Защищая Украину, погиб британский доброволец Бенджамин (Баджи) Берджесс. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, погиб британский доброволец Бенджамин (Баджи) Берджесс, который воевал в составе 78 отдельного десантно-штурмового полка.

Трагическую весть в соцсети фейсбук сообщил офицер 78 ОДШП Иван Матейко, информирует Цензор.НЕТ.

"Баджи был классный парень. Воевал практически с самого начала существования 78. Я никогда не спрашивал его почему он воюет за Украину. Учитывая резюме, нельзя сказать, что был профессиональным военным. Опыт службы имел только два года еще в 2011-13. И заработком большим его вряд ли можно было соблазнить на службе в украинской армии. Учитывая его публикации в инсте, мне всегда казалось, что он искренне полюбил страну и людей за которых воевал. Любил украинскую кухню, учил язык и искренне ненавидел оккупанта", - написал военный.

