Трамп та Навроцький проведуть розмову на тлі вторгнення дронів РФ у Польщу, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп проведе розмову 10 вересня з лідером Польщі Каролем Навроцьким після порушення російськими дронами повітряного простору країни.

Про це пишуть Reuters та репортер AFP Денні Кемп із посиланням на чиновника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент США Дональд Трамп і Білий дім стежать за повідомленнями з Польщі", - йдеться у повідомленні.

За словами представника Білого дому, сьогодні Трамп планує провести розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким щодо цього.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

