Мерц про заліт "шахедів у Польщу: Росія поставила під загрозу людські життя в державі, яка є членом НАТО та ЄС

канцлер Німеччини Мерц

Німецький уряд найрішучіше засуджує порушення повітряного простору Польщі російськими "шахедами"..

Про це в соцмережі Х написав канцлер ФРН Фрідріх Мерц, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Польща поінформувала союзників по НАТО про порушення свого повітряного простору озброєними російськими дронами. Уряд Німеччини рішуче засуджує ці агресивні дії Росії. Росія поставила під загрозу життя людей у державі, яка є членом НАТО та ЄС", - зазначив він.

Мерц додав, що ці безрозсудні дії є черговими у довгій низці провокацій у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО.

Конгрес США підтримує позицію Трампа та готовий ухвалити нищівні санкції проти РФ, - сенатор Грем

"Добре, що Польща разом із союзниками по НАТО вчасно розпізнала цю небезпеку і змогла її усунути. На прохання Польщі Рада НАТО сьогодні обговорила дії Росії відповідно до статті 4 Договору про НАТО. НАТО є і залишається готовим до оборони", - резюмував Мерц.

НАТО (6751) Польща (8814) Мерц Фрідріх (245)
+7
Що, ну i? Це не якісь там аборигени, що населяють джунглі від Львова до Харкова. Це вже загроза справжнім білим людям!!!
10.09.2025 19:53 Відповісти
+6
Он говорит как будто в ЕС и НАТО люди высшей расы которых нельзя трогать. В то время когда украинцы гибнут каждый день. Мозгов даже для элементарных вещей не хватает.
10.09.2025 19:59 Відповісти
+5
ну, і ?
10.09.2025 19:45 Відповісти
ну, і ?
10.09.2025 19:45 Відповісти
ну і ну
10.09.2025 19:47 Відповісти
схоже що Польща раптом випала з НАТО, старі члени НАТО загубили Польщу
10.09.2025 19:59 Відповісти
далі повітряни бульбашки)
10.09.2025 19:48 Відповісти
Із заднього проходу?
10.09.2025 19:52 Відповісти
Що, ну i? Це не якісь там аборигени, що населяють джунглі від Львова до Харкова. Це вже загроза справжнім білим людям!!!
10.09.2025 19:53 Відповісти
схоже що життя поляків теж вважається неважливим для західних європейців та американців.
10.09.2025 19:58 Відповісти
Не без цього. Але поляки вже йдуть у статусі як «аборигени, що населяють білі землі», а не джунглі. А там вже й до «білих людей» недалеко, тому й занепокоєння.
10.09.2025 20:01 Відповісти
когда хохол родился - еврей заплакал. а шо не съедим - то понадкусываем. и кто таких победит?
10.09.2025 20:06 Відповісти
АААЗОХЕНВЕЙ!!! Та шо таке ти кажеш??? Абалдєть шо робиться!
10.09.2025 19:47 Відповісти
10.09.2025 19:47 Відповісти
Агентство Reuters з посиланням на джерело в Альянсі повідомило, що попередні дані вказують: інцидент у Польщі був навмисним вторгненням російських дронів.
"Один дрон - це помилка, але кілька дронів - це вже не помилка", - заявив колишній заступник помічника міністра оборони США Джим Таунсенд в ефірі BBC.
На його думку, подія "швидше за все, є тестом - перевіркою часу реакції НАТО та готовності відповідати".
10.09.2025 19:48 Відповісти
Кремль однозначно хоче вплинути на адміністрацію Трампа, але також - створити ще більше розколів і тертя в Польщі, в Європі та в NATO щодо того, як реагувати на подібні дії Росії.
10.09.2025 19:56 Відповісти
То Навроцький з Йухлом посварилися. Рижа мавпа їх помирить.
10.09.2025 19:48 Відповісти
Мерц після такого ти маєш заявити що зі складів Бундесверу невідомі вкрали два десятки Таурусів і де вони-невідомо...
10.09.2025 19:48 Відповісти
Нова міра стурбованості: найрішучіше засуджує. Треба доповнити словник дипломатичних висловів.
10.09.2025 19:49 Відповісти
і Шо далі... 🤔🤔
10.09.2025 19:49 Відповісти
Життя українців - які не є в НАТО - МЕНШ ЦІННІ?
10.09.2025 19:49 Відповісти
А хіба дії європи ще не відповіли вам на це питання?
10.09.2025 19:58 Відповісти
На тлі шахедів НАТО закупило дуже міскі багато разові памперси.
10.09.2025 19:50 Відповісти
Взагалі НАТО просто вражає своєю рішучістю!!!
