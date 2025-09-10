УКР
Новини
2 487 45

Конгрес США підтримує позицію Трампа та готовий ухвалити нищівні санкції проти РФ, - сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США за необхідності готовий ухвалити законопроєкт про нищівні нові санкції проти РФ, які має погодити американський лідер Дональд Трамп. 

Про це Грем написав в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець процитував реакцію президента США на падіння російських дронів у Польщі. 

"Я повністю погоджуюся з думкою президента Трампа.  Пане президенте, Конгрес з вами. Ми готові ухвалити закон, що санкціонує нищівні нові санкції та тарифи, які можна застосовувати на ваш розсуд. Наша мета — надати вам повноваження для боротьби з цією зростаючою загрозою", - наголосив Грем. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп та Навроцький проведуть розмову на тлі вторгнення дронів РФ у Польщу, - Білий дім

Сенатор також підтримав наполягання Трампа, щоб Європа запровадила мита проти "таких країн, як Китай та Індія, які купують дешеву російську нафту", доходи від якої підживлюють військову машину Путіна.

"Звертаюсь до Європи: сподіваюся, ви розумієте, що республіканці та демократи в Конгресі працюють разом із президентом Трампом над новими ідеями, такими як мита, щоб покласти край цій війні. Сподіваюся, ви це бачите", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив сенаторів США Грема та Блюменталя, які ініціювали санкції проти РФ

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили й наголосили, що готові провести консультації з Міністерством оборони Польщі з цього питання.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп не бачить причин для економічної ізоляції Росії, - Венс

Автор: 

Конгрес США (1258) санкції (12662) США (24254) Трамп Дональд (7103) Грем Ліндсі (124)
Топ коментарі
+12
Та давайте вже. Харош *******
показати весь коментар
10.09.2025 19:35 Відповісти
+12
Санкції, нищівні,проти росії, від Трампа. Це несумісні слова в одному осмисленому речені.
показати весь коментар
10.09.2025 19:35 Відповісти
+9
Шо, опять?!
показати весь коментар
10.09.2025 19:35 Відповісти
Та давайте вже. Харош *******
показати весь коментар
10.09.2025 19:35 Відповісти
Бреше Ліндсі Грем
показати весь коментар
10.09.2025 19:56 Відповісти
Вже потрібно війська в Україну відправляти а не санкції вводити
показати весь коментар
10.09.2025 20:02 Відповісти
Найбільший, американський ******... після трампа!
показати весь коментар
10.09.2025 20:32 Відповісти
Шо, опять?!
показати весь коментар
10.09.2025 19:35 Відповісти
трамп з чистою совістю може сказати стосовно рашки

"мы еще не начинали...."

.
показати весь коментар
10.09.2025 19:37 Відповісти
Я прямо в а-ує.
показати весь коментар
10.09.2025 19:35 Відповісти
Вдарити надпотужним ультиматумом з терміном відстрочки для початку на 99 днів!
показати весь коментар
10.09.2025 19:35 Відповісти
нові ????

бо старі то ще Президента Байдена

.
показати весь коментар
10.09.2025 19:35 Відповісти
Санкції, нищівні,проти росії, від Трампа. Це несумісні слова в одному осмисленому речені.
показати весь коментар
10.09.2025 19:35 Відповісти
старого корча зірвало з якоря
показати весь коментар
10.09.2025 19:38 Відповісти
Москва діє в межах знайомого сценарію: тисне, перевіряє реакцію НАТО, підіймає градус, але формально не переходить «червоні лінії», які б активували статтю 5 (напад на будь-яку з держав - членів Альянсу розглядається як напад на них усіх).

