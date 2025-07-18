18-й пакет санкций ЕС против РФ будет ощутимым для российской экономики, - польский министр Шлапка

Новый пакет санкций Европейского Союза против России будет работать несомненно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр европейских дел Польши Адам Шлапка перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе.

"И это является чрезвычайно тяжелым для российской стороны. Если мы свяжем это с газопроводом Nord Stream, я думаю, это действительно будет болезненно для россиян", - пояснил он.

Министр также отметил, что важнейший элемент этого пакета - это ограничение цены на нефть, потому что без этого он был бы значительно слабее.

"Российский потенциал и их экономический потенциал выходят из достаточно примитивной экономики, которая базируется только на экспорте практически необработанных полезных ископаемых. И они зарабатывают главным образом на такой нефти и на таком газе", - сказал Шлапка.

В то же время по его словам, каждый шаг, уменьшающий возможность продажи РФ своих энергетических ресурсов, является очень важным с точки зрения европейской безопасности.

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"Поэтому, например, дорожная карта отказа от энергетических ресурсов России является чрезвычайно важной. И то, что Комиссия поставила этот вопрос на повестку дня, является результатом нашей очень тяжелой работы и убеждения, что Россия является угрозой и будет оставаться ею до тех пор, пока мы у нее будем покупать энергетические ресурсы", - подытожил министр.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

В 18-й пакет санкционных мер против России вошли более сотни судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.