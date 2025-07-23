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Новости Иностранные добровольцы в ВСУ Иностранцы в ВСУ
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В Венгрии будут судить мужчину, который больше года воюет на стороне Украины в войне против РФ

Венгр воюет на стороне ВСУ против России: Будапешт будет судить

Гражданину Венгрии из города Мако выдвинули заочное обвинение в том, что в прошлом году он вступил в ряды украинской армии и участвовал в боевых действиях против России. Мужчину будут судить заочно.

Об этом сообщает прокуратура уезда Чонград-Чанад и пишет Telex, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, весной 2024 года мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ. В апреле он прибыл в Украину, где прошел несколько дней обучения, после чего присоединился к батальону, который выполнял боевые и разведывательные задачи против российских войск.

Генеральная прокуратура Венгрии обвинила мужчину заочно в преступлении "незаконной вербовки, совершенном путем вступления в организацию вне вооруженных сил союзного государства, участвующих в вооруженном конфликте".

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Также венгерская прокуратура ходатайствует о рассмотрении дела в отсутствие подсудимого и назначении ему наказания в виде лишения свободы.

Сейчас местонахождение обвиняемого неизвестно, поэтому его подали в розыск. Дело будет рассматривать Сегедский суд.

Как добавляет Telex, это не первый случай, когда венгерские власти выдвигают обвинения людям, которые поехали воевать за Украину.

Так, в феврале 2025 года прокуратура Будапешта уже просила посадить 30-летнего венгра, который воевал в ВСУ против РФ.

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Венгрия (2052) добровольцы (1190) ВСУ (6778) война в Украине (5320)


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Орбан змагається з Віслюком, хто більший під@р у Європі.
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23.07.2025 19:00 Ответить
Бо він угорець, а не угорський **********.
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23.07.2025 19:00 Ответить
Дамы и господа представляю вам битву тысячелетия на территории Украины с одной стороны исламисты джихадисты облачённые в погоны САП,СБУ,ГПУ, НПУ, НАБУ,НАЗК,ДБР… представляющие террористическую группировку ИГ с другой стороны украинский мальчик в трусиках засидевшийся в девственниках! Делайте ваши ставки дамы и господа кто кого? Кто Ког выпхнет на фронт, выпхнет из жизни, выпхнет из Украины! Остаться должен только Один! Уважаемые дамы и господа.
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23.07.2025 19:07 Ответить
Оце справжній Мадяр а не те що якийсь там підсос путлера орбан.
Отрима громадянство України і буде дулі тикати орбанам))
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23.07.2025 19:03 Ответить
орбан аплодує стоячи, переходячи в овації!
такого подарунку від зелених дегенератів мародерів, не очікував ніхто.
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23.07.2025 19:04 Ответить
Салашисти при владі.?
Знову союзники агресора? Діди ваєвалє, діди помнят...
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23.07.2025 19:04 Ответить
На Курщину ***** знову привезло вузькооких макак з північної кореї. А світ досі робить вигляд що це не третя світова війна і що Україна повинна самотужки тягнути цю лямку
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23.07.2025 19:09 Ответить
В Одесі є вулиця Сегедська, а сегедський суд судитиме угорця, який захищає Україну.
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23.07.2025 19:16 Ответить
 
 