:51 Відповісти
27.08.2025 18:44 Відповісти
27.08.2025 19:05 Відповісти
27.08.2025 18:45 Відповісти
27.08.2025 18:48 Відповісти
27.08.2025 18:51 Відповісти
27.08.2025 18:58 Відповісти
27.08.2025 19:08 Відповісти
27.08.2025 19:10 Відповісти
27.08.2025 19:11 Відповісти
27.08.2025 19:12 Відповісти
27.08.2025 19:14 Відповісти
27.08.2025 19:14 Відповісти
27.08.2025 19:15 Відповісти
27.08.2025 19:21 Відповісти
27.08.2025 19:24 Відповісти
27.08.2025 19:31 Відповісти
27.08.2025 19:40 Відповісти
27.08.2025 19:52 Відповісти
27.08.2025 19:52 Відповісти
27.08.2025 20:36 Відповісти
27.08.2025 21:02 Відповісти
 
 