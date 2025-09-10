Фон дер Ляйен предлагает предоставить Украине репарационный кредит
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте предложила срочно разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Она подчеркнула, что именно развязала эту войну и должна платить за это.
"Поэтому нам необходимо срочно разработать новое решение по финансированию военных действий Украины на основе замороженных российских активов. Используя денежные средства, связанные с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут затронуты. И риск придется нести коллективно", - пояснила фон дер Ляйен.
Президент ЕК отметила, что Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации, а эти деньги помогут Украине уже сегодня.
"Но они также будут иметь решающее значение для безопасности Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Например, для финансирования сильных украинских вооруженных сил как первой линии гарантий безопасности", - добавила она.
Еврокомиссия планирует предложить новую программу, которая будет поддерживать инвестиции в потенциал Вооруженных Сил Украины.
Щось переклад такий, що це саме Президентка Єврокомісії розв'язала війну. Журналісти, перечитуйте текст за собою.
Нам потрібна зброя.Багато зброї,Високотехнологічної.Далекобійної.