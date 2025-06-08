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Новости Фото Потери Украины
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Оператор FPV-дронов Екатерина (Мяу) Троян погибла на Покровском направлении во время выполнения боевого задания. ФОТО

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погибла военнослужащая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оператор FPV-дронов Екатерина Троян с позывным Мяу.

Трагическое известие в соцсети фейсбук сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.

В ряды ВСУ Екатерина Троян присоединилась менее двух лет назад и выполняла боевые задачи в Курской области России, а также в Донецкой области. За время службы военная успешно осуществила более тысячи вылетов.

Троян

"Екатерина в свои 32 года решила служить в ДШВ. Она прошла Курск, но не прошла Покровское направление", - написала вице-спикер.

Кондратюк рассказала, что неделю назад состоялась фотовыставка "Женщины на защите Украины". Во время мероприятия она с послом Валерием Залужным и другими коллегами рассказывали о героизме Екатерины представителям британского парламента.

"Мы готовили встречу, планировали помочь ей с авто, потому что ее предыдущее авто было уничтожено теми, кто потом убил ее. Боже, как это все больно...Светлая память Героине", - добавила парламентарий.

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Автор: 

военнослужащие (6183) потери (4432) дроны (4112)


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Топ комментарии
+25
Честь! 🫡🇺🇦
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08.06.2025 21:03 Ответить
+24
Вічна пам*ять загиблим героям. Не пробачимо.
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08.06.2025 21:03 Ответить
+13
а чоловіків приходиться як котів в бус запихувати
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08.06.2025 21:09 Ответить
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Честь! 🫡🇺🇦
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08.06.2025 21:03 Ответить
Вічна пам*ять загиблим героям. Не пробачимо.
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08.06.2025 21:03 Ответить
Русня завезла на передок людей, которые тупо охотятся за нашими операторами. Суки прекрасно понимают кто представляет для них наибольшую опасность.
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08.06.2025 21:09 Ответить
а чоловіків приходиться як котів в бус запихувати
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08.06.2025 21:09 Ответить
Чоловіків? хм...
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08.06.2025 21:24 Ответить
Та то хиба чоловіки?
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08.06.2025 21:48 Ответить
Світла пам'ять. Героі не вмирають!
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08.06.2025 21:14 Ответить
Плохой "звоночек". Дроновод чай не пехотинец в окопе на "нуле". он на дистанции управляет дронами. И раз московиты поражают наших дроноводов на расстоянии это означает только одно. Ведут охоту Московиты именно на операторов дронов и средства у них для этого есть
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08.06.2025 21:17 Ответить
Это уже не звоночек.

Судя по умалчиванию деталей, расстояние было нулевое, благодаря тупому командованию.
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08.06.2025 21:25 Ответить
Обычно дроноводы хорошо замаскированы. Их позиции по антеннам обнаруживают .Ну а разве с помощью интернета нельзя дроном управлять без антенны?Если антенну вытянул все капец "пиши пропало". Сразу обнаруживают
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08.06.2025 21:32 Ответить
Как погодка в Мокшании?
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08.06.2025 21:26 Ответить
Как средняя температура по больнице?
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08.06.2025 21:47 Ответить
Поищите сколько операторов дронов погибло во время Курской операции. По разным причинам.
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08.06.2025 21:46 Ответить
В Курской операции"фронт" был очень узкий. В таком узком "поля боя" дроноводы как впрочем и все другие роды войск будут малоэффективны. На широком участке фронта с тылом намного легче воевать чем на "узком" БЕЗ ТЫЛА
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08.06.2025 21:51 Ответить
Який "дзвіночок" ?? На фронті гинуть усі. Так, звісно, до цієї новини оператори дронів не гинули. Взагалі.
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08.06.2025 21:52 Ответить
Дівча загинуло вбиваючи ворогів України.
Захищаючи нас.
Всих.
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08.06.2025 21:18 Ответить
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08.06.2025 21:18 Ответить
Героям Слава!
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08.06.2025 21:22 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героїні...
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08.06.2025 21:24 Ответить
Гинуть кращі на жаль ,з ким же ми залишимось з "какая разница" і колобоантами сумно . Вічна память сміливій дівчині.
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08.06.2025 21:26 Ответить
Герою Воїну Дівчинці Слава !!!🙏🥺🇺🇦
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08.06.2025 21:31 Ответить
Схиляємо голови перед мужністю жінки-воєна, яка ціною свого життя захистила кожного з нас.
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08.06.2025 21:32 Ответить
Як больно
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08.06.2025 21:33 Ответить
Макрон когда будет ротация на фронте??
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08.06.2025 21:43 Ответить
Катерина у свої 32 роки вирішила служити в ДШВ. Вона пройшла Курськ, але не пройшла Покровський напрямок", - написала віцеспікерка. Джерело: https://censor.net/ua/p3556785
Помиляється Кондратюк. Катерина у свої 32 пройшла і Курськ, і Покровський напрямок, і ціле життя, пройшла з честю і гордо піднятою головою. Вона встигла за 32 стільки, скільки Кондратюк не встигне навіть за 90. І дівчина вже вдома. Вона там, куди такі, як Кондратюк, чи Єрмак, чи Стефанчук не потраплять, зате потрапили і ДаВінчі, і за ьесятки років до цього - Шухевич, Стус і інші герої, які стали совістю нації і України, як країни, як держави. Їх дім - у наших серцях, їх спокій - у пантеонах наших Героїв, їх слава - у нашій пам'яті і пам'яті тих, хто буде на цій землі будувати цю Державу після нас. Героям - Слава, Слава, Слава!
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08.06.2025 21:51 Ответить
зельона гнида віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк пропіарилась на смерті Героїні
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08.06.2025 21:55 Ответить
 
 