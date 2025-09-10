Мерц про заліт "шахедів у Польщу: Росія поставила під загрозу людські життя в державі, яка є членом НАТО та ЄС

Німецький уряд найрішучіше засуджує порушення повітряного простору Польщі російськими "шахедами"..

Про це в соцмережі Х написав канцлер ФРН Фрідріх Мерц, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Польща поінформувала союзників по НАТО про порушення свого повітряного простору озброєними російськими дронами. Уряд Німеччини рішуче засуджує ці агресивні дії Росії. Росія поставила під загрозу життя людей у державі, яка є членом НАТО та ЄС", - зазначив він.

Мерц додав, що ці безрозсудні дії є черговими у довгій низці провокацій у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО.

"Добре, що Польща разом із союзниками по НАТО вчасно розпізнала цю небезпеку і змогла її усунути. На прохання Польщі Рада НАТО сьогодні обговорила дії Росії відповідно до статті 4 Договору про НАТО. НАТО є і залишається готовим до оборони", - резюмував Мерц.