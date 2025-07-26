Лідер угорської опозиції Мадяр заявив, що не підтримує прискорений вступ України до ЄС
Лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр сказав, що не підтримує прискореного вступу України до ЄС. Він також висловився проти нового бюджету ЄС.
Його заяву цитує Telex, повідомляє Цензор.НЕТ.
""Тиса" не підтримує прискорений вступ України до ЄС, а також не підтримує новий довгостроковий бюджет Союзу", - сказав угорський опозиціонер.
Мадяр зазначив, що у цьому питанні готується до довгих і непростих переговорів і буде ставити інтереси Угорщини на перше місце.
Водночас він розкритикував свого політичного опонента, чинного главу уряду Віктора Орбана за те, що той використовує право вето у ЄС не в інтересах країни, а з персональних політичних мотивів.
"Ми маємо відповідально керувати нашим спільним домом, Європою, разом з іншими європейськими союзниками",- сказав Мадяр.
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Центральну роль у цій схемі відігравав Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), який був змушений залишити Угорщину лише під тиском США та ЄС.
Показовим став і скандал навколо OTP Bank.
Попри формальну лояльність до санкційного режиму, банк залишався активним у Росії, заробляючи сотні мільйонів і провокуючи конфлікт з Україною.
Орбан навіть блокував військову допомогу Києву, вимагаючи виключення OTP із переліку спонсорів війни.
Орбан був єдиним світовим політиком, що приїхав до путіна якраз перед початком повномасштабного вторгнення російських військ до України.
Уже тоді вони «ділили» Україну?
Угорщини зближується з Китаєм.
Понад €16 мільярдів інвестицій, участь у проєктах Huawei, BYD, CATL.
Все це супроводжується високими борговими ризиками, таємними контрактами й відсутністю публічного контролю.
За фасадом «індустріального прориву» приховується залежність від авторитарного капіталу і розширення впливу Пекіна на Європу.
"2 мільйони 168 тисяч наших співвітчизників проголосували за те, що ми не можемо йти на ризики, пов'язані зі вступом України в ЄС. Це 95% всіх дійсних голосів", - написав угорський прем'єр у Facebook 26 червня.
Таким чином, за його словами, Угорщина не підтримує вступ України до Європейського союзу.
Багато вже ж дає проблем і ніякого зиску і добра для ЄС.
Зевлада робить те,щоби взагалі не прийняли,принаймні,вступу не буде,як такого,при зевладі.