РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9868 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ Восстановление Украины
455 13

Замороженные активы РФ должны стать частью оплаты для восстановления Украины, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз принять решение об использовании замороженных активов России.

Об этом он сообщил во время брифинга с президентом Европейского совета Антониу Коштой на Закарпатье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нужно, чтобы мы готовили решение по (замороженным) активам Российской Федерации. Это инструмент долгосрочной защиты и восстановления после ударов России по нашей стране. Вполне справедливо, чтобы российские активы были частью оплаты России за их агрессию", - заявил Зеленский.

Он также поблагодарил ЕС за поддержку всех программ устойчивости, включая энергетические инициативы, программы восстановления и образовательные программы для украинских детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ЕС скептически относятся к использованию замороженных активов РФ для Украины, - Будрис

Автор: 

Зеленский Владимир (21830) замороженные активы (320)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Відновлювач ти наш, асфальтоукладчик.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:32 Ответить
+4
І стануть. Тільки не при тобі і п'яти твоїх менеджерів.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:33 Ответить
+4
При умові усунення злодія зеленського і його банди від влади. Міндіч - фуфло! Ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла
показать весь комментарий
05.09.2025 13:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відновлювач ти наш, асфальтоукладчик.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:32 Ответить
Там і всього замороженого не вистачить.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:33 Ответить
І стануть. Тільки не при тобі і п'яти твоїх менеджерів.
показать весь комментарий
05.09.2025 13:33 Ответить
Бояться - кажуть шо тоді нам перестануть довіряти і капітали арабських шейхів попливуть у другі місця
показать весь комментарий
05.09.2025 13:37 Ответить
При умові усунення злодія зеленського і його банди від влади. Міндіч - фуфло! Ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла
показать весь комментарий
05.09.2025 13:38 Ответить
Это сказки для местной бОтвы! Никто ничего никому! А вы, сритесь на здоровье!
показать весь комментарий
05.09.2025 13:38 Ответить
Ейхман:" Я вражений, як ця людина могла стати штандартенфюрером СС."
показать весь комментарий
05.09.2025 13:42 Ответить
війна вже закінчилася? чого не дають російські активи на те, щоб поставити росію на місце зараз? казки набридли
показать весь комментарий
05.09.2025 13:47 Ответить
офігеть, він вже ділить шкуру невбитого ведмідя, щоб це держава отримала, ти зі своми сраними менаджерами маєш під суд попасти
показать весь комментарий
05.09.2025 13:47 Ответить
Оманській Гниді головне бабло

показать весь комментарий
05.09.2025 13:52 Ответить
Зє варто нагадати "жарт" з його улюбленого кавеену:
"На чужой кровайт рот нє разєвайт"!
показать весь комментарий
05.09.2025 13:55 Ответить
Хто про що, в пейсатий про гроші
показать весь комментарий
05.09.2025 14:05 Ответить
мають стати частиною оплати для відновлення України - а стануть наповненням кишень канабісних
показать весь комментарий
05.09.2025 14:31 Ответить
 
 