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Новости Фото Потери Украины
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Навеки 23 года: в бою с врагом погиб воин 72 ОМБр Константин Егошин. ФОТО

В бою с российскими оккупантами погиб украинский военный Константин Егошин с позывным Кот.

Об этом сообщил в фейсбуке военный 72 ОМБр Николай Ворошнов, информирует Цензор.НЕТ.

Константин Егошин

"Украина потеряла Воина и настоящего патриота. Он сражался за Украину, ему навеки 23 года. 72 ОМБр им. Черных Запорожцев потеряла одного из своих лучших и самых результативных пилотов-бомбардировщиков. На его счету около 300 уничтоженных орков. Наша стая потеряла брата. Одного из тех, кто весной 2023 года основал ударную стаю "Air Canada" и был ее неизменным лидером на поле боя", - говорится в сообщении.

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"Я потерял сына. Ученика. Частичку себя", - добавил Ворошнов.

По его словам, прощание с Котом состоится в Киеве, на Майдане Независимости в среду, 11.06.2025, в 11.00.

Похоронят Героя в Киеве, на Берковецком кладбище.

Автор: 

потери (4430) 72 отдельная механизированная бригада (244) война в Украине (4686)


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Топ комментарии
+17
Світла Памʼять воїну України ,Герою і чудовому Котику 😪😪😪
Біль та горе не покидає нас , допоки не буде знищений наш ворог !!
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07.06.2025 16:29 Ответить
+15
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07.06.2025 16:39 Ответить
+13
На жал гинуть кращі, в той час як в ворога біосміття. Вічна память молодому воїну.
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07.06.2025 16:36 Ответить
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Світла Памʼять воїну України ,Герою і чудовому Котику 😪😪😪
Біль та горе не покидає нас , допоки не буде знищений наш ворог !!
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07.06.2025 16:29 Ответить
На жал гинуть кращі, в той час як в ворога біосміття. Вічна память молодому воїну.
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07.06.2025 16:36 Ответить
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07.06.2025 16:39 Ответить
Світла Памʼять воїну України !!!
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07.06.2025 16:43 Ответить
Героям Слава!
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07.06.2025 16:44 Ответить
Навіки Слава!
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07.06.2025 17:39 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
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07.06.2025 16:44 Ответить
вічна Слава герою.
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07.06.2025 17:02 Ответить
Вічний сум...і слава..
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07.06.2025 17:23 Ответить
 
 