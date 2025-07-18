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Новини Санкції ЄС проти Росії Словаччина блокує рішення ЄС
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Словаччина припинила блокування 18-го пакета санкцій проти ЄС через певну домовленість, - МЗС країни

Чому Словаччина припинила блокувати пакет санкцій ЄС проти РФ

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар пояснив, що блокування 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії було важливим, щоб досягнути певної домовленості щодо енергогарантій після відмовив від енергетичних носіїв з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

"Це були важкі переговори і протистояння тиску з боку кількох країн-членів, але ми не відступили. ... Наше блокування ухвалення 18-го пакета санкцій виявилося важливим для досягнення певної домовленості щодо пом'якшення наслідків бездумного відключення від доступних енергоносіїв з Росії", - пояснив він.

Бланар зазначив, що на наступних переговорах щодо пропозиції Єврокомісії про відмову від російських енергоносіїв Словаччина планує вказати на шкідливість цієї пропозиції "не лише для Словацької Республіки, але й для конкурентоспроможності всього Європейського Союзу".

"Ми залишаємося переконаними, що мирне врегулювання в Україні буде досягнуто лише дипломатичними зусиллями, а не десятками санкцій, які часто більше загрожують самим європейським державам", - додав міністр.

Читайте також: Санкції працюють: У Росії почалися проблеми з ремонтом НПЗ

Раніше повідомлялося, що у середу, 16 липня, посли країн ЄС під час засідання Комітету постійних представників Євросоюзу у Брюсселі знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися погоджувати пакет санкційних обмежень.

Згодом стало відомо, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо віддав вказівку зняти блокування 18-го пакета санкцій.

18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

Читайте: Деталі 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ: зниження цін на нафту, банківські обмеження, експортна заборона

Автор: 

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×уйловська устілка фіцо отримав копняка по піхві гаманцю
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18.07.2025 13:01 Відповісти
Шо, пістон поставили фіцикам та сказали шо субсидувати ніщєбродів не будуть?
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18.07.2025 13:07 Відповісти
а как же они будут харчєваться....

без рузського газа ?

.
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18.07.2025 13:11 Відповісти
У этого Юрка видос, как будто гуталин из банки жрал!
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18.07.2025 13:16 Відповісти
Все більше і більше фріків доривається до влади.
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18.07.2025 13:20 Відповісти
Ні, в нього кацапський прутень в дуплі стерчить
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18.07.2025 13:23 Відповісти
Він шедевральний міністр іноземних справ !

до діпломатії раніше не мав ніякого відношення і знає лише одну мову - словацьку !

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18.07.2025 13:37 Відповісти
Це він перед ****** виправдовується. Тому що просто було вказано місце біля параші.
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18.07.2025 13:18 Відповісти
 
 