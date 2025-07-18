Доки Україна перебуває у стані війни, вступ до Євросоюзу є неможливим, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що Україна зможе стати членом Європейського Союзу до 2034 року.

Про це він сказав на пресконференції у пʼятницю з президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Мерц сказав, що для Німеччини найвищим пріоритетом є зробити все можливе, щоб покласти край повномасштабній війні Росії, після чого можна говорити про відбудову України.

Канцлер ФРН підтвердив, що процес відбудови буде пов'язаний з процесом, в результаті якого Україна зможе стати членом Євросоюзу, "але на це піде кілька років".

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"Це, ймовірно, ще не вплине на середньострокові фінансові перспективи Європейського Союзу", - додав політик, маючи на увазі семирічний бюджетний цикл 2028-2034 років.

Мерц також сказав, що доки Україна зазнає атак Росії й перебуває у стані війни з нею, вступ до ЄС у будь-якому разі неможливий.