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Новини Фото Втрати України
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Операторка FPV-дронів Катерина (Мяу) Троян загинула на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання. ФОТО

На Покровському напрямку під час виконання бойового завдання загинула військовослужбовиця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, операторка FPV-дронів Катерина Троян із позивним Мяу.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.

Да лав ЗСУ Катерина Троян долучилася менше ніж два роки тому і виконувала бойові завдання в Курській області Росії, а також на Донеччині. За час служби військова успішно здійснила понад тисячу вильотів. 

Троян

"Катерина у свої 32 роки вирішила служити в ДШВ. Вона пройшла Курськ, але не пройшла Покровський напрямок", - написала віцеспікерка. 

Кондратюк розповіла, що тиждень тому відбулася фотовиставка "Жінки на захисті України". Під час заходу вона із послом Валерієм Залужним та іншими колегами розповідали про героїзм Катерини представникам британського парламенту.

"Ми готували зустріч, планували допомогти їй з авто, бо її попереднє авто було знищено тими, хто потім вбив її. Боже, як це все боляче…Світла памʼять Героїні", - додала парламентарка.

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Автор: 

військовослужбовці (4808) втрати (4447) дрони (4909)


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Топ коментарі
+12
Честь! 🫡🇺🇦
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08.06.2025 21:03 Відповісти
+11
Вічна пам*ять загиблим героям. Не пробачимо.
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08.06.2025 21:03 Відповісти
+4
а чоловіків приходиться як котів в бус запихувати
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08.06.2025 21:09 Відповісти
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Честь! 🫡🇺🇦
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08.06.2025 21:03 Відповісти
Вічна пам*ять загиблим героям. Не пробачимо.
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08.06.2025 21:03 Відповісти
Русня завезла на передок людей, которые тупо охотятся за нашими операторами. Суки прекрасно понимают кто представляет для них наибольшую опасность.
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08.06.2025 21:09 Відповісти
а чоловіків приходиться як котів в бус запихувати
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08.06.2025 21:09 Відповісти
Чоловіків? хм...
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08.06.2025 21:24 Відповісти
Світла пам'ять. Героі не вмирають!
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08.06.2025 21:14 Відповісти
Плохой "звоночек". Дроновод чай не пехотинец в окопе на "нуле". он на дистанции управляет дронами. И раз московиты поражают наших дроноводов на расстоянии это означает только одно. Ведут охоту Московиты именно на операторов дронов и средства у них для этого есть
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08.06.2025 21:17 Відповісти
Это уже не звоночек.

Судя по умалчиванию деталей, расстояние было нулевое, благодаря тупому командованию.
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08.06.2025 21:25 Відповісти
Как погодка в Мокшании?
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08.06.2025 21:26 Відповісти
Дівча загинуло вбиваючи ворогів України.
Захищаючи нас.
Всих.
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08.06.2025 21:18 Відповісти
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08.06.2025 21:18 Відповісти
Героям Слава!
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08.06.2025 21:22 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героїні...
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08.06.2025 21:24 Відповісти
Гинуть кращі на жаль ,з ким же ми залишимось з "какая разница" і колобоантами сумно . Вічна память сміливій дівчині.
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08.06.2025 21:26 Відповісти
 
 