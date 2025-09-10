УКР
Новини
5 237 73

Фіцо про заліт дронів РФ у Польщу: Потрібно встановити, хто керував безпілотниками

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо відреагував на інцидент із порушенням повітряного простору Польщі та заявив, що необхідно спершу встановити, хто керував безпілотниками й чи не було це навмисно.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Порушення повітряного простору суверенної Польщі, нашого сусіда та партнера в ЄС і НАТО, є серйозним інцидентом, який може мати далекосяжні наслідки. Тому надзвичайно важливо об'єктивно визначити, чи було це навмисним, чи випадковим, і хто керував цими безпілотниками. Я висловлюю солідарність з Польщею та пропоную співпрацю у пошуку всіх необхідних відповідей", - заявив Фіцо. 

Словацький прем'єр зазначив, що отримує інформацію з відповідних джерел, які дозволяють йому на цей час "зайняти лише вищезазначену позицію".

"Якщо буде підстава, я зміню або доповню свою позицію, послідовно дотримуючись принципів міжнародного права. 

Порушення польського повітряного простору та здатність польських збройних сил реагувати ставить у жорстке світло словацьких опозиційних політиків, які безкоштовно передали Україні всю систему протиповітряної оборони без адекватної компенсації. Замість того щоб визнати свою провину в цьому військовому саботажі проти Словаччини, вони плачуть у ЗМІ, як нібито відчувають себе обділеними, і доводять, що здатні занурити Словаччину в біду", - додав Фіцо. 

Автор: 

безпілотник (4837) Польща (8814) Фіцо Роберт (264) Шахед (1451)
Топ коментарі
+17
АХАХАХАХАХААХ оце я понімаю, кварталівська школа прям
показати весь коментар
10.09.2025 16:01 Відповісти
+11
Ідіот!
показати весь коментар
10.09.2025 16:02 Відповісти
+8
чому обов'язково кварталівська? Діджейно-трампонівська, за яких ти тут топив на форумі минулого року - не гірша.
показати весь коментар
10.09.2025 16:07 Відповісти
АХАХАХАХАХААХ оце я понімаю, кварталівська школа прям
показати весь коментар
10.09.2025 16:01 Відповісти
чому обов'язково кварталівська? Діджейно-трампонівська, за яких ти тут топив на форумі минулого року - не гірша.
показати весь коментар
10.09.2025 16:07 Відповісти
Але ж Волинська різанина...
показати весь коментар
10.09.2025 16:07 Відповісти
авжеж, адже летіли з боку Волині...
якщо дронами може керувати не лише той, хто їх запускає, тоді питання, чого їх запускати, коли втрачають контроль?
показати весь коментар
10.09.2025 16:14 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 16:17 Відповісти
фіца думає, що в шахеді сидить маленький чулувічок і керує апаратом
показати весь коментар
10.09.2025 18:14 Відповісти
Галустян в суд подасть, за плагіат.
показати весь коментар
10.09.2025 16:14 Відповісти
Ідіот!
показати весь коментар
10.09.2025 16:02 Відповісти
Ідіот Фіцо ти б послухав що говорять твої союзники з Німеччини.
показати весь коментар
10.09.2025 16:04 Відповісти
"Ні, ну а що? Операцію ж "Павутина" українці провернули, що свідчить про високий рівень спецслужб, то могли і "підставити" чесних росіян" - додав Фіцо
показати весь коментар
10.09.2025 16:05 Відповісти
Мабуть після ***** його ще і Ze покусав.
показати весь коментар
10.09.2025 16:02 Відповісти
Валерій Чкалов.
показати весь коментар
10.09.2025 16:03 Відповісти
Звісно, що персонально зеленський з банкової. А намір простий: помститися пшекам за Волинь.
показати весь коментар
10.09.2025 16:03 Відповісти
"Якщо буде підстава, я зміню або доповню свою позицію"
показати весь коментар
10.09.2025 16:04 Відповісти
Хай не скулить, хазяїн холопа не обідить.
показати весь коментар
10.09.2025 16:04 Відповісти
Авжеж, Україна.
показати весь коментар
10.09.2025 16:04 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 16:06 Відповісти
Поляк пише що українці брешуть
https://x.com/WypartowiczBa/status/1965550050907750517
Informacje o Szachidach, które podaje są z Ukraińskich kanałów monitorujących przestrzeń powietrzną i są niepotwierdzone. Nie ma też oficjalnego potwierdzenia strony Polskiej. Proszę o tym pamiętać.
показати весь коментар
10.09.2025 16:12 Відповісти
Навіть не сумнівайтесь, більшість поляків вважають Україну винною у зальоті дронів на територію Польщі, - аналіз видання Res Futura.
показати весь коментар
10.09.2025 16:14 Відповісти
Зеленский?
показати весь коментар
10.09.2025 16:04 Відповісти
Колись докиздяться, що хакери зламають ці сімки і пошлють сигнал на найбільші міста Словакії. А по всіх екранах буде транслюватися "глибоке приглибоке занепокоєння"
показати весь коментар
10.09.2025 16:06 Відповісти
Мадяр керував 😂😂😂
показати весь коментар
10.09.2025 16:06 Відповісти
Ось і перші дзвіночки,а про що мова,та про те,що шахеди можливо і українські,їм можливо Іран теж постачав,а можливо і українські хаккери спрямували кацапські шахеди на тер. Польщі. Чекаємо коментар піськова...
показати весь коментар
10.09.2025 16:06 Відповісти
GPS
показати весь коментар
10.09.2025 16:07 Відповісти
Мадяр, звісно!
Тіко не той, що людина, а той, що орбан.
показати весь коментар
10.09.2025 16:07 Відповісти
Потрібно встановити, хто керував безпілотниками
------------

