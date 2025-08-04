Військова допомога ЄС на €6,6 млрд для України заморожена через Угорщину, - Боррель
Від початку року в Європейському фонді миру 6,6 мільярда євро, виділених на військову допомогу Україні, залишаються заблокованими через позицію Угорщини.
Про це в інтерв’ю EUObserver 4 серпня заявив колишній глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ.
Він прокоментував ситуацію із замороженою допомогою, відповідаючи на питання щодо можливих шляхів подолання вето прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на подальше запровадження санкцій проти Росії.
"Рішення щодо санкцій ухвалюються консенсусом. Так прописано в правилах Євросоюзу. І ми не плануємо змінювати цей принцип, адже для цього потрібно було б переглянути самі договори ЄС, а це майже нереально", - пояснив Боррель.
За словами політика, з моменту, коли він залишив посаду, Україна не отримала жодних нових пакетів військової допомоги від Євросоюзу –– все через Угорщину.
"Через позицію Угорщини Європейський фонд миру залишився недієвим – 6,6 мільярда євро фактично заморожені. Цей інструмент, можна сказати, припинив існування. Тепер усе залежить від двосторонніх домовленостей. Якщо Угорщина надалі блокуватиме продовження санкцій, то поновити їх буде просто неможливо. Ми опинилися в глухому куті", - резюмував Боррель.
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Безвихідь!
Найбільше газу в липні було імпортовано з Угорщини - 300 мільйонів кубометрів або 36% усього імпорту. Також природний газ надходив зі Словаччини - 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі - 260 мільйонів кубометрів (31,2%) та Трансбалканського напрямку - 5,1 мільйона кубометрів (0,6%).
Не в останню чергу ті кошти заморожені завдяки команді ЕрЗе і його недолугої зовнішньої та внутрішньої політики. Наприкклад, не можуть, не здатні умовити Макрона та Мерца закрутити хвоста Орбану.