Новые санкции против РФ должны снизить ее военный потенциал, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрительно оценил новый санкционный пакет Евросоюза, который должен ограничить ресурсы России для ведения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.
"Хорошо, что мы в ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России. Он направлен против банков, энергетики и военной промышленности. Это ослабляет способность России продолжать финансировать войну против Украины", - отметил Мерц.
Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.
В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.
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Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
"Они в любом случае сильнее (нас - Ред). Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это", - заявил Коломойский в интервью https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html New York Times.
Олигарх считает, что Украину не примут ни в НАТО, ни в ЕС, а потому нет нужды тратить время на "пустые разговоры".
Олигарх признался, что не испытывает любви к России, но Запад подвел Украину, не выделив ей достаточно денег и не открыв для нее в должной мере свои рынки.
Коломойский считает, что Запад использует Украину для того, чтобы ослабить Россию. А восстановление отношений с Россией, которая способна заменить кредиты от МВФ, необходимо для выживания экономики Украины.
"Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта. Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня.
Шо сєрьозно...
Так ви ж в попередній редакції казали шо понад 300 суден,а тут лише понад 100.
Хоча флот наразі вже наближається до 1000 як писали нещодавно в закордонній аналітиці.
Исходный текст:
«Але знизять точно так само як знизили попередні 17 пакетів (ніяк).»
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## 1. Кальки и дословные конструкции
- «точно так само»
Дословная копия русского «точно так же». В литературном украинском предпочтительнее «самим чином», «однаково» или «так само».
- «як знизили попередні 17 пакетів»
Порядок слов повторяет росийский синтаксис: «так же, как снизили предыдущие 17 пакетов». Украинцы скорее скажут «як знизили попередні сімнадцять пакетів» или «як це було з попередніми сімнадцятьма пакетами».
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## 2. Пунктуация и оформление
- Отсутствует запятая перед «як»
Правильно: «…так само, як знизили…». Без запятой фраза выглядит калькированной из русского.
- Скобки с «(ніяк)»
Дословный перенос «(никак)». В украинском редко берут «ніяк» в круглые скобки; более естественно - «жодним чином» или «…не знизили взагалі».
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## 3. Лексика и морфология
- «знизять»
Хотя слово украинское, контекст и безличная форма глагола («знизять») напоминают дословный перевод «понизят». В украинской речи чаще встретишь «зменшать» через «зменшать видатки», «знизять відсотки» - корректно, но требует уточнения, что именно.
- Отсутствие уточняющих слов
Русский «предыдущие пакеты» переведён без родовых и числовых согласований: лучше «попередні сімнадцять пакетів допомоги» или «…програми».
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## 4. Общее стилистическое ощущение
- Распространённая разговорная фраза «ніяк» вместо литературного «жодним чином» или «взагалі не знизили».
- Отсутствие уточнений и типичных украинских вводных слов («вже», «саме», «саме так»).
Все вместе эти признаки указывают на чрезмерно буквальный (машинный) перенос русского высказывания на украинский язык.
Мабуть кремль не дуже то і спішив робити обхідні потоки.
Ми це вже чуємо 18-й раз. А шахедів щоночі все більше і більше...