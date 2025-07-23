В Венгрии будут судить мужчину, который больше года воюет на стороне Украины в войне против РФ
Гражданину Венгрии из города Мако выдвинули заочное обвинение в том, что в прошлом году он вступил в ряды украинской армии и участвовал в боевых действиях против России. Мужчину будут судить заочно.
Об этом сообщает прокуратура уезда Чонград-Чанад и пишет Telex, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, весной 2024 года мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ. В апреле он прибыл в Украину, где прошел несколько дней обучения, после чего присоединился к батальону, который выполнял боевые и разведывательные задачи против российских войск.
Генеральная прокуратура Венгрии обвинила мужчину заочно в преступлении "незаконной вербовки, совершенном путем вступления в организацию вне вооруженных сил союзного государства, участвующих в вооруженном конфликте".
Также венгерская прокуратура ходатайствует о рассмотрении дела в отсутствие подсудимого и назначении ему наказания в виде лишения свободы.
Сейчас местонахождение обвиняемого неизвестно, поэтому его подали в розыск. Дело будет рассматривать Сегедский суд.
Как добавляет Telex, это не первый случай, когда венгерские власти выдвигают обвинения людям, которые поехали воевать за Украину.
Так, в феврале 2025 года прокуратура Будапешта уже просила посадить 30-летнего венгра, который воевал в ВСУ против РФ.
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Отрима громадянство України і буде дулі тикати орбанам))
такого подарунку від зелених дегенератів мародерів, не очікував ніхто.
Знову союзники агресора? Діди ваєвалє, діди помнят...