РФ копіює успішні українські технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів, - Сирський
Індустрія дронів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Атаки дронів на російські об'єкти
Сирський заявив, що українські дрони завдали ворогу серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу.
"Йдеться про знищення та пошкодження об’єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони, а також - ефективну роботу дронів безпосередньо на лінії фронту", - зазначив він.
Доповідь розвідки
"Противник продовжує адаптуватися і, уже традиційно, копіювати наші успішні технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує - а випереджає. Наше завдання - постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем.
Протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили", - розповів головнокомандувач ЗСУ.
За словами Сирського, наразі розширюють структури "Лінії дронів", формують нові підрозділи та здійснюють інтенсивну підготовку екіпажів.
Наразі продовжують посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу військ РФ.
Deep Strike
"Послідовно знижуємо військовий та економічний потенціал російської федерації. У серпні було уражено низку важливих цілей: НПЗ, об’єкти воєнно-промислового комплексу, виробничі потужності, що забезпечують армію рф пальним, дронами та ракетами", - наголосив Сирський.
РЕБ
Головнокомандувач зазначив, що РФ нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА, що вимагає посилення українських підрозділів радіоелектронної боротьби.
"Масштабуємо спроможності РЕБ, і вже бачимо результат - у серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобами", - додав він.
Під час наради також особливу увагу приділили аналізу бойового застосування дронів, а також комплексній обробці великих масивів інформації. Аналітика використання БпЛА дозволяє оперативно коригувати тактику, підвищувати ефективність і випереджати противника.
такотож.....
А от неклепати кількість з іншими БЧ,заважає мародер зє зі своїми менеджерами.
кажуть, що тільки в сбу та набу.
і, більш ніде.
якось же пробралася, до наших зелених патріотів!
на ********** з технологіями дупа
от, чому підари на сумщині, харківщині, дніпропетровщині?
тому, що вони все у нас копіюють.
так би, відразу і сказав.
а то, курськ те, курск се.....
а ще цікаво що деякі кацапські губернатори прокравшись на обороні отримали кулю і терміни, а в нас такі особи далі працюють, отримують підвищення
може кацапи цю ідею в нас крадуть ?
- гроші - освоїли
- але дрони не виготовляли, бо росія їх скопіює. Так би мовити, заглянули аж на 2 кроки вперед