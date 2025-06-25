Із грузинським добровольцем Вано Надірадзе, який воював на боці України у ССО, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві 25 червня попрощалися із добровольцем з Грузії, підполковником Вано Надірадзе, який очолював грузинську групу у складі Сил спеціальних операцій України. Він воював на боці ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Tbilisi Life, пише видання "Ехо Кавказа"(проєкт "Радіо Свобода"), передає Цензор.НЕТ.

За даними грузинських медіа, попередня причина смерті Надірадзе — серцевий напад.

"Вано Надірадзе керував грузинською групою у складі Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Він регулярно інформував грузинські медіа та користувачів соцмереж про хід війни та успіхи української армії", - йдеться у повідомленні Tbilisi Life.

Після прощання з воїном у Києві, тіло Вано Надірадзе доставлять до Грузії 28 червня о 17:50 в аеропорт Тбілісі, термінал Ласаре.

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Вано Надірадзе мав грузинське військове звання віцеполковника. Він приєднався до війни проти російських загарбників на боці України з перших місяців повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

В останньому своєму пості у Facebook Вано Надірадзе розповів, що нині воює у Сумській області, де українські воїни звільнили, за його словами, чотири дуже важливих села.

Військовий пообіцяв оприлюднити подробиці згодом, але так і не встиг цього зробити.

Видання "Грузія Online" цитує друга Вано, який розповів, що був приблизно за 19 кілометрів від Вано, коли той сказав, що почувається зле і попросив про допомогу, йому викликали карету швидкої допомоги, але воїн помер до приїзду медиків.

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