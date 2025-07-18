Пока Украина находится в состоянии войны, вступление в Евросоюз невозможно, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что Украина сможет стать членом Европейского Союза до 2034 года.
Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Мерц сказал, что для Германии наивысшим приоритетом является сделать все возможное, чтобы положить конец полномасштабной войне России, после чего можно говорить о восстановлении Украины.
Канцлер ФРГ подтвердил, что процесс восстановления будет связан с процессом, в результате которого Украина сможет стать членом Евросоюза, "но на это уйдет несколько лет".
"Это, вероятно, еще не повлияет на среднесрочные финансовые перспективы Европейского Союза", - добавил политик, имея в виду семилетний бюджетный цикл 2028-2034 годов.
Мерц также сказал, что пока Украина подвергается атакам России и находится в состоянии войны с ней, вступление в ЕС в любом случае невозможно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
На що все це схоже? Є очевидним, що ми програємо... і для того, що поміняти ситуацію, потрібні кардинальні, радикальні зміни, натяків щодо яких, я зі збоку влади не бачу... якщо вона думає, що якось само розсосеться... ні цього не станеться, швидше всього опущений ЗЕ, буде змушений прийняти умови миру *****, а вони виглядають ось так...
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Санкції де фато не діють, зброю яка б давала нам якісну перевагу у війні Захід нам не дає, бо і так Захід все влаштовує доки ТЦК може загнати людей в окопи, пуйло не збирається припиняти терор шахедами-балістикою і наступ на сході... на що чекає Зеля?
Жодна. Від ******** США та Ізраїлю до античної Греції. Як думаєш чому?
Це ж ти розпинаєшся , значить володієш реальними цифрами . От і назви .
Ніхто і ніколи під час війни про свої реальні втрати не скаже . Забудь навіть і думати . Можливо це буде після війни , але не під час це вже точно .
Що до кацапських втрат - наша пропаганда говорить виключно ті цифри , які їй надають з Генштабу .
Не хочеш же ти сказати що росня і дійсно знищила наприклад - нашу ППО , аж три рази , і двічі всю авіацію , + 1000 абрамсів , 500 хаймарсів , 100 петріотів . Як про те доповідає кокошенков .!!
Може й мені згадати анекдоти про бравого даішника - сержанта Петренка .?
Мерц міг би поцікавитись у Оманської Гниди ..
загальна довжина кордону Росії з країнами Альянсу становить понад 2 555 кілометрів.
довжина кордону Росії з Україною становить 1925,8 км.
Причина завжди буде. Зате в них є Орбан і Фіцо. Вони й без війни антиЄСні.
в понеділок зе!скоти відмінять воєнний стан, приймеш у єс?
тепер не беруть в ЄС тому що триває війна
що нового ?
з самого початку . А саме те що швидкого вступу в ЄС - не буде . Хто б там і що не говорив .
Немов в України є інші варіанти крім - воювати .
Варіант - не воювати , від України не залежить абсолютно .