Венгрия может пересмотреть свою позицию по членству Украины в ЕС, - посол Шандор

Венгрия еще может изменить свою позицию относительно членства Украины в ЕС. Сейчас МИД над этим активно работает.

Об этом заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он не исключает возможности изменения позиции Венгрии относительно вступления Украины в ЕС.

"Да, однозначно. Украина, в частности Министерство иностранных дел, активно над этим работает", - заверил дипломат.

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В то же время Шандор отметил, что существуют "определенные специфические факторы", и главный из них - это избирательный период в Венгрии.

По словам посла, независимо от нынешней позиции венгерской стороны Украина должна сосредоточиться на своих задачах и двигаться дальше.

Он также добавил, что в современном мире никто не живет изолированно, "все зависят от базовых вещей - энергоресурсов, финансовых потоков, социально-экономической поддержки. А рычаги влияния - в руках стран G7".

"Если Украина и Венгрия не достигли взаимопонимания в некоторых вопросах раньше, сейчас это нужно наверстать. Методов - множество. Но важно действовать поэтапно, с учетом того, что сейчас в Венгрии продолжается избирательный период", - подытожил он.

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