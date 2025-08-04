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Військова допомога ЄС на €6,6 млрд для України заморожена через Угорщину, - Боррель

Боррель назвав суму замороженої допомоги Україні від ЄС

Від початку року в Європейському фонді миру 6,6 мільярда євро, виділених на військову допомогу Україні, залишаються заблокованими через позицію Угорщини. 

Про це в інтерв’ю EUObserver 4 серпня заявив колишній глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.

Він прокоментував ситуацію із замороженою допомогою, відповідаючи на питання щодо можливих шляхів подолання вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на подальше запровадження санкцій проти Росії.

"Рішення щодо санкцій ухвалюються консенсусом. Так прописано в правилах Євросоюзу. І ми не плануємо змінювати цей принцип, адже для цього потрібно було б переглянути самі договори ЄС, а це майже нереально", - пояснив Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС не зупинятиме допомогу Україні, але є умови: У Єврокомісії відреагували на голосування за відновлення незалежності НАБУ

За словами політика, з моменту, коли він залишив посаду, Україна не отримала жодних нових пакетів військової допомоги від Євросоюзу –– все через Угорщину.

"Через позицію Угорщини Європейський фонд миру залишився недієвим – 6,6 мільярда євро фактично заморожені. Цей інструмент, можна сказати, припинив існування. Тепер усе залежить від двосторонніх домовленостей. Якщо Угорщина надалі блокуватиме продовження санкцій, то поновити їх буде просто неможливо. Ми опинилися в глухому куті", - резюмував Боррель.

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Автор: 

Угорщина (2400) допомога (8636) Євросоюз (13966) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+10
Так ось для чого тримають вугрорщину в Євросоюзi!
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04.08.2025 21:23 Відповісти
+5
Вітаю Європу; вами вже реально пуйло керує. І це--не жарт.
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04.08.2025 21:27 Відповісти
+5
Стихийне лихо на нафтопроводі дружба посприяло б сраному консенсусу.
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04.08.2025 21:38 Відповісти
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Так ось для чого тримають вугрорщину в Євросоюзi!
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04.08.2025 21:23 Відповісти
Це - якби пом"ягше - несерйозно
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04.08.2025 21:24 Відповісти
Угорщина - брудня пляма на репутації ЄС та НАТО. Давно пора її позбутися.
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04.08.2025 21:24 Відповісти
Саме так звучить в перекладі з дипломатичної фраза "Сіярто - підар"
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04.08.2025 21:27 Відповісти
Вітаю Європу; вами вже реально пуйло керує. І це--не жарт.
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04.08.2025 21:27 Відповісти
Військова допомога ЄС на €6,6 млрд для України заморожена через Угорщину

Безвихідь!

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04.08.2025 21:28 Відповісти
О, через зеленського, тільки на 1,5 млрд., ще є куди рухатись...
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04.08.2025 21:28 Відповісти
Стихийне лихо на нафтопроводі дружба посприяло б сраному консенсусу.
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04.08.2025 21:38 Відповісти
За одну лише ту трубу варто перестріляти все зелене кодло разом з їх лідором.
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04.08.2025 21:42 Відповісти
Україна у липні https://www.unian.ua/economics/energetics/ukrajina-vpershe-otrimaye-azerbaydzhanskiy-gaz-novim-marshrutom-v-naftogazi-rozkrili-detali-13080315.html імпортувала найбільший обсяг газу з вересня 2023 року - 833 мільйони кубометрів, повідомляє https://expro.com.ua/novini/mport-gazu-do-ukrani-v-lipn-dosyag-maksimumu-za-mayje-dva-roki--833-mln-kub-m Expro.
Найбільше газу в липні було імпортовано з Угорщини - 300 мільйонів кубометрів або 36% усього імпорту. Також природний газ надходив зі Словаччини - 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі - 260 мільйонів кубометрів (31,2%) та Трансбалканського напрямку - 5,1 мільйона кубометрів (0,6%).
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04.08.2025 21:48 Відповісти
При Порошенку Угорщина так само себе поводила?
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04.08.2025 21:43 Відповісти
про політичних покійників, або добре.......
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04.08.2025 21:48 Відповісти
Точно не краще.
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04.08.2025 21:52 Відповісти
гарна відмазка в ЄС з уграми. але чому наш гідрант та МЗС не працюють над укладенням двосторонніх договорів з кожним окремим членом ЄС?
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04.08.2025 21:46 Відповісти
Коли заморозять нафтопровід дружба?
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04.08.2025 21:52 Відповісти
"Через позицію Угорщини Європейський фонд миру залишився недієвим - 6,6 мільярда євро фактично заморожені. Цей інструмент, можна сказати, припинив існування. Тепер усе залежить від двосторонніх домовленостей. Якщо Угорщина надалі блокуватиме продовження санкцій, то поновити їх буде просто неможливо. Ми опинилися в глухому куті", - резюмував Боррель. ЦЕ САМЕ ТОЙ ВИПАДОК.КОЛИ ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОРАШИСТСЬКІ ЛАХУДРИ,ЧИ ТО БЛ,,,,ДІ САМІ СТВОРИЛИ ГЛУХИЙ КУТ, КОТРИЙ НАЗИВАЄТЬСЯ "УГОРСЬКИЙ" І ВИЙТИ З ЯКОГО ВОНИ І НЕ БУДУТЬ НАМАГАТИСЯ.
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04.08.2025 22:00 Відповісти
Багато на орбані та на тих угорцях ,які підтримують орбанівську політику, крові української , і це вже не перший випадок ...шось має статися з ними , шоб стали не такі кровожерливі ...
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04.08.2025 22:00 Відповісти
А я би не сказав, лише завдяки Угощині заморожені ті кошти.

Не в останню чергу ті кошти заморожені завдяки команді ЕрЗе і його недолугої зовнішньої та внутрішньої політики. Наприкклад, не можуть, не здатні умовити Макрона та Мерца закрутити хвоста Орбану.
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04.08.2025 22:02 Відповісти
Это отмазки. Кто хочет помогать - делает это сам, без согласования с другими. Как Северные страны, и даже Германия и ВБ
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04.08.2025 22:13 Відповісти
 
 