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Новости Членство Украины в ЕС
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Пока Украина находится в состоянии войны, вступление в Евросоюз невозможно, - Мерц

Мерц сомневается в вступлении Украины в ЕС до 2034 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц сомневается, что Украина сможет стать членом Европейского Союза до 2034 года.

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Мерц сказал, что для Германии наивысшим приоритетом является сделать все возможное, чтобы положить конец полномасштабной войне России, после чего можно говорить о восстановлении Украины.

Канцлер ФРГ подтвердил, что процесс восстановления будет связан с процессом, в результате которого Украина сможет стать членом Евросоюза, "но на это уйдет несколько лет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые санкции против РФ должны снизить ее военный потенциал, - Мерц

"Это, вероятно, еще не повлияет на среднесрочные финансовые перспективы Европейского Союза", - добавил политик, имея в виду семилетний бюджетный цикл 2028-2034 годов.

Мерц также сказал, что пока Украина подвергается атакам России и находится в состоянии войны с ней, вступление в ЕС в любом случае невозможно.

Автор: 

членство в ЕС (1100) война в Украине (5264) Фридрих Мерц (186)


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Топ комментарии
+13
Нарешті хтось вголос сказав правду !
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18.07.2025 19:16 Ответить
+13
А так "гарно" починали... вам Україна потрібна як буфер від козломордих, ви ніколи не бачили її в складі ЄС, лицеміри драні
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18.07.2025 19:17 Ответить
+11
тоді кацапи забезпечать нам війну до Другого пришестя

.
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18.07.2025 19:16 Ответить
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тоді кацапи забезпечать нам війну до Другого пришестя