Саме тому, заліт "шахедів" в Польщу варто розглядати не як несподіванку, а як логічне продовження гібридної стратегії Росії.
показати весь коментар
10.09.2025 19:37 Відповісти
Це - стратегія подвійного тиску.
З одного боку - спроба змусити Київ капітулювати через ослаблення підтримки ззовні.
З іншого - вплив на внутрішню політику західних держав, передусім США.
показати весь коментар
10.09.2025 19:40 Відповісти
бла-бла-бла....
показати весь коментар
10.09.2025 19:39 Відповісти
Хана рашці - задавлять санкціями - може
показати весь коментар
10.09.2025 19:39 Відповісти
😂😂😂😂
показати весь коментар
10.09.2025 19:44 Відповісти
Доктор, у мене це...
- Що це...?
Ну як його? Ну провали в пам'яті...
- Гм-м, і давно це у вас?
Що?
- Ну провали в пам'яті?
Які провали в пам'яті...?
показати весь коментар
10.09.2025 19:40 Відповісти
не красную дорожку постелить в следующий приезд ***** а звездно-полосатую,все на что вы способны
показати весь коментар
10.09.2025 19:41 Відповісти
Пустопорожня балаканина
показати весь коментар
10.09.2025 19:43 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 19:43 Відповісти
Грем останній час багато несе всякой трамповсько дези. Пока не буде санкцій, слова сраних ковбоїв не варті нічого. Бо план Трампа - не давать зброї, санкцій та підтримувати Путіна.
показати весь коментар
10.09.2025 19:44 Відповісти
Грем вже раз обсерився з такими заявами. Мабуть йому сподобалось як по ногам тепленьке повільно сповзає у мешти. А шо, вже ж холода на носі.
показати весь коментар
10.09.2025 19:46 Відповісти
Чувак, видно, приміряє на себе кобеняк лідера респів на заміну макконела, здається.
показати весь коментар
10.09.2025 20:09 Відповісти
Можливо. Головне шоб він свою падагру в теплі тримав.
показати весь коментар
10.09.2025 20:10 Відповісти
за необхідності?!! я так розумію така необхідність в трампа виникне десь поближче до друго пришестя Христа...
показати весь коментар
10.09.2025 19:46 Відповісти
хоч кіно знімай...введуть санкції чині
показати весь коментар
10.09.2025 19:48 Відповісти
Яку нахрєн позицію? Які нахрєн санкції?? Грем, в тебе така ж деменція, як і у Трампа?
показати весь коментар
10.09.2025 19:48 Відповісти
Уявляю як в кремлі зараз ржуть, наблюдаючи цю мишину возню...
показати весь коментар
10.09.2025 19:50 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 19:51 Відповісти
Але почекати потрібно два тижні .
показати весь коментар
10.09.2025 19:53 Відповісти
це ж вже було . імпотенти
показати весь коментар
10.09.2025 19:54 Відповісти
та ви шо , а вони шо ?... а у якому році ?...
показати весь коментар
10.09.2025 19:54 Відповісти
"Ніщивні санкції"?! Ану ж, ану ж... нафта по $75? заборону торгувати паладієм, золотом, платиною, алмазами через 50 років? "теслу" вже заборонили ввозити кацапам?
показати весь коментар
10.09.2025 19:58 Відповісти
🙄 яка лють!!!!!!
показати весь коментар
10.09.2025 20:05 Відповісти
нищівні санкції... після пекельних... так діду? Донт пуш зе хорсес - вся суть трампона ійого санкцій проти роісії
показати весь коментар
10.09.2025 20:11 Відповісти
через дві неділі , кончайте вже *******
показати весь коментар
10.09.2025 20:13 Відповісти
Чергове бла-бла-бла.
показати весь коментар
10.09.2025 20:16 Відповісти
Зібралося стадо імпотентів і хваляться один перед другим, які вони невтомні коханці.
показати весь коментар
10.09.2025 20:19 Відповісти
Через два тижні. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
10.09.2025 20:23 Відповісти
Praise the boss, always always always - if you want to keep the money and perks flowing your way.
показати весь коментар
10.09.2025 20:23 Відповісти
Шо, опять обещают?
показати весь коментар
10.09.2025 20:28 Відповісти
Де ті Месники, коли вони так потрібні!?
показати весь коментар
10.09.2025 20:28 Відповісти
апо́р (також за́креп та інші; англ. constipation, лат. constipatio) - затримка випорожнення товстої кишки, утруднення дефекації з частотою до 2 разів на тиждень ...
показати весь коментар
10.09.2025 20:31 Відповісти
во первых, дед байда уже все мыслимые и не мыслимые санкции из зада ввел, Трампу нечего вводить.
А во вторых какого США должны вводить санкции против той же Индии или Китая, если их не вводит Европка? Это ж безумие. Где еврогейские санкции из зада ??? А ! Европка еще и во всю нефть росиянскую через индусов берет.

Ясно. Понятно.
показати весь коментар
10.09.2025 20:33 Відповісти
Залишилось тільки самого ініціатора, тобто Трампа переконати😂
показати весь коментар
10.09.2025 20:41 Відповісти
 
 