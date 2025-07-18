Пока Украина находится в состоянии войны, вступление в Евросоюз невозможно, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что Украина сможет стать членом Европейского Союза до 2034 года.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Мерц сказал, что для Германии наивысшим приоритетом является сделать все возможное, чтобы положить конец полномасштабной войне России, после чего можно говорить о восстановлении Украины.

Канцлер ФРГ подтвердил, что процесс восстановления будет связан с процессом, в результате которого Украина сможет стать членом Евросоюза, "но на это уйдет несколько лет".

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"Это, вероятно, еще не повлияет на среднесрочные финансовые перспективы Европейского Союза", - добавил политик, имея в виду семилетний бюджетный цикл 2028-2034 годов.

Мерц также сказал, что пока Украина подвергается атакам России и находится в состоянии войны с ней, вступление в ЕС в любом случае невозможно.