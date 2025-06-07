Навеки 23 года: в бою с врагом погиб воин 72 ОМБр Константин Егошин. ФОТО

В бою с российскими оккупантами погиб украинский военный Константин Егошин с позывным Кот.

Об этом сообщил в фейсбуке военный 72 ОМБр Николай Ворошнов, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина потеряла Воина и настоящего патриота. Он сражался за Украину, ему навеки 23 года. 72 ОМБр им. Черных Запорожцев потеряла одного из своих лучших и самых результативных пилотов-бомбардировщиков. На его счету около 300 уничтоженных орков. Наша стая потеряла брата. Одного из тех, кто весной 2023 года основал ударную стаю "Air Canada" и был ее неизменным лидером на поле боя", - говорится в сообщении.

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"Я потерял сына. Ученика. Частичку себя", - добавил Ворошнов.

По его словам, прощание с Котом состоится в Киеве, на Майдане Независимости в среду, 11.06.2025, в 11.00.

Похоронят Героя в Киеве, на Берковецком кладбище.