Новини Індустрія дронів
1 576 37

РФ копіює успішні українські технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів, - Сирський

Індустрія дронів

Сирський провів нараду щодо Сил безпілотних систем. Що відомо?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з питань розвитку Сил безпілотних систем.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Атаки дронів на російські об'єкти

Сирський заявив, що українські дрони завдали ворогу серйозного ураження як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу.

"Йдеться про знищення та пошкодження об’єктів логістики і забезпечення, зокрема нафтопереробних заводів, складів боєприпасів, систем протиповітряної оборони, а також - ефективну роботу дронів безпосередньо на лінії фронту", - зазначив він.

Доповідь розвідки

"Противник продовжує адаптуватися і, уже традиційно, копіювати наші успішні технології, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує - а випереджає. Наше завдання - постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем.

Протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

За словами Сирського, наразі розширюють структури "Лінії дронів", формують нові підрозділи та здійснюють інтенсивну підготовку екіпажів.

Наразі продовжують посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу військ РФ.

Deep Strike

"Послідовно знижуємо військовий та економічний потенціал російської федерації. У серпні було уражено низку важливих цілей: НПЗ, об’єкти воєнно-промислового комплексу, виробничі потужності, що забезпечують армію рф пальним, дронами та ракетами", - наголосив Сирський.

РЕБ

Головнокомандувач зазначив, що РФ нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА, що вимагає посилення українських підрозділів радіоелектронної боротьби.

"Масштабуємо спроможності РЕБ, і вже бачимо результат - у серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобами", - додав він.

Під час наради також особливу увагу приділили аналізу бойового застосування дронів, а також комплексній обробці великих масивів інформації. Аналітика використання БпЛА дозволяє оперативно коригувати тактику, підвищувати ефективність і випереджати противника.

