В Угорщині судитимуть чоловіка, який понад рік воює на боці України у війні проти РФ
Громадянину Угорщини з міста Мако висунули заочне обвинувачення у тому, що торік він вступив до лав української армії та брав участь у бойових діях проти Росії. Чоловіка судитимуть заочно.
Про це повідомляє прокуратура повіту Чонград-Чанад та пише Telex, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, навесні 2024 року чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ. У квітні він прибув до України, де пройшов кілька днів навчання, після чого долучився до батальйону, який виконував бойові та розвідувальні завдання проти російських військ.
Генеральна прокуратура Угорщини звинуватила чоловіка заочно у злочині "незаконного вербування, вчиненому шляхом вступу до організації поза межами збройних сил союзної держави, що беруть участь у збройному конфлікті".
Також угорська прокуратура клопоче про розгляд справи за відсутності підсудного та призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі.
Нині місцеперебування обвинуваченого невідоме, тож його подали в розшук. Справу розглядатиме Сегедський суд.
Як додає Telex, це не перший випадок, коли угорська влада висуває обвинувачення людям, які поїхали воювати за Україну.
Так, у лютому 2025 року прокуратура Будапешта вже просила ув'язнити 30-річного угорця, який воював у ЗСУ проти РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Реєстрація: 23 липня 2025
*****
Отрима громадянство України і буде дулі тикати орбанам))
такого подарунку від зелених дегенератів мародерів, не очікував ніхто.
Знову союзники агресора? Діди ваєвалє, діди помнят...
Це загальна така ублюдочна політика Угорщини. Не тільки в відношенні до України.
У них найманство - серйозна кримінальна стаття.
В Хорватії так само.
Головне - щоб Україна примусово не депортовувала іноземних воїнів, що воювали на нашому боці.
А то вже вистачає прецедентів.