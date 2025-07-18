Нові санкції проти РФ мають знизити її воєнний потенціал, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвально оцінив новий санкційний пакет Євросоюзу, який має обмежити ресурси Росії для ведення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Добре, що ми в ЄС домовилися про 18-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований проти банків, енергетики та військової промисловості. Це послаблює здатність Росії продовжувати фінансувати війну проти України", - зазначив Мерц.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 18 пакет санкцій ЄС проти РФ буде відчутним для російської економіки, - польський міністр Шлапка