Топ коментарі
+15
дохєра бабла на фламіндічі вбухали
показати весь коментар
11.09.2025 09:51 Відповісти
+13
А навіщо кацапам копіювати, в МО України на керівних посадах виключно кацапи, то хіба не передадуть?
показати весь коментар
11.09.2025 09:49 Відповісти
+9
Заважають бізнес-партнери Боневтіка Позорно-Брехливого: міндічі, шурми, чернишови та інші. Всі доять з дронів мільярди. Якби не вони то Україна виготовила б у п'ять разів більше нормальних дронів і давно погнала кацапів з Донбасу.
показати весь коментар
11.09.2025 09:53 Відповісти
А нам шо мішає наклепати Шахедів зі 100кг вибухівки
показати весь коментар
11.09.2025 09:49 Відповісти
дохєра бабла на фламіндічі вбухали
показати весь коментар
11.09.2025 09:51 Відповісти
а, ти хоч знаєш, скільки коштує, тільки одна рожева фарба?
такотож.....
показати весь коментар
11.09.2025 09:54 Відповісти
Заважають бізнес-партнери Боневтіка Позорно-Брехливого: міндічі, шурми, чернишови та інші. Всі доять з дронів мільярди. Якби не вони то Україна виготовила б у п'ять разів більше нормальних дронів і давно погнала кацапів з Донбасу.
показати весь коментар
11.09.2025 09:53 Відповісти
Те саме, що й з ракетами. Відсутність технічних спеціалістів. Не може апріорі компанія з кіношним минулим виробляти продукцію оборонного призначення. І взагалі то "наклепати" досить невдалий термін. Клепають косу. А таку продукцію РОЗРОБЛЯЄ великий колектив досить розумних в технічному плані людей.
показати весь коментар
11.09.2025 09:57 Відповісти
А шо там так сильно розробляти? - "образец" же перед очима - шо кацапи в Єлабузі й роблять - клепають Шахеди /Герані/
показати весь коментар
11.09.2025 10:01 Відповісти
Ось в чому наша біда. Поки в нас не виросте покоління технічно грамотних і освічених людей (а це довгий процес!) - діла не буде. Візьміть за "образєц" будь яку річ навколо Вас. Телефон, холодильник, мікрохвильову піч. І "наклепайте" в Україні. Можете ноутбук спробувати. "Образєц" перед Вами. Всі скажуть Вам дякую.
показати весь коментар
11.09.2025 10:06 Відповісти
В нас ці покоління нікуди й не зникали. Проблема ж в тому що керують клоуни і обслуга олігархів яка сама хоче срати в золоті унітази як їх пани.
показати весь коментар
11.09.2025 10:20 Відповісти
На жаль не можу погодитися з вами. Не треба глибокого аналізу. Порівняйте (якщо є можливість) якість освіти випускників шкіл хоча б 1985-1995 року і зараз. Про вищу освіту й кури балакали. Лікування будь якої хвороби починається з постановки правильного діагнозу. Й не менш важливо, його прийняття. Це якщо робити як слід. Все інше зветься невіглаством.
показати весь коментар
11.09.2025 10:28 Відповісти
А я за шо? - шоб було шось сильно своє - потрібні роки - Пд. Корея - а можна копіювати - Китай - а нам ці Шахеди потрібні ше на вчора - зараз всі в когось шось списують
показати весь коментар
11.09.2025 11:14 Відповісти
Вам не спадало на думку, що ця компанія - лише ширма. Саме ширма, а не прокладка. Для конспірації.
показати весь коментар
11.09.2025 10:07 Відповісти
І за цю створену ширму вони будуть отримувати хороші гроші.
показати весь коментар
11.09.2025 10:14 Відповісти
Де взяти стільки потужної (не саморобної!) вибухівки?!
А от неклепати кількість з іншими БЧ,заважає мародер зє зі своїми менеджерами.
показати весь коментар
11.09.2025 10:30 Відповісти
А навіщо кацапам копіювати, в МО України на керівних посадах виключно кацапи, то хіба не передадуть?
показати весь коментар
11.09.2025 09:49 Відповісти
нєнє!
кажуть, що тільки в сбу та набу.
і, більш ніде.
показати весь коментар
11.09.2025 09:55 Відповісти
зучора новоприставленого рнбо-шника по усіх підлогах писком водять
показати весь коментар
11.09.2025 10:01 Відповісти
от, криса!
якось же пробралася, до наших зелених патріотів!
показати весь коментар
11.09.2025 10:06 Відповісти
копіює китай та надає **********, який застосовує проти нас
на ********** з технологіями дупа
показати весь коментар
11.09.2025 09:49 Відповісти
Сумно, не має стратегії, наше керівництво ЗСУ так і Держави далеке від реальності. Нажаль!
показати весь коментар
11.09.2025 09:52 Відповісти
Ви ще більше розказуйте,показуйте Українські розробки блд.
показати весь коментар
11.09.2025 09:52 Відповісти
Кацапе а як вони москалям попадають!
показати весь коментар
11.09.2025 09:54 Відповісти
так от, чому ми кожного дня відступаємо?
от, чому підари на сумщині, харківщині, дніпропетровщині?
тому, що вони все у нас копіюють.
так би, відразу і сказав.
а то, курськ те, курск се.....
показати весь коментар
11.09.2025 09:58 Відповісти
Балачки творожнікова-порожній звук.
показати весь коментар
11.09.2025 09:59 Відповісти
Мені цікаво, з кого вони зкопіювали їшаків ?!!!
показати весь коментар
11.09.2025 10:00 Відповісти
З нашого Їшака
показати весь коментар
11.09.2025 10:22 Відповісти
так і ви копіюєте силову -м'ясні штурми брехню хабарництво і багато інших кацапських досягнень
а ще цікаво що деякі кацапські губернатори прокравшись на обороні отримали кулю і терміни, а в нас такі особи далі працюють, отримують підвищення
може кацапи цю ідею в нас крадуть ?
показати весь коментар
11.09.2025 10:05 Відповісти
Чого ми не копіюємо "іскандери", "арєшніки", "кинджали" !?
показати весь коментар
11.09.2025 10:08 Відповісти
Сирок, то може час і тобі скопіювати в москалів дещо? Наприклад централізоване масштабування нових технологій? Чи ми повинні вічно воювати за схемою: добровольці і волонтери винайшли якусь корисну річ - держава послала їх лісом - люди купляють це військовим за донати - москалі оцінили, скопіювали і завалили весь фронт аналогами?
показати весь коментар
11.09.2025 10:17 Відповісти
а ще більш віругідно - хтось злива за гроші. бо з уламків багато не накопіюєш
показати весь коментар
11.09.2025 10:19 Відповісти
Не тільки копіюють,але й МАСШТАБУЮТЬ!
показати весь коментар
11.09.2025 10:25 Відповісти
ну з дронами-перехоплювачами ми зробили хід конем:

- гроші - освоїли

- але дрони не виготовляли, бо росія їх скопіює. Так би мовити, заглянули аж на 2 кроки вперед
показати весь коментар
11.09.2025 10:25 Відповісти
тільки ми не можемо вже пятий рік сраного шахеду скопіювати....бо зелена наволоч краде як не в себе
показати весь коментар
11.09.2025 10:27 Відповісти
бо начальство з Генштабу РФ не дозволяє
показати весь коментар
11.09.2025 10:33 Відповісти
Із "зеленими торгашами" ,та менеджерами з їхнього ж Юдиного роду,рашистам нічого не потрібно копіювати.Їм продаються готові розробки
показати весь коментар
11.09.2025 10:38 Відповісти
Так патентуйте, ще бабла підкосите....
показати весь коментар
11.09.2025 10:44 Відповісти
Дякуючи тим,хто має звязки з росією,хто працює на росію.
показати весь коментар
11.09.2025 11:11 Відповісти
А наші перевершили ворога у застосуванні дронів на оптоволокні, почали застосовувати "Булаву" як аналог "Ланцета" - ці процеси завжди обопільні.
показати весь коментар
11.09.2025 11:12 Відповісти
 
 