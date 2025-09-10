Фон дер Ляйен предлагает предоставить Украине репарационный кредит

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте предложила срочно разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Она подчеркнула, что именно развязала эту войну и должна платить за это.

"Поэтому нам необходимо срочно разработать новое решение по финансированию военных действий Украины на основе замороженных российских активов. Используя денежные средства, связанные с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут затронуты. И риск придется нести коллективно", - пояснила фон дер Ляйен.

Также читайте: В ЕС скептически относятся к использованию замороженных активов РФ для Украины, - Будрис

Президент ЕК отметила, что Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации, а эти деньги помогут Украине уже сегодня.

"Но они также будут иметь решающее значение для безопасности Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Например, для финансирования сильных украинских вооруженных сил как первой линии гарантий безопасности", - добавила она.

Еврокомиссия планирует предложить новую программу, которая будет поддерживать инвестиции в потенциал Вооруженных Сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замороженные активы РФ должны стать частью оплаты для восстановления Украины, - Зеленский