.
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18.07.2025 19:16 Ответить
Що ви пропонуєте?
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18.07.2025 19:52 Ответить
А ви?
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18.07.2025 20:13 Ответить
Нарешті хтось вголос сказав правду !
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18.07.2025 19:16 Ответить
Що ви пропонуєте?
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18.07.2025 19:53 Ответить
Я не пропоную я констатую... якщо проаналізувати щоденні звіти DeepState..., гучні заяви Зелі, що Україна згодна на безстрокове припинення вогню і нав'язливі заклики до пуйла припинити наступ, та сісти за стіл переговорів..., заяви інформованого Буданова, що Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ"...
На що все це схоже? Є очевидним, що ми програємо... і для того, що поміняти ситуацію, потрібні кардинальні, радикальні зміни, натяків щодо яких, я зі збоку влади не бачу... якщо вона думає, що якось само розсосеться... ні цього не станеться, швидше всього опущений ЗЕ, буде змушений прийняти умови миру *****, а вони виглядають ось так...
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
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18.07.2025 20:10 Ответить
Зеленський в безвиході - він би і радий прийняти умови ***** , але розуміє , що українці , на це , ніколи не погодяться . Тому він просто чекає ...
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18.07.2025 20:49 Ответить
На що він чекає?
Санкції де фато не діють, зброю яка б давала нам якісну перевагу у війні Захід нам не дає, бо і так Захід все влаштовує доки ТЦК може загнати людей в окопи, пуйло не збирається припиняти терор шахедами-балістикою і наступ на сході... на що чекає Зеля?
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18.07.2025 21:02 Ответить
Я питаю що ти пропонуєш, аналізатор?
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18.07.2025 21:21 Ответить
😊 Це не зовсім правда. Щовсім правда полягає в тому, що при Зєлєнскому з Єрмаком у ЄС Україну не приймуть, а змінити їх під час війни не можна. Ось це і є правда.
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18.07.2025 21:03 Ответить
А так "гарно" починали... вам Україна потрібна як буфер від козломордих, ви ніколи не бачили її в складі ЄС, лицеміри драні
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18.07.2025 19:17 Ответить
А до вас це тільки дійшло , європейцям наші хотєлкі про ЄС і НАТО до одного місця .
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18.07.2025 19:23 Ответить
Що ви пропонуєте?
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18.07.2025 19:54 Ответить
Все зрозуміло однак прийміть рішення -щоби цей Зе-"напівлегітимний чи його провладні-поци" не спекулювали перед народом України на цю тему !!!!!!
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18.07.2025 19:19 Ответить
Зате наш агіпроп цілодобово розповідає маячню про "перемогу " і "кордони 91 року ".
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18.07.2025 19:21 Ответить
Ви , певно , давно не слухали агітпроп - про "перемогу , репарації і кордони 91" повторювали пару років тому - тепер весь час розповідають про якийсь "справедливий мир" і що він має настати якомога швидше !
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18.07.2025 19:23 Ответить
Так в мене на кухні безкоштовний "брехунець " з колишнім українським державним радіо ,а теперішнім так званим "суспільним " радіо ( яке лиже дупу владі ,ще більше за колишнє державне ) кожного дня розповідає маячню про "перемогу " ,"репарації " ,"кордони 91 року " , а тепер ще й про "трибунал над птлєром " і "розпад рашки " , ось такі от справи ,послухайте буде "цікаво 2 якщо вас не знудить від цієї щоденної маячні .
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18.07.2025 19:38 Ответить
А що вони мають розповідати? Просто цікаво думка недобитої вати...
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18.07.2025 19:55 Ответить
Правду ,якою б вона не була і не брехати , ,це тільки лєвітан у вєлікую атєчєствєнную любив розповідати про втрати німців і враг будєт разбіт і пабєда будєт за намі ,так що колишнє Держтєлєрадіо УССР звикло ще з тих часів брехати ,так хто з нас "недобита вата " ?
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18.07.2025 20:04 Ответить
Ні одна, бл'ять, країна під час війни не розказувала "правду".
Жодна. Від ******** США та Ізраїлю до античної Греції. Як думаєш чому?
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18.07.2025 20:09 Ответить
Бо якщо скаже про справжні втрати України ,то це деморалізує українців і тоді вже ніхто не побіжить до тцк ,і насильна бусифікація вже не допоможе ,а так звичайно краще розповідати про кацапські втрати додаючи до чила вбитих і легкопоранених .от тому то і такі фантастичні цифри в 1000-1500 вбитих виходять щодня ,От тому й не розповідають. Краще сходи на кладовища і порахуй могили ,чи прапорці на майдані Незалежності ,
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18.07.2025 20:17 Ответить
А які справжні втрати .? Ти точно знаєш ? Ти рахував особисто , чи наслухався кацапа кокошенкова ? Якщо такий обізнаний у цій темі то назви справжні цифри .
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18.07.2025 20:41 Ответить
48 тисяч як казав янєлох боневтікович , він що українців за дебілів вважає , до речі ,а звідки Україна знає про кацапські втрати ,при тому не зеє про власні втрати , Якщо такий обізнаний у цій темі .то назви справжні цифри .
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18.07.2025 20:47 Ответить
Так я й не вистрибую тут з трусів , стверджуючи що цифри втрат якісь - не справжні !!
Це ж ти розпинаєшся , значить володієш реальними цифрами . От і назви .
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18.07.2025 20:52 Ответить
А чому ж наша пропаганда мовчить про наші втрати . а розповілає про начебто вбитих 1 млн. кацапів ,записуючи до нього і легкопоранених ,які повертаються на війну ,чи вони їх по два-три рази рахують?
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18.07.2025 20:59 Ответить
Тобі вже сказали - чому .! Тому що інфа про наші втрати це інформація ворогу , на основі якої він планує свої подальші дії !!
Ніхто і ніколи під час війни про свої реальні втрати не скаже . Забудь навіть і думати . Можливо це буде після війни , але не під час це вже точно .
Що до кацапських втрат - наша пропаганда говорить виключно ті цифри , які їй надають з Генштабу .
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18.07.2025 21:07 Ответить
Може вже досить цієї маячні ,якщо ми знаємо про втрати кацапів ,то й вони знають про наші втрати тим більше і нічого тут розповідати казочки про "секретність " ,від кого секретність ,від власного народу ,бо я особисто не вірю в сирниківську брехню про знищений 1 млн кацапів.
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18.07.2025 21:11 Ответить
Це не маячня . Про реальні втрати не знають і вони , ні ми . Це цілком секретна інформація , її відомо лише керівництву країни .
Не хочеш же ти сказати що росня і дійсно знищила наприклад - нашу ППО , аж три рази , і двічі всю авіацію , + 1000 абрамсів , 500 хаймарсів , 100 петріотів . Як про те доповідає кокошенков .!!
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18.07.2025 21:20 Ответить
Там гдє пєхота нє пройдєт і бронєпоєзд нє промчітся -максім на пузє проползєт і нічєго с нім нє случітся
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18.07.2025 20:54 Ответить
Ги ги .. Смішно що пістєц ..
Може й мені згадати анекдоти про бравого даішника - сержанта Петренка .?
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18.07.2025 20:59 Ответить
Так то анектот ,а то фільм ,разом посміємось.
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18.07.2025 21:00 Ответить
Які конкретно вимоги росії для тебе прийнятні заради закінчення війни?
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18.07.2025 19:24 Ответить
анонім, ти хто такий, обісране сцикло?
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18.07.2025 19:27 Ответить
А то вже як США домовляться з кацапами ,так і буде ,бо від України вже мало що залежить ,бо це вже війна на виснаження ,а хто швидше виснажиться -30 мільйонна Україна чи 150 мільйонна рашка ?
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18.07.2025 19:41 Ответить
до последнего украинца- решила шидовская власть и тогда с украины сделать израиль
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18.07.2025 19:54 Ответить
Так Ізраіль маленький ,розміром як Черкаська область.
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18.07.2025 20:07 Ответить
А Ізраїль до останнього єврея воюватиме?
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18.07.2025 21:20 Ответить
Вважаєш, що треба увійти у склад росіі поки не пізно?
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18.07.2025 21:19 Ответить
все
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18.07.2025 19:53 Ответить
а у нас не стан війни ..у нас ВОЄННОЄ ПОЛОЖЕНІЄ ..длітся оно по 3 но по много много много раз

