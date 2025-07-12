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Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
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На войне в Украине погиб доброволец из Венгрии Ашер Беньямин

Загинув Ашер Беньямін

В бою за Украину погиб 21-летний гражданин Венгрии БеньяминАшер, который воевал на стороне ВСУ как доброволец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telex со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Ашер погиб еще 24 мая, будучи бойцом 3 отдельной штурмовой бригады. До поступления на службу в ВСУ он был контрактником в венгерской армии, однако сбежал оттуда, сообщив своему командиру, что собирается на войну в Украину.

Как пишет Telex, венгерская и украинская стороны работают над возвращением тела Беньямина Ашера. Однако отец парня, Ашер Натан, хочет похоронить сына или в Киеве, или в Торонто - ведь сам живет в Канаде.

"Беньямин своими действиями и решениями однозначно стал на сторону украинского народа, и из-за общеизвестных юридических последствий, очевидно, никогда бы не вернулся в Венгрию. Поэтому я выражаю свое желание, чтобы моего сына похоронили в Киеве. Сердце и душа Беньямина были связаны с Украиной и украинским народом", - сказал отец в интервью Telex.

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Автор: 

Венгрия (2041) потери (4475) добровольцы (1189)


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Топ комментарии
+24
Слава Герою! Köszönöm!
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12.07.2025 13:22 Ответить
+23
Слиляємо голови вдячності, перед муюжністю угорського побратима.
Земля пухом.
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12.07.2025 13:23 Ответить
+16
Честь та слава справжньому мадьяру!
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12.07.2025 13:30 Ответить
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Слава Герою! Köszönöm!
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12.07.2025 13:22 Ответить
Слиляємо голови вдячності, перед муюжністю угорського побратима.
Земля пухом.
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12.07.2025 13:23 Ответить
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12.07.2025 13:27 Ответить
Честь та слава справжньому мадьяру!
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12.07.2025 13:30 Ответить
але орбан свино-собака про це не згадає
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12.07.2025 13:44 Ответить
Воно ще й звинуватить Україну, що цього славетного угорця силою бусикували та в вбили в застінках тцк!
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12.07.2025 13:55 Ответить
А він "яким боком"? Хлопчина - єврей...
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12.07.2025 14:32 Ответить
Орбан не мадьяр, він з сіяртами та ******** МУДЬЯри.
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12.07.2025 15:21 Ответить
Герою Воїну України, Угорщини, Слава !!!...🙏 🇭🇺🇺🇦
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12.07.2025 13:59 Ответить
Шана і Честь справжній Людині.
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12.07.2025 14:02 Ответить
Чисте, світле Серце !! Слава Герою!!! Велика подяка батькам за виховання!
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12.07.2025 14:58 Ответить
Дякую тобі Героє (
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12.07.2025 15:30 Ответить
 
 