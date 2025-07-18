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Новости Санкции ЕС против России
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Детали 18-го пакета санкций ЕС против РФ: снижение цен на нефть, банковские ограничения, экспортный запрет

Санкции США истощают экономику России

В Брюсселе неофициально раскрыли содержание нового, 18-го пакета санкций ЕС против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источник в Совете ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Среди ключевых изменений - снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, введение динамического пересмотра этого предела и запрет на импорт нефтепродуктов, изготовленных из российского сырья в третьих странах (кроме партнерских, таких как США и Канада).

Также под санкции попали 105 судов теневого флота, что повысило общее количество до более 400. Также полностью запрещены транзакции с 22 новыми российскими банками, а также с Российским фондом прямых инвестиций.

ЕС также расширил список компаний, подозреваемых в обходе санкций, добавив 26 организаций, в том числе из Китая, Гонконга и Турции. Новые экспортные ограничения коснулись станков, используемых для производства ракет "Искандер", машиностроительной продукции, химикатов, металлов и пластиков.

Напомним, 18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны ЕС с пятой попытки согласовали 18-й пакет санкций против России. В Еврокомиссии назвали его одним из самых сильных

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18.07.2025 11:57 Ответить
 
 