10.09.2025 19:50 Відповісти
А ставити під загрозу життя людей країн, що не входять у НАТО чи ЄС можна?
10.09.2025 19:52 Відповісти
За логікою європи, якщо "життя людей країн, що не входять у НАТО чи ЄС захищають життя людей країн, що входять у НАТО чи ЄС" - можна.
10.09.2025 20:00 Відповісти
Куколдська позиція НАТО , куколдство Трампа - зробили так, що тепер на НАТО ні хто не звертає увагу. Наступним буде захоплення Сувалкського коридору із подальшими глибокими схвильованостями, стурбованостями членів НАТО. Потім Трамп віддасть Тайвань і скоротить свої збройні сили, поставить на прикол авіаносці і розпустить їх команди
10.09.2025 19:52 Відповісти
Прогрес відчутний-"найрішучіше"засудження це вам не просто засудження! Так,дивись,і до "ай-яй-яй" недалеко!
10.09.2025 19:53 Відповісти
ЄС та НАТО ніззя, Україну можна. Так і запишемо.
10.09.2025 19:55 Відповісти
Рашен-гебельс тв каже,що це фейк.Типу їхні дрони не мають такої дальності,а запустила їх Україна.З території білораші.
Щоб посварити два братні народи-поольський і рашіянський.
10.09.2025 19:56 Відповісти
на хвіст солі їй насипте…..
10.09.2025 19:57 Відповісти
І шо?
Проконсультуєтєсь і фсьо.
10.09.2025 19:58 Відповісти
Он говорит как будто в ЕС и НАТО люди высшей расы которых нельзя трогать. В то время когда украинцы гибнут каждый день. Мозгов даже для элементарных вещей не хватает.
10.09.2025 19:59 Відповісти
Вони так і вважають.
10.09.2025 20:02 Відповісти
Він говорить те, що думає. Прямо, не криючись і не загортаючи в гарну обгортку, як було колись. Питання, коли ми нарешті почуємо/усвідомимо це і зробимо висновки.
10.09.2025 20:03 Відповісти
Он слишком глуп даже для политика.
10.09.2025 20:09 Відповісти
Якщо він "глуп", то хто тоді ми?
10.09.2025 20:24 Відповісти
Тобто є життя "людей " які поставлені під загрозу .. А ті дикуни ,що знаходяться поза межами ЄС - вони нібито і не люди зовсім. . Якісь варвари ,яких не шкода - на відміну від "цивілізованих людей ЄС ."
Це все ,що потрібно знати про ці "демократичні цінності, життя людини ,як найвища цінність " - та іншу демагогію та словоблуддя євробюрократів .
10.09.2025 19:59 Відповісти
Мислячим українцям це давно зрозуміло.
10.09.2025 20:03 Відповісти
10.09.2025 20:03 Відповісти
+
10.09.2025 20:03 Відповісти
🤣 рівень стурбованості зашкалює
10.09.2025 20:03 Відповісти
Мерц, а життя українців, Загрози їхнім Життям життям їх дітей, вас, судячи з усього, турбують менше ніж життя людей із держав нато???
10.09.2025 20:04 Відповісти
Тварі Українців життя не рахується тому просрочений зробив концтабір в Україні
10.09.2025 20:05 Відповісти
боже, яке лихо! хіба так можна з людями шо мешкають в НАТО та ЄС?! краще нехай летять вони всі вже в Україну. вона ж то не є член НАТО та ЄС ...
10.09.2025 20:05 Відповісти
А що воно міняє - ті ваші «союзи»?!!! З християнської точки зору, великий гріх вбивати невинного і без різниці в яку фуйню він включений. Просто західні політики стали цинічними і безголовими.
10.09.2025 20:08 Відповісти
У Пуйла дупа вже над головою висить. Тому натякає, що він божевільний, і пора "дагаварітся пасрєдінє".
10.09.2025 20:09 Відповісти
Німецький уряд найрішучіше))) засуджує!!)) ще по-моєму такого не було))
10.09.2025 20:10 Відповісти
Я вже дійщов до думки що на Заході наразі цілі лігвістичні лабораторії працюють над словосполученнями. Щоб кожен раз підвищувати ,,потужність,, сказаного.
10.09.2025 20:28 Відповісти
Поки шахед не прилетить в якусь натівську базу, так і будуть яйця чухати.
10.09.2025 20:19 Відповісти
і то, зовсім не факт що навіть після цього адекватно відреагують
10.09.2025 20:22 Відповісти
Людські життя, пане, є людські життя. Хоч на Манхетені, хоч в Берліні, хоч в хащах Амазонії, чи джунглях Індії. Не кажучи вже про нинішній стан речей в Україні. Ні природа, ні бог людей на сорти не ділили.
10.09.2025 20:22 Відповісти
це фашизм?
10.09.2025 20:40 Відповісти
 
 