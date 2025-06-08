Оператор FPV-дронов Екатерина (Мяу) Троян погибла на Покровском направлении во время выполнения боевого задания. ФОТО
На Покровском направлении во время выполнения боевого задания погибла военнослужащая 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады, оператор FPV-дронов Екатерина Троян с позывным Мяу.
Трагическое известие в соцсети фейсбук сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ.
В ряды ВСУ Екатерина Троян присоединилась менее двух лет назад и выполняла боевые задачи в Курской области России, а также в Донецкой области. За время службы военная успешно осуществила более тысячи вылетов.
"Екатерина в свои 32 года решила служить в ДШВ. Она прошла Курск, но не прошла Покровское направление", - написала вице-спикер.
Кондратюк рассказала, что неделю назад состоялась фотовыставка "Женщины на защите Украины". Во время мероприятия она с послом Валерием Залужным и другими коллегами рассказывали о героизме Екатерины представителям британского парламента.
"Мы готовили встречу, планировали помочь ей с авто, потому что ее предыдущее авто было уничтожено теми, кто потом убил ее. Боже, как это все больно...Светлая память Героине", - добавила парламентарий.
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Судя по умалчиванию деталей, расстояние было нулевое, благодаря тупому командованию.
Захищаючи нас.
Всих.
Помиляється Кондратюк. Катерина у свої 32 пройшла і Курськ, і Покровський напрямок, і ціле життя, пройшла з честю і гордо піднятою головою. Вона встигла за 32 стільки, скільки Кондратюк не встигне навіть за 90. І дівчина вже вдома. Вона там, куди такі, як Кондратюк, чи Єрмак, чи Стефанчук не потраплять, зате потрапили і ДаВінчі, і за ьесятки років до цього - Шухевич, Стус і інші герої, які стали совістю нації і України, як країни, як держави. Їх дім - у наших серцях, їх спокій - у пантеонах наших Героїв, їх слава - у нашій пам'яті і пам'яті тих, хто буде на цій землі будувати цю Державу після нас. Героям - Слава, Слава, Слава!