Конгрес США підтримує позицію Трампа та готовий ухвалити нищівні санкції проти РФ, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США за необхідності готовий ухвалити законопроєкт про нищівні нові санкції проти РФ, які має погодити американський лідер Дональд Трамп.

Про це Грем написав в соцмережі Х.

Посадовець процитував реакцію президента США на падіння російських дронів у Польщі.

"Я повністю погоджуюся з думкою президента Трампа. Пане президенте, Конгрес з вами. Ми готові ухвалити закон, що санкціонує нищівні нові санкції та тарифи, які можна застосовувати на ваш розсуд. Наша мета — надати вам повноваження для боротьби з цією зростаючою загрозою", - наголосив Грем.

Сенатор також підтримав наполягання Трампа, щоб Європа запровадила мита проти "таких країн, як Китай та Індія, які купують дешеву російську нафту", доходи від якої підживлюють військову машину Путіна.

"Звертаюсь до Європи: сподіваюся, ви розумієте, що республіканці та демократи в Конгресі працюють разом із президентом Трампом над новими ідеями, такими як мита, щоб покласти край цій війні. Сподіваюся, ви це бачите", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили й наголосили, що готові провести консультації з Міністерством оборони Польщі з цього питання.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

