Фіцо про заліт дронів РФ у Польщу: Потрібно встановити, хто керував безпілотниками
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на інцидент із порушенням повітряного простору Польщі та заявив, що необхідно спершу встановити, хто керував безпілотниками й чи не було це навмисно.
Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"Порушення повітряного простору суверенної Польщі, нашого сусіда та партнера в ЄС і НАТО, є серйозним інцидентом, який може мати далекосяжні наслідки. Тому надзвичайно важливо об'єктивно визначити, чи було це навмисним, чи випадковим, і хто керував цими безпілотниками. Я висловлюю солідарність з Польщею та пропоную співпрацю у пошуку всіх необхідних відповідей", - заявив Фіцо.
Словацький прем'єр зазначив, що отримує інформацію з відповідних джерел, які дозволяють йому на цей час "зайняти лише вищезазначену позицію".
"Якщо буде підстава, я зміню або доповню свою позицію, послідовно дотримуючись принципів міжнародного права.
Порушення польського повітряного простору та здатність польських збройних сил реагувати ставить у жорстке світло словацьких опозиційних політиків, які безкоштовно передали Україні всю систему протиповітряної оборони без адекватної компенсації. Замість того щоб визнати свою провину в цьому військовому саботажі проти Словаччини, вони плачуть у ЗМІ, як нібито відчувають себе обділеними, і доводять, що здатні занурити Словаччину в біду", - додав Фіцо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якщо дронами може керувати не лише той, хто їх запускає, тоді питання, чого їх запускати, коли втрачають контроль?
https://x.com/WypartowiczBa/status/1965550050907750517
Informacje o Szachidach, które podaje są z Ukraińskich kanałów monitorujących przestrzeń powietrzną i są niepotwierdzone. Nie ma też oficjalnego potwierdzenia strony Polskiej. Proszę o tym pamiętać.
Тіко не той, що людина, а той, що орбан.
------------
Всі безпілотники керуються умпа-лумпами. Але їх практично неможливо знайти - вони або вибухають разом з безпілотниками, або катапультуються на маленьких парашутиках і відразу ховаються в мурашниках.
может это повстанцы какие то, мало ли кто. Дрон можно купить в любом военторге.
Вот вам и виновные: Украина и оппозиция. Фицо и орбан союзники хутина. Ни у кого не должно быть ни малейших сомнений в этом.
боже, звідки тільки такі ідіоти з'являються
Схоже, кацапська консерва відробляє вкладені гроші...
А хто ж це керував росіянськими шахедами, які летіли через Білорусь? Хм, треба розібратися.