Операторка FPV-дронів Катерина (Мяу) Троян загинула на Покровському напрямку під час виконання бойового завдання. ФОТО

На Покровському напрямку під час виконання бойового завдання загинула військовослужбовиця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, операторка FPV-дронів Катерина Троян із позивним Мяу.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, інформує Цензор.НЕТ.

Да лав ЗСУ Катерина Троян долучилася менше ніж два роки тому і виконувала бойові завдання в Курській області Росії, а також на Донеччині. За час служби військова успішно здійснила понад тисячу вильотів.

"Катерина у свої 32 роки вирішила служити в ДШВ. Вона пройшла Курськ, але не пройшла Покровський напрямок", - написала віцеспікерка.

Кондратюк розповіла, що тиждень тому відбулася фотовиставка "Жінки на захисті України". Під час заходу вона із послом Валерієм Залужним та іншими колегами розповідали про героїзм Катерини представникам британського парламенту.

"Ми готували зустріч, планували допомогти їй з авто, бо її попереднє авто було знищено тими, хто потім вбив її. Боже, як це все боляче…Світла памʼять Героїні", - додала парламентарка.

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