Всі безпілотники керуються умпа-лумпами. Але їх практично неможливо знайти - вони або вибухають разом з безпілотниками, або катапультуються на маленьких парашутиках і відразу ховаються в мурашниках.
показати весь коментар
10.09.2025 16:07 Відповісти
Довбой@б.
показати весь коментар
10.09.2025 16:08 Відповісти
Причому в квадраті, до речі він не один.
показати весь коментар
10.09.2025 16:13 Відповісти
Перед парламентськими виборами у Чехії лідирує опозиціонер та лідер партії ANO Андрей Бабіш, якого вже порівнюють зі скандальними Віктором Орбаном та Робетом Фіцо. Що відомо про Бабіша та що пропонує його партія - на інфографіці.
показати весь коментар
10.09.2025 16:22 Відповісти
ТОЧНО! хз чиї це дрони
показати весь коментар
10.09.2025 16:09 Відповісти
лицемерная мразь Фицо решил поиграть в игру:- А вы докажите что это расея !
может это повстанцы какие то, мало ли кто. Дрон можно купить в любом военторге.
показати весь коментар
10.09.2025 16:09 Відповісти
*************!!!
показати весь коментар
10.09.2025 16:10 Відповісти
Порушення польського повітряного простору та здатність польських збройних сил реагувати ставить у жорстке світло словацьких опозиційних політиків, які безкоштовно передали Україні всю систему протиповітряної оборони без адекватної компенсації.

Вот вам и виновные: Украина и оппозиция. Фицо и орбан союзники хутина. Ни у кого не должно быть ни малейших сомнений в этом.
показати весь коментар
10.09.2025 16:11 Відповісти
Виталий?)
показати весь коментар
10.09.2025 16:38 Відповісти
хто?! дід пихто! і баба з пістолєтом
показати весь коментар
10.09.2025 16:14 Відповісти
Абсолютно вірно! А ще написати рапорт з автобіографією операторів та завірити у нотаріуса, що вони справжні і покласти на стіл прямо перед Фіцо (поряд із пігулками).
показати весь коментар
10.09.2025 16:14 Відповісти
Що там встановлювати. "Транснєфть".
показати весь коментар
10.09.2025 16:14 Відповісти
а ось і спалилася словацька курва.ЗАПИТАТИ ЦЮ РАШИСТСЬКУ ШЛЮХУ,ЧИ ВОНА,КУРВА, ВСТАНОВИЛА ДЛЯ СЕБЕ , ХТО КЕРУЄ ЧОТИРИ РОКИ БЕПІЛОТНИКАМИ ,КОТРІ ВБИВАЮТЬ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І РУЙНУЮТЬ УКРАЇНУ І МОЖНА БУДЕ ПОБАЧИТИ .ЯК ЦЯ КУРВА.БУДЕ КРУТИТИ ЗАДНИЦЕЮ.ЩО ВУЖ НА ГАРЯЧІЙ СКОВОРОДІ,ОПРАВДУЮЧИ КУЙЛА...
показати весь коментар
10.09.2025 16:15 Відповісти
хто?! дід пихто! і баба з пістолєтом

