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Новости Санкции ЕС против России Словакия блокирует решения ЕС
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Словакия прекратила блокирование 18-го пакета санкций против ЕС из-за определенной договоренности, - МИД страны

Почему Словакия прекратила блокировать пакет санкций ЕС против РФ

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар объяснил, что блокирование 18-го пакета санкций ЕС против России было важным, чтобы достичь определенной договоренности по энергогарантиям после отказа от энергетических носителей из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

"Это были трудные переговоры и противостояние давлению со стороны нескольких стран-членов, но мы не отступили. ... Наше блокирование принятия 18-го пакета санкций оказалось важным для достижения определенной договоренности по смягчению последствий бездумного отключения от доступных энергоносителей из России", - пояснил он.

Бланар отметил, что на следующих переговорах по предложению Еврокомиссии об отказе от российских энергоносителей Словакия планирует указать на вредность этого предложения "не только для Словацкой Республики, но и для конкурентоспособности всего Европейского Союза".

"Мы остаемся убежденными, что мирное урегулирование в Украине будет достигнуто только дипломатическими усилиями, а не десятками санкций, которые часто больше угрожают самим европейским государствам", - добавил министр.

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Ранее сообщалось, что в среду, 16 июля, послы стран ЕС во время заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе снова не смогли утвердить 18-й пакет санкций против России.

Дипломаты сообщили, что Словакия и Мальта продолжают отказываться согласовывать пакет санкционных ограничений.

Впоследствии стало известно, что премьер Словакии Роберт Фицо отдал указание снять блокирование 18-го пакета санкций.

18 июля Европейский Союз одобрил 18-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его одним из самых сильных.

Читайте: Детали 18-го пакета санкций ЕС против РФ: снижение цен на нефть, банковские ограничения, экспортный запрет

Автор: 

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×уйловська устілка фіцо отримав копняка по піхві гаманцю
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18.07.2025 13:01 Ответить
Шо, пістон поставили фіцикам та сказали шо субсидувати ніщєбродів не будуть?
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18.07.2025 13:07 Ответить
а как же они будут харчєваться....

без рузського газа ?

.
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18.07.2025 13:11 Ответить
У этого Юрка видос, как будто гуталин из банки жрал!
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18.07.2025 13:16 Ответить
Все більше і більше фріків доривається до влади.
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18.07.2025 13:20 Ответить
Ні, в нього кацапський прутень в дуплі стерчить
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18.07.2025 13:23 Ответить
Він шедевральний міністр іноземних справ !

до діпломатії раніше не мав ніякого відношення і знає лише одну мову - словацьку !

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18.07.2025 13:37 Ответить
Це він перед ****** виправдовується. Тому що просто було вказано місце біля параші.
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18.07.2025 13:18 Ответить
 
 