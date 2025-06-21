Захищаючи Україну, загинув британський доброволець Бенджамін (Баджі) Берджесс. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, загинув британський доброволець Бенджамін (Баджі) Берджесс, який воював у складі 78 окремого десантно-штурмового полку.

Трагічну звістку у соцмережі фейсбук повідомив офіцер 78 ОДШП Іван Матейко, інформує Цензор.НЕТ.

"Баджі був класний хлопець. Воював практично з самого початку існування 78. Я ніколи не питав його чому він воює за Україну. Зважаючи на резюме, не можна сказати що був професійним військовим. Досвід служби мав тільки два роки ще в 2011-13. І заробітком великим його навряд чи можна було спокусити на службі в українській армії. Зважаючи на його публікації в інсті, мені завжди здавалося, що він щиро полюбив країну і людей за яких воював. Любив українську кухню, вчив мову і щиро ненавидів окупанта", - написав військовий.

