Угорщина може переглянути свою позицію щодо членства України в ЄС, - посол Шандор

Угорщина ще може змінити свою позицію щодо членства України в ЄС. Наразі МЗС над цим активно працює.

Про це заявив посол України в Угорщині Федір Шандор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він не виключає можливості зміни позиції Угорщини щодо вступу України в ЄС.

"Так, однозначно. Україна, зокрема Міністерство закордонних справ, активно над цим працює", - запевнив дипломат.

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Водночас Шандор зауважив, що існують "певні специфічні чинники", і головний із них – це виборчий період в Угорщині.

За словами посла, незалежно від нинішньої позиції угорської сторони Україна має зосередитися на своїх завданнях і рухатися далі.

Він також додав, що у сучасному світі ніхто не живе ізольовано, "всі залежать від базових речей – енергоресурсів, фінансових потоків, соціально-економічної підтримки. А важелі впливу – в руках країн G7".

"Якщо Україна та Угорщина не досягли порозуміння в деяких питаннях раніше, зараз це потрібно надолужити. Методів – безліч. Але важливо діяти поетапно, з урахуванням того, що наразі в Угорщині триває виборчий період", - підсумував він.

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