боже, звідки тільки такі ідіоти з'являються
показати весь коментар
10.09.2025 16:15 Відповісти
Фіцо ужлізнул путе так лізнул..це не прогіб, це на велику суму..
показати весь коментар
10.09.2025 16:17 Відповісти
може зінка?
показати весь коментар
10.09.2025 16:19 Відповісти
Між рядками читається: треба встановити, чи безпілотники не запустили самі українці, навмисно.
Схоже, кацапська консерва відробляє вкладені гроші...
показати весь коментар
10.09.2025 16:22 Відповісти
Він ще буде доказувати що українці в польоті шахедів встановили в них польські сім карти. Спеціально - спеціально.
показати весь коментар
10.09.2025 16:32 Відповісти
В Україні так "багато" зайвих дронів, як у дяді Федіра гуталіну , що нема різниці куди їх запускати - по оркам з мордору , чи країні НАТО? В світі є лише ще один такий ідіот на посаді президента - рудий Доня
показати весь коментар
10.09.2025 16:24 Відповісти
да. и не причастны ли к этому инопланетяне
показати весь коментар
10.09.2025 16:25 Відповісти
як хто? звичайно Порошенко
показати весь коментар
10.09.2025 16:25 Відповісти
Недобиток фіцик зазначив, що отримує інформацію з відповідних джерел, тільки забув сказати шо від *****.
показати весь коментар
10.09.2025 16:35 Відповісти
Хто сидів верхом на Шахедах? - Івасик Телесик і до ворожки не ходи!
показати весь коментар
10.09.2025 16:35 Відповісти
Невже?????!!!!
показати весь коментар
10.09.2025 16:37 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 16:48 Відповісти
Та припиніть вже тулити цього "3%-го політичного лузера" не до діла в усі теми. Невже не можна заробляти ті самі кошти, займаючись чимось більш цікавим?
показати весь коментар
10.09.2025 16:56 Відповісти
Дебіл, блд...
показати весь коментар
10.09.2025 16:45 Відповісти
Я так розумію цей путінський вишкварок на українців натякає?
показати весь коментар
10.09.2025 16:50 Відповісти
Я б сказав,що прямо вказує.
показати весь коментар
10.09.2025 17:04 Відповісти
Кто-то еще верит что НАТА существует не только на бумаге?) Если еще есть такие, то ***** еще не раз докажет обратное.
показати весь коментар
10.09.2025 17:00 Відповісти
та що тут думати про те хто керувас безпілотниками... як казав Шаріков "наверно Зинка"
показати весь коментар
10.09.2025 17:03 Відповісти
Безпилотниками керує той же ПОКИДЬОК що керує Фіцо та Орбаном! Хто ж це?
показати весь коментар
10.09.2025 17:07 Відповісти
показати весь коментар
10.09.2025 17:17 Відповісти

А хто ж це керував росіянськими шахедами, які летіли через Білорусь? Хм, треба розібратися.
показати весь коментар
10.09.2025 17:52 Відповісти
он тупой?
показати весь коментар
10.09.2025 17:59 Відповісти
А що тут розбиратись ,безпілотниками керують безпілоти. І кличуть їх шахедами, тобто смертниками: тому їх ніхто і не зловив. Бо всі здохли.
показати весь коментар
10.09.2025 18:09 Відповісти
Нужна штобы паказали вадительские удаставерения. Там фсьо написана - кто и аткудава.
показати весь коментар
10.09.2025 18:21 Відповісти
 
 