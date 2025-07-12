На війні в Україні загинув доброволець з Угорщини Ашер Беньямін

У бою за Україну загинув 21-річний громадянин Угорщини Беньямін Ашер, який воював на боці ЗСУ як доброволець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telex із посиланням на власні джерела.

За даними видання, Ашер загинув іще 24 травня, бувши бійцем 3 окремої штурмової бригади. До вступу на службу до ЗСУ він був контрактником в угорській армії, однак утік звідти, повідомивши своєму командиру, що збирається на війну в Україну.

Як пише Telex, угорська та українська сторони працюють над поверненням тіла Беньяміна Ашера. Однак батько хлопця, Ашер Натан, хоче поховати сина або в Києві, або в Торонто - адже сам живе в Канаді.

"Беньямін своїми діями й рішеннями однозначно став на бік українського народу, і через загальновідомі юридичні наслідки, очевидно, ніколи б не повернувся до Угорщини. Тому я висловлюю своє бажання, щоб мого сина поховали в Києві. Серце і душа Беньяміна були пов'язані з Україною та українським народом", - сказав батько в інтерв'ю Telex.

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