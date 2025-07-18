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Новости Санкции ЕС против России
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Новые санкции против РФ должны снизить ее военный потенциал, - Мерц

Мерц о новом пакете санкций ЕС против РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрительно оценил новый санкционный пакет Евросоюза, который должен ограничить ресурсы России для ведения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Хорошо, что мы в ЕС договорились о 18-м пакете санкций против России. Он направлен против банков, энергетики и военной промышленности. Это ослабляет способность России продолжать финансировать войну против Украины", - отметил Мерц.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 18 пакет санкций ЕС против РФ будет ощутимым для российской экономики, - польский министр Шлапка

Автор: 

россия (96618) санкции (11673) Фридрих Мерц (186)


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Топ комментарии
+3
Шо опять ©
Шо сєрьозно...
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18.07.2025 13:30 Ответить
+2
Ще ж не прийняли. Прийміть спочатку, потім вихваляйтесь
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18.07.2025 13:28 Ответить
+1
Після ліквідації рф всі її національні утворення мають бути демілітаризовані, а все останнє має бути під контролем Києва. А як інакше?
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18.07.2025 13:29 Ответить
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Ще ж не прийняли. Прийміть спочатку, потім вихваляйтесь
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18.07.2025 13:28 Ответить
Каллас каже, що таки прийняли
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18.07.2025 13:39 Ответить
Після ліквідації рф всі її національні утворення мають бути демілітаризовані, а все останнє має бути під контролем Києва. А як інакше?
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18.07.2025 13:29 Ответить
А хто ліквідує?
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18.07.2025 14:52 Ответить
Какаяразніца?
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18.07.2025 14:57 Ответить
Тобто, це лише нездійсненні фантазії?
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18.07.2025 14:59 Ответить
А який ти бачиш закінчення цієї війни?
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18.07.2025 15:08 Ответить
Реалістичний.
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18.07.2025 15:15 Ответить
Напустив зеленого туману...
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18.07.2025 15:24 Ответить
От ще один реаліст:

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.

"Они в любом случае сильнее (нас - Ред). Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это", - заявил Коломойский в интервью https://www.nytimes.com/2019/11/13/world/europe/ukraine-ihor-kolomoisky-russia.html New York Times.

Олигарх считает, что Украину не примут ни в НАТО, ни в ЕС, а потому нет нужды тратить время на "пустые разговоры".

Олигарх признался, что не испытывает любви к России, но Запад подвел Украину, не выделив ей достаточно денег и не открыв для нее в должной мере свои рынки.

Коломойский считает, что Запад использует Украину для того, чтобы ослабить Россию. А восстановление отношений с Россией, которая способна заменить кредиты от МВФ, необходимо для выживания экономики Украины.

"Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта. Мы возьмем $100 млрд у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня.
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18.07.2025 15:49 Ответить
Шо опять ©
Шо сєрьозно...
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18.07.2025 13:30 Ответить
у чолов'яги посадові обов'язки нести у маси ,,світле майбутнє,,
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18.07.2025 13:33 Ответить
18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту" Джерело: https://censor.net/ua/n3563988

Так ви ж в попередній редакції казали шо понад 300 суден,а тут лише понад 100.

Хоча флот наразі вже наближається до 1000 як писали нещодавно в закордонній аналітиці.
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18.07.2025 13:39 Ответить
Але знизять точно так само як знизили попередні 17 пакетів (ніяк).
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18.07.2025 13:46 Ответить
# Признаки машинного (дословного) перевода из русского на украинский

Исходный текст:

«Але знизять точно так само як знизили попередні 17 пакетів (ніяк).»

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## 1. Кальки и дословные конструкции

- «точно так само»

Дословная копия русского «точно так же». В литературном украинском предпочтительнее «самим чином», «однаково» или «так само».

- «як знизили попередні 17 пакетів»

Порядок слов повторяет росийский синтаксис: «так же, как снизили предыдущие 17 пакетов». Украинцы скорее скажут «як знизили попередні сімнадцять пакетів» или «як це було з попередніми сімнадцятьма пакетами».

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## 2. Пунктуация и оформление

- Отсутствует запятая перед «як»

Правильно: «…так само, як знизили…». Без запятой фраза выглядит калькированной из русского.

- Скобки с «(ніяк)»

Дословный перенос «(никак)». В украинском редко берут «ніяк» в круглые скобки; более естественно - «жодним чином» или «…не знизили взагалі».

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## 3. Лексика и морфология

- «знизять»

Хотя слово украинское, контекст и безличная форма глагола («знизять») напоминают дословный перевод «понизят». В украинской речи чаще встретишь «зменшать» через «зменшать видатки», «знизять відсотки» - корректно, но требует уточнения, что именно.

- Отсутствие уточняющих слов

Русский «предыдущие пакеты» переведён без родовых и числовых согласований: лучше «попередні сімнадцять пакетів допомоги» или «…програми».

---

## 4. Общее стилистическое ощущение

- Распространённая разговорная фраза «ніяк» вместо литературного «жодним чином» или «взагалі не знизили».

- Отсутствие уточнений и типичных украинских вводных слов («вже», «саме», «саме так»).

Все вместе эти признаки указывают на чрезмерно буквальный (машинный) перенос русского высказывания на украинский язык.
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18.07.2025 15:53 Ответить
Щось вони надто довго 18 пакет, з кремлем обговорювали.
Мабуть кремль не дуже то і спішив робити обхідні потоки.
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18.07.2025 13:49 Ответить
18й потужний пердь!!!
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18.07.2025 13:57 Ответить
Нові санкції проти РФ мають знизити її воєнний потенціал, - Мерц

Ми це вже чуємо 18-й раз. А шахедів щоночі все більше і більше...
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18.07.2025 14:54 Ответить
 
 