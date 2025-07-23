В Венгрии будут судить мужчину, который больше года воюет на стороне Украины в войне против РФ

Гражданину Венгрии из города Мако выдвинули заочное обвинение в том, что в прошлом году он вступил в ряды украинской армии и участвовал в боевых действиях против России. Мужчину будут судить заочно.

Об этом сообщает прокуратура уезда Чонград-Чанад и пишет Telex, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, весной 2024 года мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ. В апреле он прибыл в Украину, где прошел несколько дней обучения, после чего присоединился к батальону, который выполнял боевые и разведывательные задачи против российских войск.

Генеральная прокуратура Венгрии обвинила мужчину заочно в преступлении "незаконной вербовки, совершенном путем вступления в организацию вне вооруженных сил союзного государства, участвующих в вооруженном конфликте".

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Также венгерская прокуратура ходатайствует о рассмотрении дела в отсутствие подсудимого и назначении ему наказания в виде лишения свободы.

Сейчас местонахождение обвиняемого неизвестно, поэтому его подали в розыск. Дело будет рассматривать Сегедский суд.

Как добавляет Telex, это не первый случай, когда венгерские власти выдвигают обвинения людям, которые поехали воевать за Украину.

Так, в феврале 2025 года прокуратура Будапешта уже просила посадить 30-летнего венгра, который воевал в ВСУ против РФ.

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