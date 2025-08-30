УКР
Москва не отримає заморожені активи до виплати репарацій Україні, - Каллас

Каллас про заморожені активи РФ

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що доступ Росії до заморожених активів можливий лише після виплати репарацій Україні, а також обговорюватимуть додаткову допомогу Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Вона повідомила, що серед тем обговорень на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ буде російська війна проти України і збільшення підтримки України, а також використання заморожених активів РФ в інтересах України.

"Нам треба глибоко зануритися в тему заморожених активів. Є за і проти. Є певні чутливі моменти, але треба аргументовано обговорити можливі ризики. Звичайно, має бути стратегія виходу із кризи, але ми навіть не можемо уявити, що у випадку припинення вогню ці активи повернуть Росії без того, щоб вона виплатила репарації", - заявила Каллас.

Щодо російської агресії, що триває, верховна представниця додала, що, попри активні дипломатичні зусилля щодо організації перемовин між Україною та РФ на найвищому рівні, Росія показує, що "не хоче миру".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін упевнений, що виграє війну проти України, і застосовує дипломатичні переговори лише як інструмент для виграшу часу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує використати 200 млрд євро заморожених російських активів на відбудову України після війни, - Politico

Каллас Кая (333) заморожені активи (608)
на заморожені рашистські активи потрібно купляти для України зброю, а репарації 3,14дерація має виплатити незалежно від використання заморожених активів для України...
30.08.2025 10:12 Відповісти
Віримо
30.08.2025 10:17 Відповісти
Трамп накаже - отримає.
30.08.2025 10:25 Відповісти
Там в 3 раза больше уже должны, чем тех активов есть
30.08.2025 10:50 Відповісти
Красива казочка.... Ух заживем....
( А ні, ... все для міндічів все для скумбрії і кагалу... )
