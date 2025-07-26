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Новости Членство Украины в ЕС
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Лидер венгерской оппозиции Мадяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС

Мадяр о членстве Украины в ЕС

Лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадяр сказал, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС. Он также высказался против нового бюджета ЕС.

Его заявление цитирует Telex, сообщает Цензор.НЕТ.

""Тиса" не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, а также не поддерживает новый долгосрочный бюджет Союза", - сказал венгерский оппозиционер.

Мадяр отметил, что в этом вопросе готовится к долгим и непростым переговорам и будет ставить интересы Венгрии на первое место.

В то же время он раскритиковал своего политического оппонента, действующего главу правительства Виктора Орбана за то, что тот использует право вето в ЕС не в интересах страны, а по персональным политическим мотивам.

"Мы должны ответственно управлять нашим общим домом, Европой, вместе с другими европейскими союзниками",- сказал Мадьяр.

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Автор: 

Венгрия (2054) Евросоюз (17433)


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Топ комментарии
+4
Якщо не переможемо то будуть їсти з усіх сторін.
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26.07.2025 19:06 Ответить
+3
Правильно говорить, вибори скоро, а як переможе, змінить думку.
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26.07.2025 19:01 Ответить
+2
*****, а типу вас приймали за звичайно-багатодесятирічною процедурою...
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26.07.2025 19:08 Ответить
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Правильно говорить, вибори скоро, а як переможе, змінить думку.
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26.07.2025 19:01 Ответить
Мадяр є мадяр, всі вони однакові незалежно від риторики.
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26.07.2025 19:03 Ответить
- Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив: - Інший мадяр і не винен, що він мадяр. - Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш. (Пригоди бравого вояка Швейка)
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26.07.2025 20:34 Ответить
Ясно що з зеленими гнідами не тільки ЄС а і відновлення не світить
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26.07.2025 19:06 Ответить
Попри санкції, введені ЄС проти Росії, саме Угорщина стала одним з головних маршрутів для обходу обмежень. Через фіктивні компанії, дипломатичні прикриття та сприятливе банківське середовище, Будапешт дозволив російському капіталу (у тому числі пов'язаному з нафтовим «тіньовим флотом») перетікати до Європи.

Центральну роль у цій схемі відігравав Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), який був змушений залишити Угорщину лише під тиском США та ЄС.

Показовим став і скандал навколо OTP Bank.
Попри формальну лояльність до санкційного режиму, банк залишався активним у Росії, заробляючи сотні мільйонів і провокуючи конфлікт з Україною.
Орбан навіть блокував військову допомогу Києву, вимагаючи виключення OTP із переліку спонсорів війни.
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26.07.2025 19:06 Ответить
Останнім часом офіційний Будапешт все більше переходить до відверто антиукраїнської риторики, не гребуючи ні провокаціями, ні інформаційною війною, ні шпигунською та підривною діяльністю.
Орбан був єдиним світовим політиком, що приїхав до путіна якраз перед початком повномасштабного вторгнення російських військ до України.

Уже тоді вони «ділили» Україну?
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26.07.2025 19:09 Ответить
Угорщина перетворюється на хаб для авторитарних режимів.
Угорщини зближується з Китаєм.
Понад €16 мільярдів інвестицій, участь у проєктах Huawei, BYD, CATL.
Все це супроводжується високими борговими ризиками, таємними контрактами й відсутністю публічного контролю.
За фасадом «індустріального прориву» приховується залежність від авторитарного капіталу і розширення впливу Пекіна на Європу.
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26.07.2025 19:16 Ответить
До цього Орбан повідомив, що громадяни його країни висловилися на референдумі проти підтримки українського членства в ЄС.
"2 мільйони 168 тисяч наших співвітчизників проголосували за те, що ми не можемо йти на ризики, пов'язані зі вступом України в ЄС. Це 95% всіх дійсних голосів", - написав угорський прем'єр у Facebook 26 червня.
Таким чином, за його словами, Угорщина не підтримує вступ України до Європейського союзу.
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26.07.2025 19:43 Ответить
Якщо не переможемо то будуть їсти з усіх сторін.
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26.07.2025 19:06 Ответить
*****, а типу вас приймали за звичайно-багатодесятирічною процедурою...
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26.07.2025 19:08 Ответить
Попруть угорців з ЕС, ох попруть 🤔
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26.07.2025 19:12 Ответить
А шо ще ***** може заявити?...
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26.07.2025 19:21 Ответить
Після "маніпуляцій" та казнокрадства зЄЛЄНСКАВо нам вже не світить ЄС у довгій перспективі. Дуже шкода дітей - їм у цій країні ніколи не жити по європейськи. зЄЛЄНСКІй вирішив все за нас, і жити дітям у країні "зєлєнскаво"- країні мрій, які для всіх ВИЖИТИ, а владі - купатися в розкоші.0
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26.07.2025 19:25 Ответить
Главное что наш Мадьяр поддерживает.
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26.07.2025 19:27 Ответить
В Європі вже шикуються черга на роль "главново вєртухая в Варшавскам даґаворє 2.0".
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26.07.2025 19:41 Ответить
Та наф нам здалося стойло? Треба брати приклад з Англії. За роки війни багато «секретів» відкрилось.
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26.07.2025 19:44 Ответить
Що тут дивного? Такий самий націоналіст, з такими самими методами, щоб сподобатись лохторату. Просто критикує теперішню владу, бо сам на те місце хоче.
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26.07.2025 20:04 Ответить
Ти ніхто і звуть тебе ніяк!
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26.07.2025 20:04 Ответить
Чує моє серце що скоро стане в ЄС на країну-жебрака менше.
Багато вже ж дає проблем і ніякого зиску і добра для ЄС.
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26.07.2025 20:11 Ответить
ще один у погоні за електоральними голосами.
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26.07.2025 20:21 Ответить
А де він є прискореним?
Зевлада робить те,щоби взагалі не прийняли,принаймні,вступу не буде,як такого,при зевладі.
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26.07.2025 20:24 Ответить
Мадяр курця.
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26.07.2025 20:30 Ответить
ХА ОРБАНСКИЙ ПОПОЛИЗЩИК А ЕЩЁ ТИП ОПОЗИЦИЯ
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26.07.2025 20:38 Ответить
 
 