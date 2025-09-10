Рішення щодо збиття російських дронів над Україною силами НАТО поки немає, - Сікорський
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів про телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою щодо можливого збиття російських ракет та дронів над Україною силами ППО держав НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.
У Сікорського запитали про заклики України про те, щоб авіація і протиповітряна оборона НАТО могли збивати російські дрони й ракети, які загрожують повітряному простору Альянсу.
Польський міністр відповів, що 10 вересня очільник МЗС Андрій Сибіга повторив цей заклик у розмові з ним.
Однак Сікорський додав, що "певним оперативним обмеженням для наших пілотів є турбота про те, щоб нікому не заподіяти шкоди на землі".
"Тим часом Україна просить нас, щоб, якщо щось явно наближається до наших кордонів і становить для нас пряму загрозу, ми могли це робити над їхньою територією", - наголосив Сікорський.
Він додав, що "жодних рішень з цього питання не ухвалено".
Нагадаємо, раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що системи ППО України та партнерів повинні працювати разом для перехоплення російських ракет і дронів.
