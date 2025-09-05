Заморожені активи РФ мають стати частиною оплати для відновлення України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз ухвалити рішення щодо використання заморожених активів Росії.
Про це він повідомив під час брифінгу з президентом Європейської ради Антоніу Коштою на Закарпатті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Потрібно, щоб ми готували рішення по (заморожених) активах Російської Федерації. Це інструмент довгострокового захисту та відновлення після ударів Росії по нашій країні. Цілком справедливо, щоб російські активи були частиною оплати Росії за їх агресію", - заявив Зеленський.
Він також подякував ЄС за підтримку всіх програм стійкості, включно з енергетичними ініціативами, програмами відбудови та освітніми програмами для українських дітей.
