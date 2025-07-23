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Новини Іноземні добровольці в ЗСУ Іноземці в ЗСУ
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В Угорщині судитимуть чоловіка, який понад рік воює на боці України у війні проти РФ

Угорець воює на боці ЗСУ проти Росії: Будапешт судитиме

Громадянину Угорщини з міста Мако висунули заочне обвинувачення у тому, що торік він вступив до лав української армії та брав участь у бойових діях проти Росії. Чоловіка судитимуть заочно.

Про це повідомляє прокуратура повіту Чонград-Чанад та пише Telex, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, навесні 2024 року чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ. У квітні він прибув до України, де пройшов кілька днів навчання, після чого долучився до батальйону, який виконував бойові та розвідувальні завдання проти російських військ.

Генеральна прокуратура Угорщини звинуватила чоловіка заочно у злочині "незаконного вербування, вчиненому шляхом вступу до організації поза межами збройних сил союзної держави, що беруть участь у збройному конфлікті".

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Також угорська прокуратура клопоче про розгляд справи за відсутності підсудного та призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Нині місцеперебування обвинуваченого невідоме, тож його подали в розшук. Справу розглядатиме Сегедський суд. 

Як додає Telex, це не перший випадок, коли угорська влада висуває обвинувачення людям, які поїхали воювати за Україну.

Так, у лютому 2025 року прокуратура Будапешта вже просила ув'язнити 30-річного угорця, який воював у ЗСУ проти РФ.

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Автор: 

Угорщина (2392) добровольці (942) ЗСУ (7766) війна в Україні (5355)


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Топ коментарі
+8
Оце справжній Мадяр а не те що якийсь там підсос путлера орбан.
Отрима громадянство України і буде дулі тикати орбанам))
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23.07.2025 19:03 Відповісти
+7
Орбан змагається з Віслюком, хто більший під@р у Європі.
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23.07.2025 19:00 Відповісти
+5
Бо він угорець, а не угорський **********.
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23.07.2025 19:00 Відповісти
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Орбан змагається з Віслюком, хто більший під@р у Європі.
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23.07.2025 19:00 Відповісти
Бо він угорець, а не угорський **********.
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23.07.2025 19:00 Відповісти
Пшло нах кацапорылый.
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23.07.2025 19:18 Відповісти
Тарас Невинный

Реєстрація: 23 липня 2025

*****
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23.07.2025 19:28 Відповісти
Оце справжній Мадяр а не те що якийсь там підсос путлера орбан.
Отрима громадянство України і буде дулі тикати орбанам))
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23.07.2025 19:03 Відповісти
орбан аплодує стоячи, переходячи в овації!
такого подарунку від зелених дегенератів мародерів, не очікував ніхто.
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23.07.2025 19:04 Відповісти
Салашисти при владі.?
Знову союзники агресора? Діди ваєвалє, діди помнят...
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23.07.2025 19:04 Відповісти
здається, то був Хорті
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23.07.2025 20:11 Відповісти
На Курщину ***** знову привезло вузькооких макак з північної кореї. А світ досі робить вигляд що це не третя світова війна і що Україна повинна самотужки тягнути цю лямку
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23.07.2025 19:09 Відповісти
Ты наверно не знал что в курской уже ВСУ нет и давно
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23.07.2025 19:21 Відповісти
В Одесі є вулиця Сегедська, а сегедський суд судитиме угорця, який захищає Україну.
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23.07.2025 19:16 Відповісти
Зі мною разом в 22-23 теж воювали мадьяри. Закривали обличчя, не дай Боже опинитися на чиїсь фотках.
Це загальна така ублюдочна політика Угорщини. Не тільки в відношенні до України.
У них найманство - серйозна кримінальна стаття.
В Хорватії так само.
Головне - щоб Україна примусово не депортовувала іноземних воїнів, що воювали на нашому боці.
А то вже вистачає прецедентів.
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23.07.2025 19:19 Відповісти
А чи є засуджені угорці які воюють проти нас на стороні Кацапстану. Впевнений, що такі також є. Але не впевнений що засуджені державою Угорщина.
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23.07.2025 19:32 Відповісти
Та немає вже давно ніякої Угорщини, є Будапештьська народна республіка з гауляйтером Вітьком.
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23.07.2025 19:31 Відповісти
 
 