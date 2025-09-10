Будріс про вторгнення російських безпілотників до Польщі: Ніхто в НАТО не в безпеці

Вторгнення російських безпілотників на територію країн-членів НАТО ризикує перерости в ескалацію, що може призвести до "взаємного застосування військової сили".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Тут ніхто не в безпеці, ніхто не в безпеці в регіоні, ніхто не в безпеці в Європі та в Альянсі, тому що ці інциденти дуже близькі до ситуацій, коли все може перерости в ескалацію", - сказав Будріс.

Він зауважив, що Литва, мабуть більше за всіх, зацікавлена в уникненні подібних сценаріїв.

Так, відповідаючи на запитання, чи не загрожують такі інциденти втягнути НАТО в прямий конфлікт із Росією, він сказав: "Ми дуже зацікавлені, імовірно більше за всіх, у тому, щоб уникнути таких сценаріїв... Сценаріїв, коли ми потрапляємо в ситуації, в яких ми застосовуємо військову силу один проти одного".

Крім того, Будріс зазначив, що Литва не отримала підтвердження того, що вторгнення російських безпілотників до сусідньої Польщі було навмисним.

Водночас він наголосив, що Росія несе відповідальність за запобігання польотам військових безпілотників на територію НАТО, і НАТО має надіслати "чіткий сигнал Росії, що вони мають справу з чимось, що може перерости в ескалацію", – сказав Будріс.

"Уникнути цього в інтересах кожного, зокрема й Росії", – сказав міністр.

Будріс додав, що НАТО також має працювати над зміцненням протиповітряної оборони в країнах Балтії та Польщі, які межують із Росією або Білоруссю.

Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ повідомили, що російські "шахеди" залетіли в Польщу. Згодом цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні Польщі. Там зазначили, що піднято авіацію, наземні системи ППО у найвищій готовності, закрито 4 аеропорти.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що військові застосували зброю проти цілей. Він також уже проінформував генсека НАТО Рютте про заліт "шахедів" в Польщу.

Туск скликав екстрене засідання Ради міністрів Польщі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск підтвердив, що Польщу атакували російські безпілотники.

Згодом Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.