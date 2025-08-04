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Новости Финансовая помощь Венгрия против поддержки Украины
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Военная помощь ЕС на €6,6 млрд для Украины заморожена из-за Венгрии, - Боррель

Боррель назвал сумму замороженной помощи Украине от ЕС

С начала года в Европейском фонде мира 6,6 миллиарда евро, выделенных на военную помощь Украине, остаются заблокированными из-за позиции Венгрии.

Об этом в интервью EUObserver 4 августа заявил бывший глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал ситуацию с замороженной помощью, отвечая на вопрос о возможных путях преодоления вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на дальнейшее введение санкций против России.

"Решение по санкциям принимаются консенсусом. Так прописано в правилах Евросоюза. И мы не планируем менять этот принцип, ведь для этого нужно было бы пересмотреть сами договоры ЕС, а это почти нереально", - пояснил Боррель.

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По словам политика, с момента, когда он покинул пост, Украина не получила никаких новых пакетов военной помощи от Евросоюза - все из-за Венгрии.

"Из-за позиции Венгрии Европейский фонд мира остался недейственным - 6,6 миллиарда евро фактически заморожены. Этот инструмент, можно сказать, прекратил существование. Теперь все зависит от двусторонних договоренностей. Если Венгрия в дальнейшем будет блокировать продление санкций, то возобновить их будет просто невозможно. Мы оказались в тупике", - резюмировал Боррель.

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Автор: 

Венгрия (2060) помощь (8039) Евросоюз (17460) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+7
Так ось для чого тримають вугрорщину в Євросоюзi!
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04.08.2025 21:23 Ответить
+4
Угорщина - брудня пляма на репутації ЄС та НАТО. Давно пора її позбутися.
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04.08.2025 21:24 Ответить
+4
Вітаю Європу; вами вже реально пуйло керує. І це--не жарт.
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04.08.2025 21:27 Ответить
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Так ось для чого тримають вугрорщину в Євросоюзi!
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04.08.2025 21:23 Ответить
Це - якби пом"ягше - несерйозно
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04.08.2025 21:24 Ответить
Угорщина - брудня пляма на репутації ЄС та НАТО. Давно пора її позбутися.
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04.08.2025 21:24 Ответить
Саме так звучить в перекладі з дипломатичної фраза "Сіярто - підар"
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04.08.2025 21:27 Ответить
Вітаю Європу; вами вже реально пуйло керує. І це--не жарт.
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04.08.2025 21:27 Ответить
Військова допомога ЄС на €6,6 млрд для України заморожена через Угорщину

Безвихідь!

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04.08.2025 21:28 Ответить
О, через зеленського, тільки на 1,5 млрд., ще є куди рухатись...
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04.08.2025 21:28 Ответить
Стихийне лихо на нафтопроводі дружба посприяло б сраному консенсусу.
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04.08.2025 21:38 Ответить
За одну лише ту трубу варто перестріляти все зелене кодло разом з їх лідором.
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04.08.2025 21:42 Ответить
Україна у липні https://www.unian.ua/economics/energetics/ukrajina-vpershe-otrimaye-azerbaydzhanskiy-gaz-novim-marshrutom-v-naftogazi-rozkrili-detali-13080315.html імпортувала найбільший обсяг газу з вересня 2023 року - 833 мільйони кубометрів, повідомляє https://expro.com.ua/novini/mport-gazu-do-ukrani-v-lipn-dosyag-maksimumu-za-mayje-dva-roki--833-mln-kub-m Expro.
Найбільше газу в липні було імпортовано з Угорщини - 300 мільйонів кубометрів або 36% усього імпорту. Також природний газ надходив зі Словаччини - 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі - 260 мільйонів кубометрів (31,2%) та Трансбалканського напрямку - 5,1 мільйона кубометрів (0,6%).
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04.08.2025 21:48 Ответить
При Порошенку Угорщина так само себе поводила?
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04.08.2025 21:43 Ответить
про політичних покійників, або добре.......
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04.08.2025 21:48 Ответить
Точно не краще.
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04.08.2025 21:52 Ответить
гарна відмазка в ЄС з уграми. але чому наш гідрант та МЗС не працюють над укладенням двосторонніх договорів з кожним окремим членом ЄС?
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04.08.2025 21:46 Ответить
Коли заморозять нафтопровід дружба?
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04.08.2025 21:52 Ответить
 
 