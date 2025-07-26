Лідер угорської опозиції Мадяр заявив, що не підтримує прискорений вступ України до ЄС

Лідер опозиційної угорської партії "Тиса" Петер Мадяр сказав, що не підтримує прискореного вступу України до ЄС. Він також висловився проти нового бюджету ЄС.

Його заяву цитує Telex, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Тиса" не підтримує прискорений вступ України до ЄС, а також не підтримує новий довгостроковий бюджет Союзу", - сказав угорський опозиціонер.

Мадяр зазначив, що у цьому питанні готується до довгих і непростих переговорів і буде ставити інтереси Угорщини на перше місце.

Водночас він розкритикував свого політичного опонента, чинного главу уряду Віктора Орбана за те, що той використовує право вето у ЄС не в інтересах країни, а з персональних політичних мотивів.

"Ми маємо відповідально керувати нашим спільним домом, Європою, разом з іншими європейськими союзниками",- сказав Мадяр.

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