Мерц міг би поцікавитись у Оманської Гниди ..
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18.07.2025 19:21 Ответить
Мерц міг би поцікавитись у Байдена, Шольца, Макрона та інших, чому саме вони вмовляли Зеленського не оголошувати стан війни. Хоча, він і так це чудово знає.
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18.07.2025 19:29 Ответить
та ясно ясно ..Мерц і Чонгар розмінував ..злийся взад в свою ботоферму гнида
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18.07.2025 19:38 Ответить
То чи війна, то чи 2034 рік. Якась маячня. Чи редактори щось наплутали?
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18.07.2025 19:22 Ответить
Так з такою інтенсивністю війни ,від України до 2034 року мало що залишиться ,і де проходитиме в 2034 лінія фронту ,якщо вона буде, та лінія фронту ,,мені ,до речі ,якщо доживу , в 2034 стукне 64 роки .
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18.07.2025 19:27 Ответить
А що буде на місці України?
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18.07.2025 21:17 Ответить
Напевно ,територія ,яку заселять китайцями а це це ще не точно .
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18.07.2025 21:20 Ответить
Хто заселяти буде?
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18.07.2025 21:21 Ответить
"зелені вороги України" аплодують стоячи і "локоть на уровнє іполєтов" .це ж саме і куйло .Вороги українського народу і держави України.працють єдиним фронтом.не покладаючи рук над знищенням українського народу і держави Україна...Сучі діти антихриста...
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18.07.2025 19:23 Ответить
Та што ти гаваріш...
загальна довжина кордону Росії з країнами Альянсу становить понад 2 555 кілометрів.

