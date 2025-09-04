Велика Британія спрямувала понад 1 млрд фунтів доходів від російських заморожених активів на допомогу Україні, - Гілі
Велика Британія витратила понад 1 млрд фунтів стерлінгів, отриманих від заморожених російських активів, на фінансування озброєння та військової підтримки для України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у пресрелізі на сайті уряду Великої Британії за підсумками візиту міністра оборони Джона Гілі до Києва.
Так, зазначається, що за ці кошти закуплено артилерійські боєприпаси, ракети для систем протиповітряної оборони, безпілотники, запчастини та інше обладнання, необхідне для підтримки і ремонту української військової техніки. Це дозволило оперативно поставити сотні тисяч снарядів і сотні ракет, укласти нові контракти на обслуговування та ремонт техніки, а також підтримати військові операції України на фронті.
"Велика Британія нарощує військову підтримку, щоб допомогти Україні захищатися від незаконного вторгнення Путіна, одночасно працюючи над забезпеченням миру завтра через "Коаліцію охочих". Понад 1 млрд фунтів військової підтримки вже профінансовано за рахунок заморожених російських активів, а за останні 50 днів ми прискорили поставки критично важливого обладнання та спорядження українським військовим", – заявив Гілі.
Також повідомляється, що за останні 50 днів Велика Британія поставила Україні: 4,7 млн патронів для стрілецької зброї, 60 тис. артилерійських снарядів, ракет і боєприпасів, понад 2,5 тис. безпілотників, понад 200 систем електронної боротьби, 100 одиниць легкого озброєння, 30 транспортних засобів, а також додаткове обладнання для протидії дронам і ППО.
Цього року Велика Британія витратить на військову підтримку України 4,5 млрд фунтів, зокрема 2,26 млрд фунтів надано у вигляді кредиту через Фонд прискорених надзвичайних доходів, який повертається за рахунок коштів із заморожених російських активів.
Володі Боневтіку і міндічам вистачить на купівлю якогось європейського банку, якщо не буде контролю використання грошей.
Черговий доказ Героїзму Малюка - набрати в штат корупціонерів та можливих колаборантів і отримувати медальки від Найпотужнішого.
В будь-якій країні ЄС такого керівника вже давно б відправили у відставку.
Я вже не кажу про війну і загрозу національній безпеці від такої служби.