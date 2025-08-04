Военная помощь ЕС на €6,6 млрд для Украины заморожена из-за Венгрии, - Боррель
С начала года в Европейском фонде мира 6,6 миллиарда евро, выделенных на военную помощь Украине, остаются заблокированными из-за позиции Венгрии.
Об этом в интервью EUObserver 4 августа заявил бывший глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ.
Он прокомментировал ситуацию с замороженной помощью, отвечая на вопрос о возможных путях преодоления вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на дальнейшее введение санкций против России.
"Решение по санкциям принимаются консенсусом. Так прописано в правилах Евросоюза. И мы не планируем менять этот принцип, ведь для этого нужно было бы пересмотреть сами договоры ЕС, а это почти нереально", - пояснил Боррель.
По словам политика, с момента, когда он покинул пост, Украина не получила никаких новых пакетов военной помощи от Евросоюза - все из-за Венгрии.
"Из-за позиции Венгрии Европейский фонд мира остался недейственным - 6,6 миллиарда евро фактически заморожены. Этот инструмент, можно сказать, прекратил существование. Теперь все зависит от двусторонних договоренностей. Если Венгрия в дальнейшем будет блокировать продление санкций, то возобновить их будет просто невозможно. Мы оказались в тупике", - резюмировал Боррель.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Безвихідь!
Найбільше газу в липні було імпортовано з Угорщини - 300 мільйонів кубометрів або 36% усього імпорту. Також природний газ надходив зі Словаччини - 268 млн кубометрів (32,2%), Польщі - 260 мільйонів кубометрів (31,2%) та Трансбалканського напрямку - 5,1 мільйона кубометрів (0,6%).