Нові санкції проти РФ мають знизити її воєнний потенціал, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц схвально оцінив новий санкційний пакет Євросоюзу, який має обмежити ресурси Росії для ведення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
"Добре, що ми в ЄС домовилися про 18-й пакет санкцій проти Росії. Він спрямований проти банків, енергетики та військової промисловості. Це послаблює здатність Росії продовжувати фінансувати війну проти України", - зазначив Мерц.
Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.
До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.
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Шо сєрьозно...
Так ви ж в попередній редакції казали шо понад 300 суден,а тут лише понад 100.
Хоча флот наразі вже наближається до 1000 як писали нещодавно в закордонній аналітиці.
Мабуть кремль не дуже то і спішив робити обхідні потоки.