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Новини Фото Втрати України
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Навіки 23 роки: у бою з ворогом загинув воїн 72 ОМБр Костянтин Єгошин. ФОТО

В бою з російськими окупантами загинув український військовий Костянтин Єгошин із позивним Кот.

Про це повідомив у фейсбуку військовий 72 ОМБр Микола Ворошнов, інформує Цензор.НЕТ.

Костянтин Єгошин

"Україна втратила Воїна і справжнього патріота. Він бився за Україну, йому навіки 23 роки. 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців втратила одного зі своїх найкращих і найрезультативніших пілотів-бомберів. На його рахунку близько 300 знищених орків. Наша зграя втратила брата. Одного з тих, хто на весні 2023 року започаткував ударну зграю "Air Canada" і був її незмінним лідером на полі бою", - йдеться у повідомленні.

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"Я втратив сина. Учня. Частку себе", - додав Ворошнов.

За його словами, прощання з Котом відбудеться в Києві, на Майдані Незалежності у середу, 11.06.2025, об 11.00.

Поховають Героя у Києві, на Берковецькому кладовищі.

Автор: 

втрати (4445) 72 окрема механізована бригада (247) війна в Україні (4722)


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Топ коментарі
+17
Світла Памʼять воїну України ,Герою і чудовому Котику 😪😪😪
Біль та горе не покидає нас , допоки не буде знищений наш ворог !!
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07.06.2025 16:29 Відповісти
+15
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07.06.2025 16:39 Відповісти
+13
На жал гинуть кращі, в той час як в ворога біосміття. Вічна память молодому воїну.
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07.06.2025 16:36 Відповісти
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Світла Памʼять воїну України ,Герою і чудовому Котику 😪😪😪
Біль та горе не покидає нас , допоки не буде знищений наш ворог !!
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07.06.2025 16:29 Відповісти
На жал гинуть кращі, в той час як в ворога біосміття. Вічна память молодому воїну.
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07.06.2025 16:36 Відповісти
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07.06.2025 16:39 Відповісти
Світла Памʼять воїну України !!!
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07.06.2025 16:43 Відповісти
Героям Слава!
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07.06.2025 16:44 Відповісти
Навіки Слава!
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07.06.2025 17:39 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
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07.06.2025 16:44 Відповісти
вічна Слава герою.
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07.06.2025 17:02 Відповісти
Вічний сум...і слава..
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07.06.2025 17:23 Відповісти
 
 