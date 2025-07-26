Лидер венгерской оппозиции Мадяр заявил, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС

Лидер оппозиционной венгерской партии "Тиса" Петер Мадяр сказал, что не поддерживает ускоренного вступления Украины в ЕС. Он также высказался против нового бюджета ЕС.

Его заявление цитирует Telex, сообщает Цензор.НЕТ.

""Тиса" не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, а также не поддерживает новый долгосрочный бюджет Союза", - сказал венгерский оппозиционер.

Мадяр отметил, что в этом вопросе готовится к долгим и непростым переговорам и будет ставить интересы Венгрии на первое место.

В то же время он раскритиковал своего политического оппонента, действующего главу правительства Виктора Орбана за то, что тот использует право вето в ЕС не в интересах страны, а по персональным политическим мотивам.

"Мы должны ответственно управлять нашим общим домом, Европой, вместе с другими европейскими союзниками",- сказал Мадьяр.

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