УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10990 відвідувачів онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
709 24

Трамп та Навроцький проведуть розмову на тлі вторгнення дронів РФ у Польщу, - Білий дім

Навроцький і Трамп

Президент США Дональд Трамп проведе розмову 10 вересня з лідером Польщі Каролем Навроцьким після порушення російськими дронами повітряного простору країни.

Про це пишуть Reuters та репортер AFP Денні Кемп із посиланням на чиновника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент США Дональд Трамп і Білий дім стежать за повідомленнями з Польщі", - йдеться у повідомленні.

За словами представника Білого дому, сьогодні Трамп планує провести розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким щодо цього.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми будемо захищати кожен дюйм території Альянсу, - посол США при НАТО Вітакер

Що передувало?

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будріс про вторгнення російських безпілотників до Польщі: Ніхто в НАТО не в безпеці

Автор: 

Польща (8814) США (24254) Трамп Дональд (7103) Навроцький Кароль (53)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Спочатку Трампу треба розказати що таке Польща, і де вона знаходиться.
показати весь коментар
10.09.2025 17:33 Відповісти
+7
рудий заліпить, шо вірить своєму другу *****, який несамовито прагне миру, а тому у Польщі ніц не було
показати весь коментар
10.09.2025 17:33 Відповісти
+5
Трамп дасть 99 днів дедлайн для кацапстану, щоб побачити, що буде далі.
показати весь коментар
10.09.2025 17:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп дасть 99 днів дедлайн для кацапстану, щоб побачити, що буде далі.
показати весь коментар
10.09.2025 17:32 Відповісти
або 999 днів...
показати весь коментар
10.09.2025 17:40 Відповісти
до старту наступної виборчої кампанії в США залишилось менше тисячі днів...
показати весь коментар
10.09.2025 17:49 Відповісти
багатоходовочка пуйла. Тепер є привід всі кршти ЕС та США направити до поляків а не проти рф не на війну з РФ! Красиво підори працюють і викороистовують свої агентів яким тільки дай привід
показати весь коментар
10.09.2025 18:25 Відповісти
Та ну, ви вже не перегинайте, максимум два-три тижні😅😂🤣🤣
показати весь коментар
10.09.2025 17:48 Відповісти
Імпорт Сполучених Штатів з Російської Федерації більш ніж подвоївся протягом першого року правління Трампа в порівнянні з останнім роком правління пана Байдена

- констатував Рьопке в мережі Х.

За його інформацією, з першого місяця року по липень поточного (тобто, за сім місяців, майже два квартали) Сполучені Штати вже імпортували з Росії товарів на 2,85 мільярда доларів США. Приблизно аналогічна сума в 3 мільярди доларів була зафіксована за весь минулий рік. Німецький журналіст вбачає в цих цифрах «небажання протистояти пану Путіну» на рівні вищого керівництва Америки.
показати весь коментар
10.09.2025 18:18 Відповісти
Спочатку Трампу треба розказати що таке Польща, і де вона знаходиться.
показати весь коментар
10.09.2025 17:33 Відповісти
рудий заліпить, шо вірить своєму другу *****, який несамовито прагне миру, а тому у Польщі ніц не було
показати весь коментар
10.09.2025 17:33 Відповісти
Головне побільше розмов
показати весь коментар
10.09.2025 17:33 Відповісти
Кацапи вже в Варшаві будуть, а НАТО тільки висловить озабоченність. Це точно та контора,куди нам треба?
показати весь коментар
10.09.2025 17:34 Відповісти
от того трампа толку меньше чем от козла молока. причем гораздо меньше
показати весь коментар
10.09.2025 17:39 Відповісти
Звинуватять Україну.
Трампівські боти зокрема, Randall Flag #387882 - будуть заперечувати власну причетність до цього ганебного явища
показати весь коментар
10.09.2025 17:46 Відповісти
Два дибіла ето сіла😂🤣🤣😅
показати весь коментар
10.09.2025 17:47 Відповісти
Це буде гарна розмова.
показати весь коментар
10.09.2025 17:48 Відповісти
треба заспокоїти стурбованого - на НАТО ніхто не нападе, бо воно сильне як ніколи раніше
показати весь коментар
10.09.2025 17:54 Відповісти
ніякого гучнішого пердіння в сторону росії не буде, бо доступ до ресурсів і прибутки є на першому місці для Заходу, а який дурний захоче підірвати свою економіку? то ж і на Китай, і на росію більшого "тиску" ніж є зараз, не буде
показати весь коментар
10.09.2025 18:01 Відповісти
Ці двоє наговорять
показати весь коментар
10.09.2025 17:56 Відповісти
Два *********** 100% звинуватять Україну
показати весь коментар
10.09.2025 17:58 Відповісти
А потім буде ще два тижні
показати весь коментар
10.09.2025 18:03 Відповісти
Трамп: Я все знаю. Ну шо ж поробиш - це мій друг Владімір. Так, він інколи робить божевільні речі. Але саме за це він мені і подобається.
Навроцький: Так а нам шо робити?
Трамп: Все дуже просто. Домовлятися і торгувати. Ой, вибач, у мене на другій лінії Владімір. Все, давай, до побачення.
показати весь коментар
10.09.2025 18:10 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 18:13 Відповісти
НАТО сьогодні показало гірший результат у збитті російських дронів, ніж Україна, - «BBC»

Відзначається, що ЗСУ сьогодні збили 93% з 415 дронів і регулярно досягають такого результату, тоді як поляки за допомогою союзників з інших країн знищили всього чотири з 19 російських безпілотників, що залетіли в повітряний простір республіки.

Це навряд чи вражаючий результат для Польщі, особливо з огляду на те, якою великою кількістю техніки вона володіє, пише «BBC».
показати весь коментар
10.09.2025 18:15 Відповісти
Та то безпонтово. Трамп - імпотент.
показати весь коментар
10.09.2025 18:16 Відповісти
2 руских агента-дебила-импотента....
показати весь коментар
10.09.2025 18:21 Відповісти
 
 