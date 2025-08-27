РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10881 посетитель онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ Венгрия против поддержки Украины
2 926 22

Венгрия подала на ЕС в суд из-за использования замороженных активов РФ для помощи Украине

Венгрия подала иск в Суд ЕС по поводу российских активов для Украины

Правительство Венгрии подало иск в Суд ЕС, чтобы обжаловать решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира без согласования такого шага с Будапештом.

Об этом говорится в иске, опубликованном на сайте Суда Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.

Иск, поданный в июле против Совета ЕС и Европейского фонда мира, Суд ЕС принял к рассмотрению на этой неделе.

Венгрия требует у Суда отменить решение Совета Евросоюза от 21 мая 2024 года о распределении вспомогательных мер для военной поддержки Украины, а именно отправки доходов от российских активов в Европейский фонд мира. Тогда Венгрия воздержалась от поддержки решения о доходах от российских активов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто после ударов по нефтепроводу "Дружба": Венгрия может ограничить поставки электроэнергии Украине

Напомним, ЕС тогда решил передавать почти все поступления от налогообложения доходов замороженных росактивов в Европейский фонд мира (ЕФМ), из которого компенсируют государствам-членам стоимость военной помощи Украине.

Также Венгрия требует признать недействительным решение Европейского фонда мира от марта 2025 года по использованию доходов от российских активов на финансирование военной помощи Украине.

Будапешт считает, что ее решение воздержаться от поддержки передачи доходов в пользу Украины на Совете Евросоюза не означало фактическую поддержку предоставления такой помощи через фонд.

Венгрия подала иск еще в июле 2025 года, и 25 августа Суд принял иск и передал на рассмотрение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная помощь ЕС на €6,6 млрд для Украины заморожена из-за Венгрии, - Боррель

Венгрия (2082) помощь (8071) Евросоюз (17502) замороженные активы (312)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Орбан вже не приховує, що він нацюцюрник для ху"ла
показать весь комментарий
27.08.2025 18:44 Ответить
+15
ну що ж мадяри-ваше місце в тайожном союзє.
показать весь комментарий
27.08.2025 18:45 Ответить
+8
Будапештський федеральний округ. Хазяїн наказав, слуга виконує. А як інакше?
показать весь комментарий
27.08.2025 18:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орбан вже не приховує, що він нацюцюрник для ху"ла
показать весь комментарий
27.08.2025 18:44 Ответить
Прилетит Мадяр та відлетіт макитра
показать весь комментарий
27.08.2025 19:05 Ответить
ну що ж мадяри-ваше місце в тайожном союзє.
показать весь комментарий
27.08.2025 18:45 Ответить
Будапештський федеральний округ. Хазяїн наказав, слуга виконує. А як інакше?
показать весь комментарий
27.08.2025 18:48 Ответить
Які ще докази треба ? Тут і прямі і не прямі вже зашкалюють ..І те що Сяятро 1 раз в дві неділі літає в Москву жалітися
показать весь комментарий
27.08.2025 18:51 Ответить
Будуть вийожуватися - подайте на Угорщину позов за Корюківку.
показать весь комментарий
27.08.2025 18:58 Ответить
Мадяри в Європі - це інородне тіло. Мадяри - це русскіє з-за Урала.
Їхня Батьківщина - Ханти-Мансійський автономний округ. Югра.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:08 Ответить
Як же ви будете їздити до х-ла коли ЄС та Україна перекриють кордони ,а ваш літак буде збитий ПВО як невпізнаний ворожий об"єкт?
показать весь комментарий
27.08.2025 19:10 Ответить
Мабуть і собі шматочок допомоги хоче
показать весь комментарий
27.08.2025 19:11 Ответить
Ніяк не може ***** позбутись ************ огризка в своїй дупі чи роті
показать весь комментарий
27.08.2025 19:12 Ответить
Нехай Урсула подасть контрпозов про виключення мад'яр з Євросоюзу.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:14 Ответить
"маскі сброшени"... ****** вже нікого не соромлячись ********** кацапам..
показать весь комментарий
27.08.2025 19:14 Ответить
А чи не пора цю паскуду орбана і його кліку виключити з ЄС ,до речі атака на нафтопровід "дружба" це добре ,але територією України проходить нафтопровід в Угорщину пора його перекрити ,треба діяти методами мадяр.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:15 Ответить
яка мотивація?
не можна використовувати кацапські гроші, тому що, що?

нуууу.....
мадярі влаштовує царювання циганів орбана та сіярто?
європу влаштовує такий член?
показать весь комментарий
27.08.2025 19:21 Ответить
Поже вже пора Вугорщину нах гнати із ЄС і НАТО?
показать весь комментарий
27.08.2025 19:24 Ответить
Одним словом-****** !!))
показать весь комментарий
27.08.2025 19:31 Ответить
І навіть після цього Угорщину , й досі , з ЄС виключати не збираються ?!
показать весь комментарий
27.08.2025 19:40 Ответить
В "Спортлото",трідвараси,подавайте свій позов,***,,,
показать весь комментарий
27.08.2025 19:52 Ответить
А може ми зробимо зону вільного прольоту для шахедів з рф до дачі Орбана? Щось він берега поплутав вже реально.
показать весь комментарий
27.08.2025 19:52 Ответить
Пора "Дружбу" різати на металобрухт.
показать весь комментарий
27.08.2025 20:36 Ответить
Причому на території рашки і ми тут непричому.
показать весь комментарий
27.08.2025 21:34 Ответить
Орбан вже відкриту каже що він путінська курва
показать весь комментарий
27.08.2025 21:02 Ответить
 
 