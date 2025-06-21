УКР
Захищаючи Україну, загинув британський доброволець Бенджамін (Баджі) Берджесс. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, загинув британський доброволець Бенджамін (Баджі) Берджесс, який воював у складі 78 окремого десантно-штурмового полку.

Трагічну звістку у соцмережі фейсбук повідомив офіцер 78 ОДШП Іван Матейко, інформує Цензор.НЕТ.

"Баджі був класний хлопець. Воював практично з самого початку існування 78. Я ніколи не питав його чому він воює за Україну. Зважаючи на резюме, не можна сказати що був професійним військовим. Досвід служби мав тільки два роки ще в 2011-13. І заробітком великим його навряд чи можна було спокусити на службі в українській армії. Зважаючи на його публікації в інсті, мені завжди здавалося, що він щиро полюбив країну і людей за яких воював. Любив українську кухню, вчив мову і щиро ненавидів окупанта", - написав військовий.

загинув Бенджамін (Баджі) Берджесс

Операторка FPV-дронів Катерина (Мяу) Троян загинула на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання. ФОТО

військовослужбовці (4943) втрати (4581) добровольці (961)
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

Дякуємо за допомогу Україні в лиху годину, Бенджаміне!
Спочивай з миром!


.
21.06.2025 23:29 Відповісти
+47
Низький уклін за захист, вічна Пам'ять і Слава Герою!💔
21.06.2025 23:29 Відповісти
+43
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
21.06.2025 23:30 Відповісти
Зовсім молодий...

R.I.P.
21.06.2025 23:27 Відповісти
Тсвітла Памʼять Герою 😪😪😪
дуже боляче , коли нас покидають Люди ,
які захищають нашу краіну і свободу !!
22.06.2025 00:08 Відповісти
Світла пам'ять і дяка від України!
22.06.2025 00:38 Відповісти
Щира,добра Душа полетіла у вир.… Слава тобі,Воїне!🇬🇧🥀🥀🇺🇦
22.06.2025 00:44 Відповісти
Дякуємо тобі Козаче! Ти, на ділі підтвердив, що плач, нікому, недав іще свободи!!
Слава Україні! Памятаймо, Героя та його Родину!
22.06.2025 01:14 Відповісти
Героям слава!
22.06.2025 01:28 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦🇬🇧
22.06.2025 03:00 Відповісти
свитла память вид украини може настане час ми теж допоможемо
22.06.2025 06:47 Відповісти
Вічна пам"ять Герою ! 🙏
22.06.2025 07:25 Відповісти
Співчуваємо рідним загиблого Героя з Великобританії.. Вічна Память Захиснику України...
22.06.2025 07:33 Відповісти
ЛЮДИНА І ГЕРОЙ
22.06.2025 08:05 Відповісти
Героям слава!
22.06.2025 15:55 Відповісти
 
 