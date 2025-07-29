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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС Відносини України та Угорщини
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Угорщина може переглянути свою позицію щодо членства України в ЄС, - посол Шандор

Чи змінить Угорщина позицію щодо членства України в ЄС Відповідь посла

Угорщина ще може змінити свою позицію щодо членства України в ЄС. Наразі МЗС над цим активно працює.

Про це заявив посол України в Угорщині Федір Шандор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він не виключає можливості зміни позиції Угорщини щодо вступу України в ЄС.

"Так, однозначно. Україна, зокрема Міністерство закордонних справ, активно над цим працює", - запевнив дипломат.

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Водночас Шандор зауважив, що існують "певні специфічні чинники", і головний із них – це виборчий період в Угорщині.

За словами посла, незалежно від нинішньої позиції угорської сторони Україна має зосередитися на своїх завданнях і рухатися далі.

Він також додав, що у сучасному світі ніхто не живе ізольовано, "всі залежать від базових речей – енергоресурсів, фінансових потоків, соціально-економічної підтримки. А важелі впливу – в руках країн G7".

"Якщо Україна та Угорщина не досягли порозуміння в деяких питаннях раніше, зараз це потрібно надолужити. Методів – безліч. Але важливо діяти поетапно, з урахуванням того, що наразі в Угорщині триває виборчий період", - підсумував він.

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Угорщина (2395) членство в ЄС (1345) Шандор Федір (7)


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Венгрия всегда была проституткой, это их кредо
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29.07.2025 11:03 Відповісти
Пора Угорщині переглянути свою позицію щодо членства Угорщини в ЄС.
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29.07.2025 11:08 Відповісти
Мабуть це натяк ху...лу, що раніше виделені гроші відпрацювали, платити пора.
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29.07.2025 11:22 Відповісти
Шо, пістон ******* вставили?
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29.07.2025 12:06 Відповісти
Та певно що змінить,бо для чого їй блокувати Україну і сваритись з керівництвом ЄС коли Зеленський підписав закон який блокує вступ в ЄС.
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29.07.2025 12:13 Відповісти
 
 