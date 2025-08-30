Москва не отримає заморожені активи до виплати репарацій Україні, - Каллас

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що доступ Росії до заморожених активів можливий лише після виплати репарацій Україні, а також обговорюватимуть додаткову допомогу Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Вона повідомила, що серед тем обговорень на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ буде російська війна проти України і збільшення підтримки України, а також використання заморожених активів РФ в інтересах України.

"Нам треба глибоко зануритися в тему заморожених активів. Є за і проти. Є певні чутливі моменти, але треба аргументовано обговорити можливі ризики. Звичайно, має бути стратегія виходу із кризи, але ми навіть не можемо уявити, що у випадку припинення вогню ці активи повернуть Росії без того, щоб вона виплатила репарації", - заявила Каллас.

Щодо російської агресії, що триває, верховна представниця додала, що, попри активні дипломатичні зусилля щодо організації перемовин між Україною та РФ на найвищому рівні, Росія показує, що "не хоче миру".

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін упевнений, що виграє війну проти України, і застосовує дипломатичні переговори лише як інструмент для виграшу часу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує використати 200 млрд євро заморожених російських активів на відбудову України після війни, - Politico