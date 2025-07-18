Новые санкции против РФ должны снизить ее военный потенциал, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрительно оценил новый санкционный пакет Евросоюза, который должен ограничить ресурсы России для ведения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Хорошо, что мы в ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России. Он направлен против банков, энергетики и военной промышленности. Это ослабляет способность России продолжать финансировать войну против Украины", - отметил Мерц.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

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