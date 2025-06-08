Оператор FPV-дронов Екатерина (Мяу) Троян погибла на Покровском направлении во время выполнения боевого задания. ФОТО

На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погибла военнослужащая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оператор FPV-дронов Екатерина Троян с позывным Мяу.

Трагическое известие в соцсети фейсбук сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.

В ряды ВСУ Екатерина Троян присоединилась менее двух лет назад и выполняла боевые задачи в Курской области России, а также в Донецкой области. За время службы военная успешно осуществила более тысячи вылетов.

"Екатерина в свои 32 года решила служить в ДШВ. Она прошла Курск, но не прошла Покровское направление", - написала вице-спикер.

Кондратюк рассказала, что неделю назад состоялась фотовыставка "Женщины на защите Украины". Во время мероприятия она с послом Валерием Залужным и другими коллегами рассказывали о героизме Екатерины представителям британского парламента.

"Мы готовили встречу, планировали помочь ей с авто, потому что ее предыдущее авто было уничтожено теми, кто потом убил ее. Боже, как это все больно...Светлая память Героине", - добавила парламентарий.

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