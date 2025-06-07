Навіки 23 роки: у бою з ворогом загинув воїн 72 ОМБр Костянтин Єгошин. ФОТО

В бою з російськими окупантами загинув український військовий Костянтин Єгошин із позивним Кот.

Про це повідомив у фейсбуку військовий 72 ОМБр Микола Ворошнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна втратила Воїна і справжнього патріота. Він бився за Україну, йому навіки 23 роки. 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців втратила одного зі своїх найкращих і найрезультативніших пілотів-бомберів. На його рахунку близько 300 знищених орків. Наша зграя втратила брата. Одного з тих, хто на весні 2023 року започаткував ударну зграю "Air Canada" і був її незмінним лідером на полі бою", - йдеться у повідомленні.

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"Я втратив сина. Учня. Частку себе", - додав Ворошнов.

За його словами, прощання з Котом відбудеться в Києві, на Майдані Незалежності у середу, 11.06.2025, об 11.00.

Поховають Героя у Києві, на Берковецькому кладовищі.