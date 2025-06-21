Захищаючи Україну, загинув британський доброволець Бенджамін (Баджі) Берджесс. ФОТО
Захищаючи Україну від російської агресії, загинув британський доброволець Бенджамін (Баджі) Берджесс, який воював у складі 78 окремого десантно-штурмового полку.
Трагічну звістку у соцмережі фейсбук повідомив офіцер 78 ОДШП Іван Матейко, інформує Цензор.НЕТ.
"Баджі був класний хлопець. Воював практично з самого початку існування 78. Я ніколи не питав його чому він воює за Україну. Зважаючи на резюме, не можна сказати що був професійним військовим. Досвід служби мав тільки два роки ще в 2011-13. І заробітком великим його навряд чи можна було спокусити на службі в українській армії. Зважаючи на його публікації в інсті, мені завжди здавалося, що він щиро полюбив країну і людей за яких воював. Любив українську кухню, вчив мову і щиро ненавидів окупанта", - написав військовий.
R.I.P.
Герою Слава !
Дякуємо за допомогу Україні в лиху годину, Бенджаміне!
Спочивай з миром!
.
дуже боляче , коли нас покидають Люди ,
які захищають нашу краіну і свободу !!
Слава Україні! Памятаймо, Героя та його Родину!