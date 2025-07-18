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Новини Санкції ЄС проти Росії
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Деталі 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ: зниження цін на нафту, банківські обмеження, експортна заборона

Санкції США виснажують економіку Росії

У Брюсселі неофіційно розкрили зміст нового, 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерело у Раді ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Серед ключових змін - зниження цінової стелі на російську нафту з $60 до $47,6 за барель, запровадження динамічного перегляду цієї межі та заборона на імпорт нафтопродуктів, виготовлених із російської сировини в третіх країнах (крім партнерських, як-от США та Канада).

Також під санкції потрапили 105 суден тіньового флоту, що підвищило загальну кількість до понад 400. Також повністю заборонено транзакції з 22 новими російськими банками, а також з Російським фондом прямих інвестицій.

ЄС також розширив список компаній, підозрюваних в обході санкцій, додавши 26 організацій, зокрема з Китаю, Гонконгу та Туреччини. Нові експортні обмеження торкнулися станків, що використовуються для виробництва ракет "Іскандер", машинобудівної продукції, хімікатів, металів і пластиків.

Нагадаємо, 18 липня Європейський Союз схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Кая Каллас назвала його одним із найсильніших.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС із п’ятої спроби погодили 18-й пакет санкцій проти Росії. У Єврокомісії назвали його одним із найсильніших

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18.07.2025 11:57 Відповісти
 
 