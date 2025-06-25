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Новости Фото Потери Украины Иностранные добровольцы в ВСУ
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С грузинским добровольцем Вано Надирадзе, воевавшим на стороне Украины в ССО, простились в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве 25 июня попрощались с добровольцем из Грузии, подполковником Вано Надирадзе, возглавлявшим грузинскую группу в составе Сил специальных операций Украины. Он воевал на стороне ВСУ с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Tbilisi Life, пишет издание "Эхо Кавказа" (проект "Радио Свобода"), передает Цензор.НЕТ.

По данным грузинских медиа, предварительная причина смерти Надирадзе - сердечный приступ.

"Вано Надирадзе руководил грузинской группой в составе Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Он регулярно информировал грузинские медиа и пользователей соцсетей о ходе войны и успехах украинской армии", - говорится в сообщении Tbilisi Life.

После прощания с воином в Киеве, тело Вано Надирадзе доставят в Грузию 28 июня в 17:50 в аэропорт Тбилиси, терминал Ласаре.

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С грузинским добровольцем Вано Надирадзе, который воевал на стороне Украины в ССО, простились в Киеве

Вано Надирадзе имел грузинское военное звание вице-полковника. Он присоединился к войне против российских захватчиков на стороне Украины с первых месяцев полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

В последнем своем посте в Facebook Вано Надирадзе рассказал, что сейчас воюет в Сумской области, где украинские воины освободили, по его словам, четыре очень важных села.

Военный пообещал обнародовать подробности позже, но так и не успел этого сделать.

Издание "Грузия Online" цитирует друга Вано, который рассказал, что был примерно в 19 километрах от Вано, когда тот сказал, что чувствует себя плохо и попросил о помощи, ему вызвали карету скорой помощи, но воин умер до приезда медиков.

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С грузинским добровольцем Вано Надирадзе, который воевал на стороне Украины в ССО, простились в Киеве
С грузинским добровольцем Вано Надирадзе, который воевал на стороне Украины в ССО, простились в Киеве
С грузинским добровольцем Вано Надирадзе, который воевал на стороне Украины в ССО, простились в Киеве

Автор: 

Грузия (4506) смерть (9259) добровольцы (1189) Силы специальных операций (52) Надирадзе (2)


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Топ комментарии
+25
Дяка, шана, сум..
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25.06.2025 21:11 Ответить
+23
Дякую тобі справжній воїне...
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25.06.2025 21:15 Ответить
+22
Земля пухом!
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25.06.2025 21:14 Ответить
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Дяка, шана, сум..
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25.06.2025 21:11 Ответить
Земля пухом!
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25.06.2025 21:14 Ответить
Дякую тобі справжній воїне...
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25.06.2025 21:15 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава Герою! Дякую, Сакартвело!
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25.06.2025 21:24 Ответить
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25.06.2025 21:28 Ответить
Translator

ფსალმუნი, რომელიც ღაღადებს ღმერთს, ღმერთო, მიიღე ლოცვა! და სული, რომელიც მოდის შენთან,შენს სამეფოში!
Псалом що взиває до Бога, Боже прийми молитву і душу, що іде до тебе,У царствіє твоє!🙏
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25.06.2025 21:35 Ответить
😪
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25.06.2025 21:48 Ответить
Діді мадлоб - батоно Вано.
Слава великому воїну Сакартвело.
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25.06.2025 22:16 Ответить
Співчуття рідним та близьким.
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25.06.2025 23:17 Ответить
Низький уклін та Світла Пам'ять
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26.06.2025 00:07 Ответить
RIP... Герою слава!..
Велика подяка та пошана справжнім героям шляхетної Сакартвело!
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26.06.2025 09:59 Ответить
 
 