18 пакет санкцій ЄС проти РФ буде відчутним для російської економіки, - польський міністр Шлапка

Новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде працювати безсумнівно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр європейських справ Польщі Адам Шлапка перед початком засідання Ради ЄС із загальних питань у Брюсселі.

"І це є надзвичайно важким для російської сторони. Якщо ми пов'яжемо це з газопроводом Nord Stream, я думаю, це справді буде болісно для росіян", - пояснив він.

Міністр також наголосив, що найважливіший елемент цього пакета - це обмеження ціни на нафту, бо без цього він був би значно слабшим.

"Російський потенціал і їхній економічний потенціал виходять з досить примітивної економіки, яка базується лише на експорті практично необроблених корисних копалин. І вони заробляють головним чином на такій нафті та на такому газі", - сказав Шлапка.

Водночас за його словами, кожен крок, що зменшує можливість продажу РФ своїх енергетичних ресурсів, є дуже важливим з точки зору європейської безпеки.

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"Тому, наприклад, дорожня карта відмови від енергетичних ресурсів Росії є надзвичайно важливою. І те, що Комісія поставила це питання на порядок денний, є результатом нашої дуже важкої роботи та переконування, що Росія є загрозою і залишатиметься нею доти, доки ми в неї купуватимемо енергетичні ресурси", - підсумував міністр.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

До 18-го пакета санкційних заходів проти Росії увійшли понад сотня суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.