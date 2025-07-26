Лидер венгерской оппозиции Мадяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС
Лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадяр сказал, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС. Он также высказался против нового бюджета ЕС.
Его заявление цитирует Telex, сообщает Цензор.НЕТ.
""Тиса" не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, а также не поддерживает новый долгосрочный бюджет Союза", - сказал венгерский оппозиционер.
Мадяр отметил, что в этом вопросе готовится к долгим и непростым переговорам и будет ставить интересы Венгрии на первое место.
В то же время он раскритиковал своего политического оппонента, действующего главу правительства Виктора Орбана за то, что тот использует право вето в ЕС не в интересах страны, а по персональным политическим мотивам.
"Мы должны ответственно управлять нашим общим домом, Европой, вместе с другими европейскими союзниками",- сказал Мадьяр.
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Центральну роль у цій схемі відігравав Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), який був змушений залишити Угорщину лише під тиском США та ЄС.
Показовим став і скандал навколо OTP Bank.
Попри формальну лояльність до санкційного режиму, банк залишався активним у Росії, заробляючи сотні мільйонів і провокуючи конфлікт з Україною.
Орбан навіть блокував військову допомогу Києву, вимагаючи виключення OTP із переліку спонсорів війни.
Орбан був єдиним світовим політиком, що приїхав до путіна якраз перед початком повномасштабного вторгнення російських військ до України.
Уже тоді вони «ділили» Україну?
Угорщини зближується з Китаєм.
Понад €16 мільярдів інвестицій, участь у проєктах Huawei, BYD, CATL.
Все це супроводжується високими борговими ризиками, таємними контрактами й відсутністю публічного контролю.
За фасадом «індустріального прориву» приховується залежність від авторитарного капіталу і розширення впливу Пекіна на Європу.
"2 мільйони 168 тисяч наших співвітчизників проголосували за те, що ми не можемо йти на ризики, пов'язані зі вступом України в ЄС. Це 95% всіх дійсних голосів", - написав угорський прем'єр у Facebook 26 червня.
Таким чином, за його словами, Угорщина не підтримує вступ України до Європейського союзу.
Багато вже ж дає проблем і ніякого зиску і добра для ЄС.
Зевлада робить те,щоби взагалі не прийняли,принаймні,вступу не буде,як такого,при зевладі.