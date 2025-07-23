В Угорщині заявили про появу образливих написів щодо угорців та Орбана в Мукачеві: МЗС відповіло

У Будапешті заявили, що у під'їздах Мукачева на Закарпатті нібито зʼявилися образливі написи на адресу угорців та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. На це вже відреагували міський голова Андрій Балога та українське МЗС.

Як передає Цензор.НЕТ, спочатку фото з написами опублікувало угорське видання Index.hu, а потім написав лідер угорської фракції "Фідес" Мате Кочиш.

Там заявили, що у Мукачеві на дверях і стінах будівлі нібито з'явилися написи, що закликають до "вбивства угорців".

До свого допису угорський депутат додав фото дверей та ліфту, де видно написи "Мадяри не люди" та "Ріж мадярів".

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"Досить розпалювання ненависті! Ми засуджуємо будь-які антиугорські дії та виступаємо на захист угорців Закарпаття!" - написав Кочиш.

Реакція влади Мукачева

"Будапешт заявляє про нову антиугорську провокацію – нібито хтось розмалював під’їзд образами на адресу Орбана та угорців. Навіть фото виклали, але без адреси", - написав мер Балога.

Він попросив угорську владу "пожаліти наших комунальників та правоохоронців" й надати точну адресу, де ці написи з'явились.

"Бо вони в таку спеку вже всі будинки та під’їзди в Мукачеві облазили, у кожну шпарину залізли – все безрезультатно. Розуміємо, що у вас вибори й, можливо, інших "робочих" тем немає. Але зовсім недобре, щоб ці написи побачили наші діти. Та й загалом – у нас люди охайні й не дуже люблять, коли в їхніх під’їздах з’являється нецензурщина", - заявив міський голова Мукачева.

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Реакція МЗС України

Речник українського МЗС Георгій Тихий відповів на ці закиди, запропонувавши власні фото з написами.

На його зображення видно двері ліфта, на яких написано: "Не коментуйте написи на ліфтах" і "Не шукайте ворога в Україні".

"Меседж МЗС України в доступній для угорського парламентаря формі", - додав Тихий.

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