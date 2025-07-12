На войне в Украине погиб доброволец из Венгрии Ашер Беньямин

В бою за Украину погиб 21-летний гражданин Венгрии БеньяминАшер, который воевал на стороне ВСУ как доброволец.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telex со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Ашер погиб еще 24 мая, будучи бойцом 3 отдельной штурмовой бригады. До поступления на службу в ВСУ он был контрактником в венгерской армии, однако сбежал оттуда, сообщив своему командиру, что собирается на войну в Украину.

Как пишет Telex, венгерская и украинская стороны работают над возвращением тела Беньямина Ашера. Однако отец парня, Ашер Натан, хочет похоронить сына или в Киеве, или в Торонто - ведь сам живет в Канаде.

"Беньямин своими действиями и решениями однозначно стал на сторону украинского народа, и из-за общеизвестных юридических последствий, очевидно, никогда бы не вернулся в Венгрию. Поэтому я выражаю свое желание, чтобы моего сына похоронили в Киеве. Сердце и душа Беньямина были связаны с Украиной и украинским народом", - сказал отец в интервью Telex.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С грузинским добровольцем Вано Надирадзе, который воевал на стороне Украины в ССО, попрощались в Киеве. ФОТОрепортаж