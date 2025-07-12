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Новини Іноземні добровольці в ЗСУ
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На війні в Україні загинув доброволець з Угорщини Ашер Беньямін

Загинув Ашер Беньямін

У бою за Україну загинув 21-річний громадянин Угорщини Беньямін Ашер, який воював на боці ЗСУ як доброволець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telex із посиланням на власні джерела.

За даними видання, Ашер загинув іще 24 травня, бувши бійцем 3 окремої штурмової бригади. До вступу на службу до ЗСУ він був контрактником в угорській армії, однак утік звідти, повідомивши своєму командиру, що збирається на війну в Україну.

Як пише Telex, угорська та українська сторони працюють над поверненням тіла Беньяміна Ашера. Однак батько хлопця, Ашер Натан, хоче поховати сина або в Києві, або в Торонто - адже сам живе в Канаді.

"Беньямін своїми діями й рішеннями однозначно став на бік українського народу, і через загальновідомі юридичні наслідки, очевидно, ніколи б не повернувся до Угорщини. Тому я висловлюю своє бажання, щоб мого сина поховали в Києві. Серце і душа Беньяміна були пов'язані з Україною та українським народом", - сказав батько в інтерв'ю Telex.

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Автор: 

Угорщина (2382) втрати (4490) добровольці (941)


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Топ коментарі
+20
Слава Герою! Köszönöm!
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12.07.2025 13:22 Відповісти
+20
Слиляємо голови вдячності, перед муюжністю угорського побратима.
Земля пухом.
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12.07.2025 13:23 Відповісти
+13
Честь та слава справжньому мадьяру!
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12.07.2025 13:30 Відповісти
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Слава Герою! Köszönöm!
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12.07.2025 13:22 Відповісти
Слиляємо голови вдячності, перед муюжністю угорського побратима.
Земля пухом.
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12.07.2025 13:23 Відповісти
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12.07.2025 13:27 Відповісти
Честь та слава справжньому мадьяру!
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12.07.2025 13:30 Відповісти
але орбан свино-собака про це не згадає
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12.07.2025 13:44 Відповісти
Воно ще й звинуватить Україну, що цього славетного угорця силою бусикували та в вбили в застінках тцк!
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12.07.2025 13:55 Відповісти
А він "яким боком"? Хлопчина - єврей...
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12.07.2025 14:32 Відповісти
Герою Воїну України, Угорщини, Слава !!!...🙏 🇭🇺🇺🇦
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12.07.2025 13:59 Відповісти
Шана і Честь справжній Людині.
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12.07.2025 14:02 Відповісти
Чисте, світле Серце !! Слава Герою!!! Велика подяка батькам за виховання!
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12.07.2025 14:58 Відповісти
 
 