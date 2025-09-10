УКР
Рішення щодо збиття російських дронів над Україною силами НАТО поки немає, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів про телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою щодо можливого збиття російських ракет та дронів над Україною силами ППО держав НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

У Сікорського запитали про заклики України про те, щоб авіація і протиповітряна оборона НАТО могли збивати російські дрони й ракети, які загрожують повітряному простору Альянсу.

Польський міністр відповів, що 10 вересня очільник МЗС Андрій Сибіга повторив цей заклик у розмові з ним.

Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів", - Зеленський

Однак Сікорський додав, що "певним оперативним обмеженням для наших пілотів є турбота про те, щоб нікому не заподіяти шкоди на землі".

"Тим часом Україна просить нас, щоб, якщо щось явно наближається до наших кордонів і становить для нас пряму загрозу, ми могли це робити над їхньою територією", - наголосив Сікорський.

Він додав, що "жодних рішень з цього питання не ухвалено".

Мерц про заліт "шахедів у Польщу: Росія поставила під загрозу людські життя в державі, яка є членом НАТО та ЄС

Нагадаємо, раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що системи ППО України та партнерів повинні працювати разом для перехоплення російських ракет і дронів.

НАТО (6751) Польща (8814) Сікорський Радослав (302) Сибіга Андрій (647) дрони (5470) Шахед (1451)
Топ коментарі
+11
Клоуни....ви думаєте нагодувати тигра нами, але тигр добереться і до вас
показати весь коментар
10.09.2025 20:26 Відповісти
+7
показати весь коментар
10.09.2025 20:51 Відповісти
+6
показати весь коментар
10.09.2025 20:28 Відповісти
Клоуни....ви думаєте нагодувати тигра нами, але тигр добереться і до вас
показати весь коментар
10.09.2025 20:26 Відповісти
Історія боляче б'є тих , хто її не вчить !
показати весь коментар
10.09.2025 20:36 Відповісти
не треба порівнювати шакалів з тиграми...
показати весь коментар
10.09.2025 20:57 Відповісти
та невже хтось думає що шакали могли хоч пернуть без дозволу США
а не тіки розпродати зброї на дві армії
отож гроші за УРСР літаки та танки пішли на побудову нових заводів в США
показати весь коментар
10.09.2025 21:17 Відповісти
Это середина девяностых?
Это рейгономика.
на побудову нових заводів у Китаї
показати весь коментар
10.09.2025 22:55 Відповісти
Поляки не тигри і шакали , поляки гієни .
показати весь коментар
10.09.2025 21:28 Відповісти
тут мова про кацапів.
показати весь коментар
10.09.2025 21:33 Відповісти
Пане Сікорський, ваше ППО голосно обісралося на весь світ. З повагою.
показати весь коментар
10.09.2025 21:41 Відповісти
Це ви про укр владу і бусифікованих?
показати весь коментар
10.09.2025 21:56 Відповісти
Збивайте краще у себе.
показати весь коментар
10.09.2025 20:27 Відповісти
Вони не вміють... з 19-ти збили 4... Решта просто впали, коли пальне закінчилося...
показати весь коментар
10.09.2025 20:36 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 20:28 Відповісти
Не наїжджайте на Сікорського; він чи не єдиний притомний політик у Польщі.
показати весь коментар
10.09.2025 20:30 Відповісти
добре. не будемо...
показати весь коментар
10.09.2025 20:31 Відповісти
нема і не буде
показати весь коментар
10.09.2025 20:32 Відповісти
😂🤣🤣Я б дуже здивувався, якби було інакше, Пуйло доречі теж.
показати весь коментар
10.09.2025 20:33 Відповісти
і не буде 100%
показати весь коментар
10.09.2025 20:34 Відповісти
І не буде ніяких рішень, бо вся ната наклала в штани й закрили очі на злочини кремлівського маніака. Думають їх пронесе? Ну-ну))
показати весь коментар
10.09.2025 20:37 Відповісти
Він додав, що "жодних рішень з цього питання не ухвалено".
І не буде. Міф дванадцятирічної давності весьмирснами полетів у трубу.
показати весь коментар
10.09.2025 20:37 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 20:39 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 20:44 Відповісти
Добре що хоч над своєю територією розбивали дрони і не побоялися спровокувати кацапів.
показати весь коментар
10.09.2025 20:49 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 20:51 Відповісти
а когда будет?!когда рашисты лиссабон возьмут?!
показати весь коментар
10.09.2025 20:53 Відповісти
Долучайтесь, і чим раніше тим краще.
показати весь коментар
10.09.2025 20:56 Відповісти
Час уже витягати голову з піску
показати весь коментар
10.09.2025 21:18 Відповісти
полякам зараз треба вводити війська і брати під контроль ПВО ту частину яка було Польщею до захоплення військами сраліна в 1939. Мотивація та ж що й х йла захист поляків !
Це булоб те що змінить ситуацію. а якщо здадуть Україну і кадировці погонять українців на ЄС то буде руська ес.
Невже це херівники ЄС не розуміють. Розуміють.
Знать виконують чієсь завдання вичистити ЄС від тубільців.
показати весь коментар
10.09.2025 21:20 Відповісти
ПУК-ПУК
КАК~КАК
ПШ-ПШ
пШистко обісралися
показати весь коментар
10.09.2025 21:24 Відповісти
Ну что там? Польша уже извинилась перед россией за сбитые беспилотники? Найдите уже в себе смелости и извинитесь))
показати весь коментар
10.09.2025 21:26 Відповісти
та за пошкодження екологічної системи території поряд зі смоленським летовищем урядовим польським літаком ТУ-154.
показати весь коментар
10.09.2025 21:54 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 22:25 Відповісти
Ну, то есть мы добиваемся гарантий от вот этих вот людей?
показати весь коментар
10.09.2025 22:49 Відповісти
 
 