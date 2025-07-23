В Угорщині судитимуть чоловіка, який понад рік воює на боці України у війні проти РФ

Громадянину Угорщини з міста Мако висунули заочне обвинувачення у тому, що торік він вступив до лав української армії та брав участь у бойових діях проти Росії. Чоловіка судитимуть заочно.

Про це повідомляє прокуратура повіту Чонград-Чанад та пише Telex, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, навесні 2024 року чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ. У квітні він прибув до України, де пройшов кілька днів навчання, після чого долучився до батальйону, який виконував бойові та розвідувальні завдання проти російських військ.

Генеральна прокуратура Угорщини звинуватила чоловіка заочно у злочині "незаконного вербування, вчиненому шляхом вступу до організації поза межами збройних сил союзної держави, що беруть участь у збройному конфлікті".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На війні в Україні загинув доброволець з Угорщини Ашер Беньямін

Також угорська прокуратура клопоче про розгляд справи за відсутності підсудного та призначення йому покарання у вигляді позбавлення волі.

Нині місцеперебування обвинуваченого невідоме, тож його подали в розшук. Справу розглядатиме Сегедський суд.

Як додає Telex, це не перший випадок, коли угорська влада висуває обвинувачення людям, які поїхали воювати за Україну.

Так, у лютому 2025 року прокуратура Будапешта вже просила ув'язнити 30-річного угорця, який воював у ЗСУ проти РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа нагородив воїнів ССО за евакуацію полеглого добровольця Валентеліса. ФОТОрепортаж