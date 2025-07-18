Доки Україна перебуває у стані війни, вступ до Євросоюзу є неможливим, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сумнівається, що Україна зможе стати членом Європейського Союзу до 2034 року.
Про це він сказав на пресконференції у пʼятницю з президентом Румунії Нікушором Даном у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Мерц сказав, що для Німеччини найвищим пріоритетом є зробити все можливе, щоб покласти край повномасштабній війні Росії, після чого можна говорити про відбудову України.
Канцлер ФРН підтвердив, що процес відбудови буде пов'язаний з процесом, в результаті якого Україна зможе стати членом Євросоюзу, "але на це піде кілька років".
"Це, ймовірно, ще не вплине на середньострокові фінансові перспективи Європейського Союзу", - додав політик, маючи на увазі семирічний бюджетний цикл 2028-2034 років.
Мерц також сказав, що доки Україна зазнає атак Росії й перебуває у стані війни з нею, вступ до ЄС у будь-якому разі неможливий.
Будь ласка, зачекайте...
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На що все це схоже? Є очевидним, що ми програємо... і для того, що поміняти ситуацію, потрібні кардинальні, радикальні зміни, натяків щодо яких, я зі збоку влади не бачу... якщо вона думає, що якось само розсосеться... ні цього не станеться, швидше всього опущений ЗЕ, буде змушений прийняти умови миру *****, а вони виглядають ось так...
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Санкції де фато не діють, зброю яка б давала нам якісну перевагу у війні Захід нам не дає, бо і так Захід все влаштовує доки ТЦК може загнати людей в окопи, пуйло не збирається припиняти терор шахедами-балістикою і наступ на сході... на що чекає Зеля?
Вони , з ****** , чекають доки українці дозріють до прийняття умов капітуляції
Щоб перемогти у війні потрібно повністю міняти ставлення до війни і переш за все повністю знищити будь яку толерантність до корупції у владі... людина, яку держава просить її захистити має розуміти, що захищає своє майбутнє, а не систему - не статки корупціонерів і олігархів. Потім можна робити наступні кроки до перемоги, без цієї бази війна буде просрана.
Жодна. Від ******** США та Ізраїлю до античної Греції. Як думаєш чому?
Це ж ти розпинаєшся , значить володієш реальними цифрами . От і назви .
Ніхто і ніколи під час війни про свої реальні втрати не скаже . Забудь навіть і думати . Можливо це буде після війни , але не під час це вже точно .
Що до кацапських втрат - наша пропаганда говорить виключно ті цифри , які їй надають з Генштабу .
Не хочеш же ти сказати що росня і дійсно знищила наприклад - нашу ППО , аж три рази , і двічі всю авіацію , + 1000 абрамсів , 500 хаймарсів , 100 петріотів . Як про те доповідає кокошенков .!!
Іпсо це один із способів ведення війни , доволі ефективний до речі .
І знову ж таки - чому ти такий впевнений що мільйона дохлих і напівдохлих кацапів ще немає ?? Звідки така впевненість .?
Може й мені згадати анекдоти про бравого даішника - сержанта Петренка .?
Мерц міг би поцікавитись у Оманської Гниди ..
загальна довжина кордону Росії з країнами Альянсу становить понад 2 555 кілометрів.
довжина кордону Росії з Україною становить 1925,8 км.
Причина завжди буде. Зате в них є Орбан і Фіцо. Вони й без війни антиЄСні.
в понеділок зе!скоти відмінять воєнний стан, приймеш у єс?
тепер не беруть в ЄС тому що триває війна
що нового ?
з самого початку . А саме те що швидкого вступу в ЄС - не буде . Хто б там і що не говорив .
Немов в України є інші варіанти крім - воювати .
Варіант - не воювати , від України не залежить абсолютно .
73%-ний концентрат довбойобів в Україні- забагато для вступу в ЄС
Те,що "найдосвідченіший" у нього в кишені,в ЄС зрозуміли не одразу: плескали йому в долоні,зустрічали оваціями у свій час.