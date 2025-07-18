Словаччина припинила блокування 18-го пакета санкцій проти ЄС через певну домовленість, - МЗС країни

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар пояснив, що блокування 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії було важливим, щоб досягнути певної домовленості щодо енергогарантій після відмовив від енергетичних носіїв з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dennik N.

"Це були важкі переговори і протистояння тиску з боку кількох країн-членів, але ми не відступили. ... Наше блокування ухвалення 18-го пакета санкцій виявилося важливим для досягнення певної домовленості щодо пом'якшення наслідків бездумного відключення від доступних енергоносіїв з Росії", - пояснив він.

Бланар зазначив, що на наступних переговорах щодо пропозиції Єврокомісії про відмову від російських енергоносіїв Словаччина планує вказати на шкідливість цієї пропозиції "не лише для Словацької Республіки, але й для конкурентоспроможності всього Європейського Союзу".

"Ми залишаємося переконаними, що мирне врегулювання в Україні буде досягнуто лише дипломатичними зусиллями, а не десятками санкцій, які часто більше загрожують самим європейським державам", - додав міністр.

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Раніше повідомлялося, що у середу, 16 липня, посли країн ЄС під час засідання Комітету постійних представників Євросоюзу у Брюсселі знову не змогли затвердити 18-й пакет санкцій проти Росії.

Дипломати повідомили, що Словаччина та Мальта продовжують відмовлятися погоджувати пакет санкційних обмежень.

Згодом стало відомо, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо віддав вказівку зняти блокування 18-го пакета санкцій.

18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

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