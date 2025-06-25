С грузинским добровольцем Вано Надирадзе, воевавшим на стороне Украины в ССО, простились в Киеве. ФОТОрепортаж
В Киеве 25 июня попрощались с добровольцем из Грузии, подполковником Вано Надирадзе, возглавлявшим грузинскую группу в составе Сил специальных операций Украины. Он воевал на стороне ВСУ с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщает Tbilisi Life, пишет издание "Эхо Кавказа" (проект "Радио Свобода"), передает Цензор.НЕТ.
По данным грузинских медиа, предварительная причина смерти Надирадзе - сердечный приступ.
"Вано Надирадзе руководил грузинской группой в составе Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Он регулярно информировал грузинские медиа и пользователей соцсетей о ходе войны и успехах украинской армии", - говорится в сообщении Tbilisi Life.
После прощания с воином в Киеве, тело Вано Надирадзе доставят в Грузию 28 июня в 17:50 в аэропорт Тбилиси, терминал Ласаре.
Вано Надирадзе имел грузинское военное звание вице-полковника. Он присоединился к войне против российских захватчиков на стороне Украины с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.
В последнем своем посте в Facebook Вано Надирадзе рассказал, что сейчас воюет в Сумской области, где украинские воины освободили, по его словам, четыре очень важных села.
Военный пообещал обнародовать подробности позже, но так и не успел этого сделать.
Издание "Грузия Online" цитирует друга Вано, который рассказал, что был примерно в 19 километрах от Вано, когда тот сказал, что чувствует себя плохо и попросил о помощи, ему вызвали карету скорой помощи, но воин умер до приезда медиков.
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