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Новини Членство України в ЄС
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Лідер угорської опозиції Мадяр заявив, що не підтримує прискорений вступ України до ЄС

Мадяр про члентство України в ЄС

Лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр сказав, що не підтримує прискореного вступу України до ЄС. Він також висловився проти нового бюджету ЄС.

Його заяву цитує Telex, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Тиса" не підтримує прискорений вступ України до ЄС, а також не підтримує новий довгостроковий бюджет Союзу", - сказав угорський опозиціонер.

Мадяр зазначив, що  у цьому питанні готується до довгих і непростих переговорів і буде ставити інтереси Угорщини на перше місце.

Водночас він розкритикував свого політичного опонента, чинного главу уряду Віктора Орбана за те, що той використовує право вето у ЄС не в інтересах країни, а з персональних політичних мотивів.

"Ми маємо відповідально керувати нашим спільним домом, Європою, разом з іншими європейськими союзниками",- сказав Мадяр.

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Автор: 

Угорщина (2394) Євросоюз (13924)


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Топ коментарі
+6
Якщо не переможемо то будуть їсти з усіх сторін.
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26.07.2025 19:06 Відповісти
+4
Останнім часом офіційний Будапешт все більше переходить до відверто антиукраїнської риторики, не гребуючи ні провокаціями, ні інформаційною війною, ні шпигунською та підривною діяльністю.
Орбан був єдиним світовим політиком, що приїхав до путіна якраз перед початком повномасштабного вторгнення російських військ до України.

Уже тоді вони «ділили» Україну?
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26.07.2025 19:09 Відповісти
+3
Правильно говорить, вибори скоро, а як переможе, змінить думку.
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26.07.2025 19:01 Відповісти
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Правильно говорить, вибори скоро, а як переможе, змінить думку.
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26.07.2025 19:01 Відповісти
Мадяр є мадяр, всі вони однакові незалежно від риторики.
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26.07.2025 19:03 Відповісти
- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив: - Інший мадяр і не винен, що він мадяр. - Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш. (Пригоди бравого вояка Швейка)
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26.07.2025 20:34 Відповісти
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26.07.2025 20:52 Відповісти
Ясно що з зеленими гнідами не тільки ЄС а і відновлення не світить
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26.07.2025 19:06 Відповісти
Попри санкції, введені ЄС проти Росії, саме Угорщина стала одним з головних маршрутів для обходу обмежень. Через фіктивні компанії, дипломатичні прикриття та сприятливе банківське середовище, Будапешт дозволив російському капіталу (у тому числі пов'язаному з нафтовим «тіньовим флотом») перетікати до Європи.

Центральну роль у цій схемі відігравав Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), який був змушений залишити Угорщину лише під тиском США та ЄС.

Показовим став і скандал навколо OTP Bank.
Попри формальну лояльність до санкційного режиму, банк залишався активним у Росії, заробляючи сотні мільйонів і провокуючи конфлікт з Україною.
Орбан навіть блокував військову допомогу Києву, вимагаючи виключення OTP із переліку спонсорів війни.
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26.07.2025 19:06 Відповісти
Останнім часом офіційний Будапешт все більше переходить до відверто антиукраїнської риторики, не гребуючи ні провокаціями, ні інформаційною війною, ні шпигунською та підривною діяльністю.
Орбан був єдиним світовим політиком, що приїхав до путіна якраз перед початком повномасштабного вторгнення російських військ до України.

Уже тоді вони «ділили» Україну?
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26.07.2025 19:09 Відповісти
Угорщина перетворюється на хаб для авторитарних режимів.
Угорщини зближується з Китаєм.
Понад €16 мільярдів інвестицій, участь у проєктах Huawei, BYD, CATL.
Все це супроводжується високими борговими ризиками, таємними контрактами й відсутністю публічного контролю.
За фасадом «індустріального прориву» приховується залежність від авторитарного капіталу і розширення впливу Пекіна на Європу.
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26.07.2025 19:16 Відповісти
До цього Орбан повідомив, що громадяни його країни висловилися на референдумі проти підтримки українського членства в ЄС.
"2 мільйони 168 тисяч наших співвітчизників проголосували за те, що ми не можемо йти на ризики, пов'язані зі вступом України в ЄС. Це 95% всіх дійсних голосів", - написав угорський прем'єр у Facebook 26 червня.
Таким чином, за його словами, Угорщина не підтримує вступ України до Європейського союзу.
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26.07.2025 19:43 Відповісти
Якщо не переможемо то будуть їсти з усіх сторін.
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26.07.2025 19:06 Відповісти
*****, а типу вас приймали за звичайно-багатодесятирічною процедурою...
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26.07.2025 19:08 Відповісти
Попруть угорців з ЕС, ох попруть 🤔
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26.07.2025 19:12 Відповісти
А шо ще ***** може заявити?...
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26.07.2025 19:21 Відповісти
Після "маніпуляцій" та казнокрадства зЄЛЄНСКАВо нам вже не світить ЄС у довгій перспективі. Дуже шкода дітей - їм у цій країні ніколи не жити по європейськи. зЄЛЄНСКІй вирішив все за нас, і жити дітям у країні "зєлєнскаво"- країні мрій, які для всіх ВИЖИТИ, а владі - купатися в розкоші.0
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26.07.2025 19:25 Відповісти
Главное что наш Мадьяр поддерживает.
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26.07.2025 19:27 Відповісти
В Європі вже шикуються черга на роль "главново вєртухая в Варшавскам даґаворє 2.0".
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26.07.2025 19:41 Відповісти
Та наф нам здалося стойло? Треба брати приклад з Англії. За роки війни багато «секретів» відкрилось.
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26.07.2025 19:44 Відповісти
Що тут дивного? Такий самий націоналіст, з такими самими методами, щоб сподобатись лохторату. Просто критикує теперішню владу, бо сам на те місце хоче.
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26.07.2025 20:04 Відповісти
Ти ніхто і звуть тебе ніяк!
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26.07.2025 20:04 Відповісти
Чує моє серце що скоро стане в ЄС на країну-жебрака менше.
Багато вже ж дає проблем і ніякого зиску і добра для ЄС.
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26.07.2025 20:11 Відповісти
ще один у погоні за електоральними голосами.
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26.07.2025 20:21 Відповісти
А де він є прискореним?
Зевлада робить те,щоби взагалі не прийняли,принаймні,вступу не буде,як такого,при зевладі.
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26.07.2025 20:24 Відповісти
Мадяр курця.
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26.07.2025 20:30 Відповісти
ХА ОРБАНСКИЙ ПОПОЛИЗЩИК А ЕЩЁ ТИП ОПОЗИЦИЯ
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26.07.2025 20:38 Відповісти
Гандони тупі, вони взагалі за закарпатських мадярів думають чи як?
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26.07.2025 20:54 Відповісти
Мадяр є мадяр
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26.07.2025 21:17 Відповісти
 
 