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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Нові санкції проти РФ мають знизити її воєнний потенціал, - Мерц

Мерц про новий пакет санкції ЄС проти РФ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц  схвально оцінив новий санкційний пакет Євросоюзу, який має обмежити ресурси Росії для ведення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Добре, що ми в ЄС домовилися про 18-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований проти банків, енергетики та військової промисловості. Це послаблює здатність Росії продовжувати фінансувати війну проти України", - зазначив Мерц.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

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Автор: 

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18.07.2025 13:28 Відповісти
Каллас каже, що таки прийняли
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18.07.2025 13:39 Відповісти
Після ліквідації рф всі її національні утворення мають бути демілітаризовані, а все останнє має бути під контролем Києва. А як інакше?
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18.07.2025 13:29 Відповісти
Шо опять ©
Шо сєрьозно...
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18.07.2025 13:30 Відповісти
у чолов'яги посадові обов'язки нести у маси ,,світле майбутнє,,
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18.07.2025 13:33 Відповісти
18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту" Джерело: https://censor.net/ua/n3563988

Так ви ж в попередній редакції казали шо понад 300 суден,а тут лише понад 100.

Хоча флот наразі вже наближається до 1000 як писали нещодавно в закордонній аналітиці.
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18.07.2025 13:39 Відповісти
Але знизять точно так само як знизили попередні 17 пакетів (ніяк).
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18.07.2025 13:46 Відповісти
Щось вони надто довго 18 пакет, з кремлем обговорювали.
Мабуть кремль не дуже то і спішив робити обхідні потоки.
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18.07.2025 13:49 Відповісти
18й потужний пердь!!!
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18.07.2025 13:57 Відповісти
 
 