Трамп та Навроцький проведуть розмову на тлі вторгнення дронів РФ у Польщу, - Білий дім
Президент США Дональд Трамп проведе розмову 10 вересня з лідером Польщі Каролем Навроцьким після порушення російськими дронами повітряного простору країни.
Про це пишуть Reuters та репортер AFP Денні Кемп із посиланням на чиновника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент США Дональд Трамп і Білий дім стежать за повідомленнями з Польщі", - йдеться у повідомленні.
За словами представника Білого дому, сьогодні Трамп планує провести розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким щодо цього.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.
Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.
У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.
Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
- констатував Рьопке в мережі Х.
За його інформацією, з першого місяця року по липень поточного (тобто, за сім місяців, майже два квартали) Сполучені Штати вже імпортували з Росії товарів на 2,85 мільярда доларів США. Приблизно аналогічна сума в 3 мільярди доларів була зафіксована за весь минулий рік. Німецький журналіст вбачає в цих цифрах «небажання протистояти пану Путіну» на рівні вищого керівництва Америки.
Навроцький: Так а нам шо робити?
Трамп: Все дуже просто. Домовлятися і торгувати. Ой, вибач, у мене на другій лінії Владімір. Все, давай, до побачення.
Відзначається, що ЗСУ сьогодні збили 93% з 415 дронів і регулярно досягають такого результату, тоді як поляки за допомогою союзників з інших країн знищили всього чотири з 19 російських безпілотників, що залетіли в повітряний простір республіки.
Це навряд чи вражаючий результат для Польщі, особливо з огляду на те, якою великою кількістю техніки вона володіє, пише «BBC».