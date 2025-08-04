Військова допомога ЄС на €6,6 млрд для України заморожена через Угорщину, - Боррель

Від початку року в Європейському фонді миру 6,6 мільярда євро, виділених на військову допомогу Україні, залишаються заблокованими через позицію Угорщини.

Про це в інтерв’ю EUObserver 4 серпня заявив колишній глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

Він прокоментував ситуацію із замороженою допомогою, відповідаючи на питання щодо можливих шляхів подолання вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на подальше запровадження санкцій проти Росії.

"Рішення щодо санкцій ухвалюються консенсусом. Так прописано в правилах Євросоюзу. І ми не плануємо змінювати цей принцип, адже для цього потрібно було б переглянути самі договори ЄС, а це майже нереально", - пояснив Боррель.

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За словами політика, з моменту, коли він залишив посаду, Україна не отримала жодних нових пакетів військової допомоги від Євросоюзу –– все через Угорщину.

"Через позицію Угорщини Європейський фонд миру залишився недієвим – 6,6 мільярда євро фактично заморожені. Цей інструмент, можна сказати, припинив існування. Тепер усе залежить від двосторонніх домовленостей. Якщо Угорщина надалі блокуватиме продовження санкцій, то поновити їх буде просто неможливо. Ми опинилися в глухому куті", - резюмував Боррель.

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