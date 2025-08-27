Венгрия подала на ЕС в суд из-за использования замороженных активов РФ для помощи Украине

Правительство Венгрии подало иск в Суд ЕС, чтобы обжаловать решение об использовании замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине через Европейский фонд мира без согласования такого шага с Будапештом.

Об этом говорится в иске, опубликованном на сайте Суда Евросоюза, информирует Цензор.НЕТ.

Иск, поданный в июле против Совета ЕС и Европейского фонда мира, Суд ЕС принял к рассмотрению на этой неделе.

Венгрия требует у Суда отменить решение Совета Евросоюза от 21 мая 2024 года о распределении вспомогательных мер для военной поддержки Украины, а именно отправки доходов от российских активов в Европейский фонд мира. Тогда Венгрия воздержалась от поддержки решения о доходах от российских активов.

Напомним, ЕС тогда решил передавать почти все поступления от налогообложения доходов замороженных росактивов в Европейский фонд мира (ЕФМ), из которого компенсируют государствам-членам стоимость военной помощи Украине.

Также Венгрия требует признать недействительным решение Европейского фонда мира от марта 2025 года по использованию доходов от российских активов на финансирование военной помощи Украине.

Будапешт считает, что ее решение воздержаться от поддержки передачи доходов в пользу Украины на Совете Евросоюза не означало фактическую поддержку предоставления такой помощи через фонд.

Венгрия подала иск еще в июле 2025 года, и 25 августа Суд принял иск и передал на рассмотрение.

