РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8073 посетителя онлайн
Новости Фото Потери Украины
8 135 15

Защищая Украину, погиб британский доброволец Бенджамин (Баджи) Берджесс. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, погиб британский доброволец Бенджамин (Баджи) Берджесс, который воевал в составе 78 отдельного десантно-штурмового полка.

Трагическую весть в соцсети фейсбук сообщил офицер 78 ОДШП Иван Матейко, информирует Цензор.НЕТ.

"Баджи был классный парень. Воевал практически с самого начала существования 78. Я никогда не спрашивал его почему он воюет за Украину. Учитывая резюме, нельзя сказать, что был профессиональным военным. Опыт службы имел только два года еще в 2011-13. И заработком большим его вряд ли можно было соблазнить на службе в украинской армии. Учитывая его публикации в инсте, мне всегда казалось, что он искренне полюбил страну и людей за которых воевал. Любил украинскую кухню, учил язык и искренне ненавидел оккупанта", - написал военный.

погиб Бенджамин (Баджи) Берджесс

Смотрите также: Оператор FPV-дронов Екатерина (Мяу) Троян погибла на Покровском направлении во время выполнения боевого задания. ФОТО

Автор: 

военнослужащие (6309) потери (4566) добровольцы (1209)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

Дякуємо за допомогу Україні в лиху годину, Бенджаміне!
Спочивай з миром!


.
показать весь комментарий
21.06.2025 23:29 Ответить
+47
Низький уклін за захист, вічна Пам'ять і Слава Герою!💔
показать весь комментарий
21.06.2025 23:29 Ответить
+43
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показать весь комментарий
21.06.2025 23:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зовсім молодий...

R.I.P.
показать весь комментарий
21.06.2025 23:27 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

Дякуємо за допомогу Україні в лиху годину, Бенджаміне!
Спочивай з миром!


.
показать весь комментарий
21.06.2025 23:29 Ответить
Низький уклін за захист, вічна Пам'ять і Слава Герою!💔
показать весь комментарий
21.06.2025 23:29 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
показать весь комментарий
21.06.2025 23:30 Ответить
Тсвітла Памʼять Герою 😪😪😪
дуже боляче , коли нас покидають Люди ,
які захищають нашу краіну і свободу !!
показать весь комментарий
22.06.2025 00:08 Ответить
Світла пам'ять і дяка від України!
показать весь комментарий
22.06.2025 00:38 Ответить
Щира,добра Душа полетіла у вир.… Слава тобі,Воїне!🇬🇧🥀🥀🇺🇦
показать весь комментарий
22.06.2025 00:44 Ответить
Дякуємо тобі Козаче! Ти, на ділі підтвердив, що плач, нікому, недав іще свободи!!
Слава Україні! Памятаймо, Героя та його Родину!
показать весь комментарий
22.06.2025 01:14 Ответить
Героям слава!
показать весь комментарий
22.06.2025 01:28 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦🇬🇧
показать весь комментарий
22.06.2025 03:00 Ответить
свитла память вид украини може настане час ми теж допоможемо
показать весь комментарий
22.06.2025 06:47 Ответить
Вічна пам"ять Герою ! 🙏
показать весь комментарий
22.06.2025 07:25 Ответить
Співчуваємо рідним загиблого Героя з Великобританії.. Вічна Память Захиснику України...
показать весь комментарий
22.06.2025 07:33 Ответить
ЛЮДИНА І ГЕРОЙ
показать весь комментарий
22.06.2025 08:05 Ответить
Героям слава!
показать весь комментарий
22.06.2025 15:55 Ответить
 
 