РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13156 посетителей онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
1 445 15

Фон дер Ляйен предлагает предоставить Украине репарационный кредит

Реоперационный кредит для Украины. Что предлагают в Евросоюзе?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте предложила срочно разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Она подчеркнула, что именно развязала эту войну и должна платить за это.

"Поэтому нам необходимо срочно разработать новое решение по финансированию военных действий Украины на основе замороженных российских активов. Используя денежные средства, связанные с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут затронуты. И риск придется нести коллективно", - пояснила фон дер Ляйен.

Также читайте: В ЕС скептически относятся к использованию замороженных активов РФ для Украины, - Будрис

Президент ЕК отметила, что Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации, а эти деньги помогут Украине уже сегодня.

"Но они также будут иметь решающее значение для безопасности Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Например, для финансирования сильных украинских вооруженных сил как первой линии гарантий безопасности", - добавила она.

Еврокомиссия планирует предложить новую программу, которая будет поддерживать инвестиции в потенциал Вооруженных Сил Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замороженные активы РФ должны стать частью оплаты для восстановления Украины, - Зеленский

Автор: 

Еврокомиссия (1531) Евросоюз (17546) Урсула фон дер Ляйен (617) замороженные активы (324)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Цитата: Вона наголосила, що саме розв'язала цю війну та має платити за це. Джерело: https://censor.net/ua/n3573273

Щось переклад такий, що це саме Президентка Єврокомісії розв'язала війну. Журналісти, перечитуйте текст за собою.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:15 Ответить
+2
Нажаль,кредити тільки породжують все вишуканіші і цинічніші методи корупції.
Нам потрібна зброя.Багато зброї,Високотехнологічної.Далекобійної.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:16 Ответить
+2
А наталия истомина - це суто 3країнською? Щн й прапор - або впн, або в борделі.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самі активи не будуть зачеплені - как это?... проценты вроде уже выплачивают?.. да и денег там в сумме что-то около 300 млрд
показать весь комментарий
10.09.2025 11:04 Ответить
😀для тих хто повертатиме щось дістанеться??хоч би по парі тисяч паркан змінити та дах відремонтувати бо віддавати довго прийдеться,в стані розрухи та економічного колапсу
показать весь комментарий
10.09.2025 11:09 Ответить
Зеля в любому випадку не залишить нічого.
показать весь комментарий
10.09.2025 12:27 Ответить
так побільше нам кредитів різних,щоб дайБог все закінчиться будемо вам віддавати тим що ще залишилося та ввннутрішніми органами,можемо почати з поліції,вони хоча й тупі нероби,длля с/г робіт підійдуть
показать весь комментарий
10.09.2025 11:06 Ответить
А наталия истомина - це суто 3країнською? Щн й прапор - або впн, або в борделі.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:18 Ответить
як на мене судячі з дати регистрації,ти завчастно просунута кацапська ботва,головна ціль якої сіяти розбрат,викликати недовіру,ненавість між учасниками на цьому ресурсі,деструктивна ворожа діяльність на догоду кримлю....
показать весь комментарий
10.09.2025 11:22 Ответить
Цитата: Вона наголосила, що саме розв'язала цю війну та має платити за це. Джерело: https://censor.net/ua/n3573273

Щось переклад такий, що це саме Президентка Єврокомісії розв'язала війну. Журналісти, перечитуйте текст за собою.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:15 Ответить
Нажаль,кредити тільки породжують все вишуканіші і цинічніші методи корупції.
Нам потрібна зброя.Багато зброї,Високотехнологічної.Далекобійної.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:16 Ответить
Дайте репараційний кредит цій владі. Вона буде дуже рада.
показать весь комментарий
10.09.2025 11:46 Ответить
Неяких грошей шмарклі давати не треба !
показать весь комментарий
10.09.2025 12:23 Ответить
 
 