довжина кордону Росії з Україною становить 1925,8 км.
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18.07.2025 19:23 Ответить
поміж словами я так прочитав Мерца: поки при владі зелені уроди з головкою ЕрЗе - переговори з Україною про вступ до Євросоюзу будуть, алн про сам вступ не йдеться.
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18.07.2025 19:23 Ответить
Отакої, ось це нежданчик, Європа прокинулась!
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18.07.2025 19:25 Ответить
Так це і є один з мотивів агресії орди проти України.
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18.07.2025 19:26 Ответить
Що Мерц , що Меркель
Причина завжди буде. Зате в них є Орбан і Фіцо. Вони й без війни антиЄСні.
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18.07.2025 19:27 Ответить
Втішив...
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18.07.2025 19:28 Ответить
А в нас стан війни оказується... ************...
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18.07.2025 19:28 Ответить
А до НАТО взагалі ніколи,бо кому потрібні зайві проблеми через Україну.
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18.07.2025 19:29 Ответить
мерц такий лошара.
в понеділок зе!скоти відмінять воєнний стан, приймеш у єс?
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18.07.2025 19:30 Ответить
А як же кластери? Га?
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18.07.2025 19:37 Ответить
Подобається мені цей німець : ріже правду-матку.
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18.07.2025 19:45 Ответить
Він не сказав нічого нового. Це було зрозуміло та говорилось на різний манер ще з 22-го.
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18.07.2025 19:58 Ответить
всміслє? Він шо не читає Стефанішіну де черним по білому написано-до 27-го року і крапка!
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18.07.2025 19:46 Ответить
Та нас і до війни туди не брали.
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18.07.2025 19:48 Ответить
Янукович відмовився ! А під час Ющенко ВР не бажала.
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18.07.2025 19:50 Ответить
В потім ми вийдемо в ЄС та НАТО за умовами виходу із НАТО та ЄС Угорщини та Словаччини !
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18.07.2025 19:49 Ответить
А як же кластери-**ястери?
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18.07.2025 20:17 Ответить
ну, спочатку не брали в ЄС тому що був мир
тепер не беруть в ЄС тому що триває війна
що нового ?
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18.07.2025 20:22 Ответить
На початку Президентом вибрали комуніста.
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18.07.2025 21:13 Ответить
Бідним родичам ніде не раді...
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18.07.2025 20:36 Ответить
Ти бідний родич і тобі ніде не раді...
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18.07.2025 21:12 Ответить
Нічого нового Мерц не сказав . Він озвучив те що адекватним людям і так було зрозуміло ,
з самого початку . А саме те що швидкого вступу в ЄС - не буде . Хто б там і що не говорив .
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18.07.2025 20:48 Ответить
Саме час всоте запевнити про потужну підтримку і рішучу допомогу, тільки б Україна воювала й далі. Судячи з усього, для Європи від цього одні плюси.
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18.07.2025 20:50 Ответить
До чого тут та Європа ?
Немов в України є інші варіанти крім - воювати .
Варіант - не воювати , від України не залежить абсолютно .
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18.07.2025 20:56 Ответить
На скількі відомо в Україні не було війни до 2014 року, але нам не запропонували вступ до ЄС і НАТО, не зважаючі на те що Україна на відміну від інших країн бувшого Варшавського договору, заплатила за вступ знищенням третього ядерного потенціалу в Світі і це дорогого коштує не тільки для України, але і для Заходу, про що свідчить події з Іраном, потім було припинення бойових дій до 2022 року в цей період теж не було пропозиції, і коли Україні в конче треба допомога від агресії нам знову відмовляють, не зважаючі що Заходу Україна надала 3 роки на підготовку до можливої війни. Повний провал так званої української влади, яка займалася не тим що потрібно за законом, а корупцією і розпальцовками у відношеннях з опозицією і населенням .
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18.07.2025 20:57 Ответить
До 2014 р в українському суспільстві не було підтримки вступу в ЄС і НАТО . Тому й не пропонували .
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18.07.2025 21:09 Ответить
Половой брат Шольца, такой же соплежуй, короче в 25-ом веке примут Украину в ЭС!
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18.07.2025 20:58 Ответить
А просрочений говорить що уже однією ногою там , майже кожен вечір , зноау бреше.
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18.07.2025 21:05 Ответить
" до 2034 року" "Мерц також сказав, що доки Україна зазнає атак Росії й перебуває у стані війни з нею, вступ до ЄС у будь-якому разі неможливий" - тобто за їх прогнозами війна ще на 10 років щонайменше..
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18.07.2025 21:23 Ответить
 
 