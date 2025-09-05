Замороженные активы РФ должны стать частью оплаты для восстановления Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз принять решение об использовании замороженных активов России.
Об этом он сообщил во время брифинга с президентом Европейского совета Антониу Коштой на Закарпатье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нужно, чтобы мы готовили решение по (замороженным) активам Российской Федерации. Это инструмент долгосрочной защиты и восстановления после ударов России по нашей стране. Вполне справедливо, чтобы российские активы были частью оплаты России за их агрессию", - заявил Зеленский.
Он также поблагодарил ЕС за поддержку всех программ устойчивости, включая энергетические инициативы, программы восстановления и образовательные программы для украинских детей.
"На чужой кровайт рот нє разєвайт"!