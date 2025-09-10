Фіцо про заліт дронів РФ у Польщу: Потрібно встановити, хто керував безпілотниками

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на інцидент із порушенням повітряного простору Польщі та заявив, що необхідно спершу встановити, хто керував безпілотниками й чи не було це навмисно.

"Порушення повітряного простору суверенної Польщі, нашого сусіда та партнера в ЄС і НАТО, є серйозним інцидентом, який може мати далекосяжні наслідки. Тому надзвичайно важливо об'єктивно визначити, чи було це навмисним, чи випадковим, і хто керував цими безпілотниками. Я висловлюю солідарність з Польщею та пропоную співпрацю у пошуку всіх необхідних відповідей", - заявив Фіцо.

Словацький прем'єр зазначив, що отримує інформацію з відповідних джерел, які дозволяють йому на цей час "зайняти лише вищезазначену позицію".

"Якщо буде підстава, я зміню або доповню свою позицію, послідовно дотримуючись принципів міжнародного права.

Порушення польського повітряного простору та здатність польських збройних сил реагувати ставить у жорстке світло словацьких опозиційних політиків, які безкоштовно передали Україні всю систему протиповітряної оборони без адекватної компенсації. Замість того щоб визнати свою провину в цьому військовому саботажі проти Словаччини, вони плачуть у ЗМІ, як нібито відчувають себе обділеними, і доводять, що здатні занурити Словаччину в біду", - додав Фіцо.

