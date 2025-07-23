В Венгрии заявили о появлении оскорбительных надписей в отношении венгров и Орбана в Мукачево: МИД ответил

В Будапеште заявили, что в подъездах Мукачево на Закарпатье якобы появились оскорбительные надписи в адрес венгров и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На это уже отреагировали городской голова Андрей Балога и украинский МИД.

Как передает Цензор.НЕТ, сначала фото с надписями опубликовало венгерское издание Index.hu, а затем написал лидер венгерской фракции "Фидес" Мате Кочиш.

Там заявили, что в Мукачево на дверях и стенах здания якобы появились надписи, призывающие к "убийству венгров".

К своему сообщению венгерский депутат добавил фото дверей и лифта, где видно надписи "Мадьяры не люди" и "Режь мадьяр".

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"Хватит разжигания ненависти! Мы осуждаем любые антивенгерские действия и выступаем в защиту венгров Закарпатья!" - написал Кочиш.

Реакция властей Мукачево

"Будапешт заявляет о новой антивенгерской провокации - якобы кто-то разрисовал подъезд оскорблениями в адрес Орбана и венгров. Даже фото выложили, но без адреса", - написал мэр Балога.

Он попросил венгерские власти "пожалеть наших коммунальщиков и правоохранителей" и предоставить точный адрес, где эти надписи появились.

"Потому что они в такую жару уже все дома и подъезды в Мукачево облазили, в каждую щель залезли - все безрезультатно. Понимаем, что у вас выборы и, возможно, других "рабочих" тем нет. Но совсем нехорошо, чтобы эти надписи увидели наши дети. Да и вообще - у нас люди опрятные и не очень любят, когда в их подъездах появляется нецензурщина", - заявил городской голова Мукачево.

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Реакция МИД Украины

Представитель украинского МИД Георгий Тихий ответил на эти упреки, предложив собственные фото с надписями.

На его изображение видно двери лифта, на которых написано: "Не комментируйте надписи на лифтах" и "Не ищите врага в Украине".

"Месседж МИД Украины в доступной для венгерского парламентария форме", - добавил Тихий.

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