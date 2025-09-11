РФ копіює успішні українські технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів, - Сирський

Індустрія дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Атаки дронів на російські об'єкти

Сирський заявив, що українські дрони завдали ворогу серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу.

"Йдеться про знищення та пошкодження об’єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони, а також - ефективну роботу дронів безпосередньо на лінії фронту", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз виділить авансом 6 млрд євро на виробництво дронів для України, - фон дер Ляєн

Доповідь розвідки

"Противник продовжує адаптуватися і, уже традиційно, копіювати наші успішні технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує - а випереджає. Наше завдання - постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем.

Протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, наразі розширюють структури "Лінії дронів", формують нові підрозділи та здійснюють інтенсивну підготовку екіпажів.

Наразі продовжують посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу військ РФ.

Читайте: Рішення щодо збиття російських дронів над Україною силами НАТО поки немає, - Сікорський

Deep Strike

"Послідовно знижуємо військовий та економічний потенціал російської федерації. У серпні було уражено низку важливих цілей: НПЗ, об’єкти воєнно-промислового комплексу, виробничі потужності, що забезпечують армію рф пальним, дронами та ракетами", - наголосив Сирський.

РЕБ

Головнокомандувач зазначив, що РФ нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА, що вимагає посилення українських підрозділів радіоелектронної боротьби.

"Масштабуємо спроможності РЕБ, і вже бачимо результат - у серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобами", - додав він.

Під час наради також особливу увагу приділили аналізу бойового застосування дронів, а також комплексній обробці великих масивів інформації. Аналітика використання БпЛА дозволяє оперативно коригувати тактику, підвищувати ефективність і випереджати противника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни втратили майже 300 тисяч військових від початку року,- Сирський. ВIДЕО